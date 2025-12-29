Океан звучит как сломанный радиоприёмник: невидимый гул сбивает охотничий радар косаток

Люди стали настолько шумными, что даже в океане это уже невозможно не заметить. Под водой гул от судов и лодок превращается в постоянный фон, который мешает морским хищникам ориентироваться. Для косаток, зависящих от звука во время охоты, такие изменения оказываются критичными.
Исследование, проведённое специалистами Вашингтонского университета совместно с Национальным управлением океанических и атмосферных исследований США (NOAA), было посвящено популяции косаток в море Селиш. Учёные пришли к выводу, что подводный шум, создаваемый деятельностью человека, напрямую снижает эффективность охоты этих животных и усиливает уже существующие угрозы для вида.
Ранее внимание исследователей привлекали и другие факторы давления на хищников — от дефицита лосося до загрязнения среды, что подробно рассматривалось в материале о том, как главная угроза для косаток проявляется сразу по нескольким направлениям. Шум в этом ряду стал ещё одним звеном, усугубляющим ситуацию.
В ходе работы команда под руководством старшего научного сотрудника Центра изучения экосистемных стражей при Вашингтонском университете Дженнифер Теннессен использовала технологию Dtags — специальные датчики, которые временно крепятся к косаткам. Эти устройства фиксируют перемещения, глубину, скорость и уровень окружающего шума. Такой подход позволил проследить, как именно меняется поведение животных в условиях интенсивного судоходства.
Данные показали, что шум от лодок и кораблей мешает косаткам использовать эхолокацию — основной инструмент поиска добычи. При повышенном уровне фонового звука животные дольше ищут пищу, реже переходят к активному преследованию и значительно чаще терпят неудачу. Это особенно заметно на фоне сложных охотничьих стратегий, включая сотрудничество косаток и дельфинов, где точность звуковых сигналов играет ключевую роль.
Отдельное внимание исследователи уделили различиям в реакции самцов и самок. Выяснилось, что именно самки сильнее чувствительны к акустическим помехам. Они чаще отказываются от преследования добычи и тратят больше энергии на поиск пищи, что может отражаться на состоянии потомства и устойчивости всей группы.
Учёные подчёркивают, что снижение подводного шума нельзя рассматривать как универсальное решение. По их словам, это только один из элементов комплексной стратегии по сохранению косаток, которые одновременно сталкиваются с нехваткой кормовой базы, загрязнением воды и изменением климата.
Снижение уровня шума — это лишь один из компонентов более широкой стратегии сохранения, необходимой для борьбы с многочисленными угрозами, с которыми сталкиваются популяции косаток.
В относительно спокойной акватории косатки быстрее обнаруживают добычу и тратят меньше времени на охоту. При активном судоходстве ситуация меняется: эхолокационные сигналы теряются в шуме, а каждая попытка поймать рыбу требует больше усилий. Такое различие напрямую влияет на энергетический баланс и выживаемость животных, сообщает Global Change Biology.
Потому что они ориентируются и охотятся с помощью звука, а посторонний шум мешает эхолокации.
Полностью — нет, но его уровень можно существенно снизить за счёт регулирования судоходства.
Наиболее эффективным считается комплексный подход, поскольку проблемы косаток носят взаимосвязанный характер.
Ранние гибриды перца могут поспеть одновременно с клубникой и дать щедрый урожай на грядке. Какие сорта справляются с этой задачей удивительно рано?