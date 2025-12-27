Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Кудряшова

Эти собаки дрожат уже при нуле: породы, для которых зима — настоящее испытание

Гладкошёрстные собаки чаще страдают от переохлаждения
Зоосфера

Зимой на прогулках легко заметить собак, для которых мороз становится настоящим испытанием. Они быстрее устают, стараются сократить маршрут и явно не радуются снегу. Всё дело не в характере, а в строении тела и особенностях породы. Об этом сообщает novate.

чихуахуа в пледе
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
чихуахуа в пледе

Чихуахуа: крошечный размер — большая проблема зимой

Миниатюрные чихуахуа теряют тепло значительно быстрее других собак. Малый вес, отсутствие подшёрстка и минимальная жировая прослойка делают их уязвимыми уже при температуре около +7 градусов. Крупные уши усиливают теплоотдачу, а ветер только ускоряет охлаждение организма. На улице такие питомцы стремятся быстрее вернуться домой и сразу ищут тёплое место.

Зимой для чихуахуа одежда — это базовая защита, а не элемент внешнего вида. Утеплённые комбинезоны и короткие выходы на улицу помогают избежать переохлаждения и проблем со здоровьем, которые нередко возникают у собак, чувствительных к холоду.

Китайская хохлатая: зима не для голой кожи

Китайская хохлатая почти лишена шерсти, поэтому холод ощущается особенно остро. Даже в прохладной квартире такие собаки могут мёрзнуть, а зимний выход на улицу без защиты грозит трещинами кожи и обморожениями. Тонкая кожа быстро реагирует на ветер и низкие температуры, не имея естественного барьера.

Именно поэтому владельцы используют тёплые комбинезоны и обувь, защищающую лапы от снега и реагентов. В домашних условиях китайские хохлатые часто зарываются под пледы, создавая себе укрытие с комфортной температурой.

Йоркширский терьер: красивая шерсть не спасает от холода

Длинная и ухоженная шерсть йоркширского терьера выглядит эффектно, но плохо удерживает тепло. По структуре она ближе к человеческому волосу и не защищает от холода. Уже при +5 градусах йорки могут мёрзнуть, а налипающий на живот и лапы снег усиливает дискомфорт.

Зимой владельцы часто выбирают защитную одежду и более короткие стрижки. Такой подход снижает риск переохлаждения и делает зимние прогулки с собакой более безопасными.

Такса: низкий рост — высокий риск

Таксы страдают от холода из-за анатомических особенностей. Короткие лапы приводят к тому, что живот почти соприкасается со снегом, а тонкая шерсть быстро намокает. Дополнительная уязвимость — длинная спина, которую важно сохранять в тепле, чтобы снизить нагрузку на позвоночник.

Зимой таксам подходят закрытые комбинезоны, защищающие тело от шеи до хвоста. Прогулки становятся короче, а возвращение в тепло — более приоритетным, чем исследование сугробов.

Французский бульдог: холодный воздух и дыхание

Французские бульдоги уязвимы сразу по нескольким причинам. Короткая шерсть плохо защищает от холода, а укороченная морда осложняет дыхание. Морозный воздух усиливает нагрузку на дыхательные пути, из-за чего собака быстрее устаёт и может начать поджимать лапы.

Зимой прогулки с французами обычно ограничиваются короткими выходами. Тёплая одежда помогает защитить грудь, шею и уши, снижая общий стресс для организма.

Сравнение гладкошёрстных и миниатюрных пород

Гладкошёрстные и мелкие породы теряют тепло быстрее, чем крупные собаки с плотным подшёрстком. У них меньше естественной защиты и выше риск переохлаждения. Северные породы, напротив, лучше приспособлены к снегу и морозу благодаря густой шерсти и жировой прослойке.

Плюсы и минусы зимней одежды для собак

Зимняя экипировка помогает защитить питомца, но требует грамотного подбора. Она снижает риски, однако должна соответствовать размеру и активности собаки.

  • Плюсы: защита от холода, ветра и реагентов, больший комфорт на прогулке, профилактика переохлаждения.
  • Минусы: необходимость точной подгонки, уход за одеждой, возможный дискомфорт при неправильной посадке.

Советы по защите собаки от холода

  1. Подберите утеплённый комбинезон, закрывающий спину и живот.
  2. Сократите время прогулок при минусовой температуре.
  3. Используйте обувь или защитные средства для лап.
  4. После улицы вытирайте питомца и давайте ему согреться в тёплом месте.

Популярные вопросы о том, как собаки переносят холод

Как понять, что собаке холодно?

Дрожь, поджатые лапы, отказ продолжать прогулку и стремление вернуться домой — основные признаки.

Нужна ли одежда всем собакам зимой?

Нет, но мелким и гладкошёрстным породам она действительно необходима.

Сколько можно гулять зимой с чувствительными к холоду породами?

Чаще всего достаточно 10-15 минут, чтобы собака не переохладилась и успела сделать все необходимые дела.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
