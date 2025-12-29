Океан звучит как сломанный радиоприёмник: невидимый гул сбивает охотничий радар косаток

Подводный шум судов снижает успех охоты косаток — Global Change Biology.

Люди стали настолько шумными, что даже в океане это уже невозможно не заметить. Под водой гул от судов и лодок превращается в постоянный фон, который мешает морским хищникам ориентироваться. Для косаток, зависящих от звука во время охоты, такие изменения оказываются критичными.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Судна вокруг косатки

Как шум влияет на охоту косаток

Исследование, проведённое специалистами Вашингтонского университета совместно с Национальным управлением океанических и атмосферных исследований США (NOAA), было посвящено популяции косаток в море Селиш. Учёные пришли к выводу, что подводный шум, создаваемый деятельностью человека, напрямую снижает эффективность охоты этих животных и усиливает уже существующие угрозы для вида.

Ранее внимание исследователей привлекали и другие факторы давления на хищников — от дефицита лосося до загрязнения среды, что подробно рассматривалось в материале о том, как главная угроза для косаток проявляется сразу по нескольким направлениям. Шум в этом ряду стал ещё одним звеном, усугубляющим ситуацию.

Нарушение эхолокации и изменение поведения

В ходе работы команда под руководством старшего научного сотрудника Центра изучения экосистемных стражей при Вашингтонском университете Дженнифер Теннессен использовала технологию Dtags — специальные датчики, которые временно крепятся к косаткам. Эти устройства фиксируют перемещения, глубину, скорость и уровень окружающего шума. Такой подход позволил проследить, как именно меняется поведение животных в условиях интенсивного судоходства.

Данные показали, что шум от лодок и кораблей мешает косаткам использовать эхолокацию — основной инструмент поиска добычи. При повышенном уровне фонового звука животные дольше ищут пищу, реже переходят к активному преследованию и значительно чаще терпят неудачу. Это особенно заметно на фоне сложных охотничьих стратегий, включая сотрудничество косаток и дельфинов, где точность звуковых сигналов играет ключевую роль.

Почему особенно страдают самки

Отдельное внимание исследователи уделили различиям в реакции самцов и самок. Выяснилось, что именно самки сильнее чувствительны к акустическим помехам. Они чаще отказываются от преследования добычи и тратят больше энергии на поиск пищи, что может отражаться на состоянии потомства и устойчивости всей группы.

Шум — лишь часть более широкой проблемы

Учёные подчёркивают, что снижение подводного шума нельзя рассматривать как универсальное решение. По их словам, это только один из элементов комплексной стратегии по сохранению косаток, которые одновременно сталкиваются с нехваткой кормовой базы, загрязнением воды и изменением климата.

Снижение уровня шума — это лишь один из компонентов более широкой стратегии сохранения, необходимой для борьбы с многочисленными угрозами, с которыми сталкиваются популяции косаток.

Тихая и шумная среда обитания

В относительно спокойной акватории косатки быстрее обнаруживают добычу и тратят меньше времени на охоту. При активном судоходстве ситуация меняется: эхолокационные сигналы теряются в шуме, а каждая попытка поймать рыбу требует больше усилий. Такое различие напрямую влияет на энергетический баланс и выживаемость животных, сообщает Global Change Biology.

Популярные вопросы о подводном шуме и косатках

Почему шум так опасен для косаток?

Потому что они ориентируются и охотятся с помощью звука, а посторонний шум мешает эхолокации.

Можно ли полностью устранить подводный шум?

Полностью — нет, но его уровень можно существенно снизить за счёт регулирования судоходства.

Что важнее: борьба с шумом или защита кормовой базы?

Наиболее эффективным считается комплексный подход, поскольку проблемы косаток носят взаимосвязанный характер.