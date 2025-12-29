Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Подарочная ярмарка дикой природы: почему самки выбирают самцов по размеру слюнного лакомства

Пингвины Адели дарят камешки для строительства гнезда — The Guardian
Зоосфера

В рождественские праздники многие ломают голову над тем, как выбрать по-настоящему удачный подарок. Но в природе эта проблема решена давно — задолго до появления людей и праздничных витрин. Дикие животные демонстрируют удивительное мастерство дарения, порой куда более изобретательное, чем у человека. Об этом сообщает The Guardian.

Императорские пингвины
Фото: Flickr by Christopher Michel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Императорские пингвины

Почему животные умеют дарить лучше людей

Практика дарения возникла не в человеческой культуре. Биологи считают, что она существует как минимум 100 миллионов лет и напрямую связана с естественным отбором. В животном мире подарок — это не просто жест, а сигнал, ресурс и способ наладить отношения.

Животные интуитивно понимают, что именно будет полезно получателю. Их "подарки" редко бывают бесполезными и почти всегда встроены в контекст выживания, размножения и заботы. В этом смысле они обходятся без лишнего — и без неудачных свечей с ароматом индейки.

Еда как универсальный язык внимания

В природе еда — самый распространённый подарок. Самцы бразильских кукушек угощают партнёрш белковой добычей: насекомыми, лягушками и ящерицами. Большой серый сорокопут, известный как птица-мясник, идёт дальше — он насаживает добычу на колючки, создавая запасы, напоминающие шашлык.

У насекомых подход ещё изощрённее. Самцы скорпионниц дарят самкам шарики из слюны, насыщенные питательными веществами. Размер такого подарка имеет значение: чем он больше, тем выше шансы самца на продолжение рода. Здесь подарок становится индикатором здоровья и генетического качества.

Дом, уют и серьёзные намерения

Пингвины Адели делают ставку не на еду, а на обустройство дома. В суровых условиях Антарктиды самцы собирают камешки для строительства гнезда. Материал в дефиците, поэтому камни ценятся особенно высоко.

Подаренный камешек — это знак готовности к серьёзным отношениям. Если самка принимает его и кладёт в гнездо, союз считается заключённым. Такой жест можно сравнить с обручальным кольцом, только без витрины ювелирного магазина.

Украшения и подарки без ожиданий

Вороны прославились своей любовью к блестящим предметам. Люди, подкармливающие этих птиц, нередко получают в ответ крышки от бутылок, шурупы или пуговицы. В одном случае ворона даже принесла людям бриллиантовый браслет.

Особенность в том, что вороны, по всей видимости, не ждут немедленной выгоды. Их подарки выглядят как проявление памяти и симпатии, а не расчёта.

Самый неожиданный дар — от дельфинов

В Западной Австралии учёные наблюдали, как дельфины используют морские губки сразу в нескольких ролях. Во время охоты они надевают их на клюв, защищая кожу от повреждений. Но иногда самцы используют губки иначе — как эффектный аксессуар для привлечения самок.

Подарок сопровождается демонстративным поведением: дельфин принимает U-образную позу и издаёт звуки через дыхало. В этом жесте сочетаются забота, эстетика и ритуал.

Сравнение: подарки людей и животных

Человеческие подарки часто ориентированы на моду и рекламу. В животном мире приоритет — практичность и польза. Камешек у пингвинов — это дом, слюна у скорпионниц — энергия, губка у дельфинов — защита кожи и элемент ухаживания. Такой подход снижает количество "провальных" подарков почти до нуля.

Популярные вопросы о подарках в животном мире

Зачем животные вообще дарят подарки?
Это способ продемонстрировать ценность, здоровье или готовность к сотрудничеству.

Все ли подарки связаны с размножением?
Нет, у некоторых видов, например у ворон, они выглядят как социальное взаимодействие.

Можно ли считать дельфинов самыми изобретательными дарителями?
Их подарки действительно уникальны благодаря многофункциональности и ритуалу.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы природа животные экология поведение животных
Новости Все >
Сахар смягчает кислоту томатов в борще — повара
Лёгкие шторы делают гостиную светлее и визуально просторнее — Ideal Home
В России вводят единую форму согласия на клинические исследования — указ Путина
Среднемоторная схема обеспечила баланс массы по осям — CAR & MOTOR
Гипсокартонные стены уступают кирпичным по прочности и звукоизоляции — idealista
Новые месторождения открываются и меняют экономику страны — Козлов
Кизил стал плодовой культурой для частных садов — Mein Schöner Garten
Сладкие яблоки делают селедку под шубой приторной — кулинары
Зять Алентовой раскритиковал сериал "Москва слезам не верит"
Исследование Университета Отаго выявило новый вымерший вид утки с островов Чатем
Сейчас читают
Сорта томатов Розовый мёд, Мазарини и Чёрный Крым рекомендованы для средней полосы
Садоводство, цветоводство
Сорта томатов Розовый мёд, Мазарини и Чёрный Крым рекомендованы для средней полосы
Земля 3 января пройдет перигелий и приблизится к Солнцу — Московский планетарий
Наука и техника
Земля 3 января пройдет перигелий и приблизится к Солнцу — Московский планетарий
Утренние тренировки ускоряют метаболизм на день
Новости спорта
Утренние тренировки ускоряют метаболизм на день
Популярное
Необычайно ранний перец: три сорта выдают крупные плоды тогда, когда другие только всходят

Ранние гибриды перца могут поспеть одновременно с клубникой и дать щедрый урожай на грядке. Какие сорта справляются с этой задачей удивительно рано?

Ультраранние гибриды перца дают урожай через 80 дней
Широкий устойчивый каблук оптимален для женщин после 50 лет — Marianne
Сапоги, которые меняют возраст лучше визажиста: после 40 молодят, после 50 стройнят, после 60 — роскошь
Джип на затонувшем авианосце: находка, которая нарушает логику войны и вызывает новые вопросы
Москва прощается с эпохой: где и когда проводят в последний путь актрису Веру Алентову
Освобождение Гуляйполя лишает украинских националистов части культурного кода Любовь Степушова Новые находки меняют представления об эволюции динозавров — научные исследования Игорь Буккер Первые подразделения ПВО в русской армии созданы в 1914 году Андрей Николаев
Эфир на фоне прощания: как Меньшова объяснила выход программы после смерти Алентовой
Морской гигант, который способен проглотить даже акулу: исчезающий властелин тропических рифов
За этим сортом охотятся все хитрые дачники: помидоры до 500 г и урожай, который тянет на рекорд
За этим сортом охотятся все хитрые дачники: помидоры до 500 г и урожай, который тянет на рекорд
Последние материалы
Сахар смягчает кислоту томатов в борще — повара
Винтажные платки из 1920-х возвращается в повседневные образы — Harper's Bazaar
Лёгкие шторы делают гостиную светлее и визуально просторнее — Ideal Home
В России вводят единую форму согласия на клинические исследования — указ Путина
Мопсы и бульдоги плохо переносят длительный бег из-за особенностей дыхания
Цунами 7000 лет назад перенесло валун 1180 тонн вглубь Тонги — геолог Мартин Келер
Среднемоторная схема обеспечила баланс массы по осям — CAR & MOTOR
Регулярная физическая активность улучшает здоровье сердца
Мел снижает кислотность почвы и останавливает рост мха
Гипсокартонные стены уступают кирпичным по прочности и звукоизоляции — idealista
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.