Ирина Кудряшова

Привычка, от которой зависит иерархия: зачем тюлени бьют себя ластами по животу

Хлопки ластами помогают тюленям общаться на расстоянии
Зоосфера

Иногда поведение животных выглядит почти комичным, но за ним всегда скрывается практический смысл. Тюлени, отдыхающие на берегу, нередко хлопают себя ластами по животу, и со стороны это похоже на игру или странный ритуал. Однако наблюдения показали, что этот жест связан с важными механизмами выживания и общения. Об этом сообщает novate.

тюлень
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
тюлень

Поведение, которое удивило исследователей

Тюлени считаются одними из самых выносливых морских млекопитающих. Они способны подолгу не дышать, нырять на большую глубину и месяцами находиться в океане. Но именно на суше учёные заметили повторяющееся действие: во время отдыха животные регулярно похлопывают себя ластами по брюшной области.

Сначала предполагалось, что такие движения связаны с физиологией — например, помогают восстановлению после охоты. Однако дальнейшие исследования показали: хлопки выполняют сразу несколько функций и тесно связаны с социальным устройством колонии, как и многие другие формы поведения морских млекопитающих, включая реакции на изменения среды и угрозы, с которыми сталкиваются даже крупные виды вроде морских слонов.

Устрашение соперников и борьба за территорию

На суше тюлени выглядят неуклюже, поэтому демонстрировать силу им приходится без прямого столкновения. Громкие удары ластами по животу становятся своего рода сигналом: чем мощнее звук, тем серьёзнее соперник. Чаще всего так ведут себя самцы, отстаивая участок или положение в группе.

По громкости хлопка другой тюлень может оценить риск конфликта и принять решение отступить. Такой способ снижает количество травм и помогает сохранить устойчивую иерархию внутри колонии.

Средство общения на расстоянии

Хлопки служат не только угрозой, но и способом связи. Звук удара хорошо распространяется по воздуху, а под водой превращается в ощутимую вибрацию. Благодаря этому тюлени могут обмениваться сигналами даже с теми сородичами, которые находятся в море.

Биологи предполагают, что таким образом животные сообщают о своём присутствии, намерениях или статусе. Когда несколько особей используют хлопки одновременно, берег наполняется шумом, напоминающим коллективный диалог, характерный для многих сложных сообществ в океане.

Привлечение самок в брачный период

Во время размножения хлопки по животу приобретают особую роль. Самцы используют их как демонстрацию физической формы и выносливости. Для самок такие сигналы становятся показателем силы и здоровья потенциального партнёра.

В водной среде удары создают низкочастотные вибрации, которые распространяются на значительное расстояние. Это позволяет самкам ориентироваться на звук и находить самцов даже за несколько километров.

Демонстрация силы и иерархии

Хлопки помогают поддерживать порядок внутри группы и определять доминирующих особей. В брачный сезон это особенно важно, так как прямые столкновения могут быть опасны. Подобные приёмы встречаются и у других животных: например, гориллы используют удары по груди, а некоторые морские хищники демонстрируют силу через резкие движения и звуки, как это наблюдается у косаток.

Исследователи считают, что такая демонстрация позволяет молодым и менее опытным тюленям вовремя распознать лидера и избежать серьёзных конфликтов.

Почему тюлени хлопают ластами в неволе

Даже в зоопарках и океанариумах тюлени сохраняют эту привычку. Во время игр и выступлений они могут хлопать себя по животу как по естественному импульсу, так и в ответ на обучение. Для животных этот жест остаётся способом привлечь внимание, обозначить намерение или показать активность.

Если тюлень выполняет хлопки без команды, это, как правило, отражение естественного поведения, а не элемент представления.

Сравнение: тюлени и другие животные

Демонстративные жесты широко распространены в животном мире. Гориллы бьют себя по груди, морские львы используют громкие крики, а птицы — визуальные ритуалы. Во всех случаях цель одна: общение, установление иерархии и снижение риска прямого столкновения.

Советы: как учёные изучают поведение тюленей

  1. Наблюдают за животными в естественной среде.
  2. Записывают звуки и движения с помощью видео- и аудиооборудования.
  3. Сравнивают поведение в разные сезоны, особенно в брачный период.
  4. Анализируют реакции других особей на хлопки и вибрации.

Популярные вопросы о поведении тюленей

Всегда ли тюлени хлопают ластами по животу?

Нет, чаще всего это происходит во время отдыха на суше или в период размножения.

Могут ли хлопки быть признаком агрессии?

Да, в некоторых ситуациях это предупреждающий сигнал для соперников.

Используют ли детёныши тюленей такие жесты?

Молодые особи могут повторять движения взрослых, но полноценное значение хлопки приобретают с возрастом.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы природа животные биология
