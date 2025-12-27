Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

Хрупкая птица против смерти: почему шахтёры под землёй верили канарейке больше любой техники

Канареек использовали в шахтах для обнаружения угарного газа — Smithsonian Magazine
Зоосфера

История использования канареек в шахтах кажется удивительной, но долгие годы именно они помогали шахтёрам вовремя обнаруживать смертельно опасные газы. Эта простая, но эффективная мера безопасности спасла тысячи жизней, задолго до появления современных приборов. Понимание причин такой практики позволяет по-новому взглянуть на труд горняков прошлых эпох, сообщает Smithsonian Magazine.

Канарейка в клетке в шахте
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Канарейка в клетке в шахте

Почему в шахтах требовался контроль воздуха

Работа под землёй всегда была связана с множеством угроз, и одна из самых серьёзных — скопление токсичных газов. Метан представлял опасность из-за взрывоопасности, а угарный газ — из-за отсутствия запаха и цвета. Он быстро связывается с гемоглобином, нарушая доставку кислорода к тканям. Человек может потерять сознание, так и не почувствовав опасности.

В начале XX века, когда технических средств мониторинга воздуха ещё не существовало, рабочим требовался способ вовремя определить присутствие газа. Шахты представляли собой сложный лабиринт узких проходов, и любое промедление могло стоить жизни. Поэтому важность раннего предупреждения была критически высокой.

Сложность заключалась в том, что газ мог проникать в разные участки шахты неравномерно. Рабочие часто не подозревали, что уже находятся в смертельно опасной зоне. В этих условиях живые индикаторы стали единственным реальным решением.

Почему выбрали именно канареек

У канареек очень чувствительная дыхательная система, и они реагируют на угарный газ гораздо быстрее человека. Малейшее изменение концентрации вызывало у птиц беспокойство: они переставали петь, становились вялыми или падали с жердочки. Для шахтёров это был сигнал немедленно покинуть опасный участок.

Такая практика появилась в Великобритании в начале 1900-х годов и быстро распространилась по миру. Канарейки оказались удобными спутниками: они были лёгкими, неприхотливыми и заметно реагировали на изменение состава воздуха. Несмотря на то что многие птицы погибали, их использование существенно снижало смертность среди рабочих.

Тогда это считалось единственным возможным способом защитить людей. При отсутствии приборов и датчиков животные стали своеобразной системой раннего оповещения — простой, доступной и жизненно важной.

Как этот метод получил научное объяснение

После серии аварий в шахтах в начале XX века учёные получили возможность подробно изучить воздействие угарного газа. Особую роль сыграли исследования британского физиолога Джона Скотта Холдейна. Он изучал процессы отравления и предложил более точные методы анализа воздуха.

Хотя нет прямых данных, что именно он предложил использовать канареек, его работы сформировали научную базу, объясняющую, почему птицы подходят для контроля газа. Впоследствии использование живых индикаторов было официально одобрено британскими властями и стало стандартом безопасности.

В течение десятилетий этот метод помогал избегать трагедий. Птички стали частью обязательного набора оборудования в шахтах и сопровождали горняков в самые глубокие участки добычи.

Окончание эпохи канареек и появление новых технологий

Развитие электроники постепенно снизило необходимость использования животных. К середине 1980-х годов британские шахты полностью перешли на газоанализаторы. Эти приборы оказались более точными, долговечными и гуманными. Современные датчики реагируют на минимальные концентрации газа и мгновенно подают тревожный сигнал.

Тем не менее канарейки остались символом эпохи. Они напоминают о времени, когда безопасность обеспечивалась самыми доступными средствами. История их применения связана не только с риском, но и с усилиями по улучшению условий труда, пусть и ограниченными возможностями того времени.

Сегодня канарейки воспринимаются как живое напоминание о стойкости и изобретательности шахтёров, которые боролись за жизнь в условиях, далеких от современных стандартов безопасности.

Популярные вопросы

Почему использовали именно канареек

Из-за их чувствительной дыхательной системы, позволяющей быстро обнаружить угарный газ.

Когда перестали применять этот метод

В 1980-х годах, после появления эффективных газоанализаторов.

Спасали ли канарейки жизни шахтёров

Да, они часто давали сигнал об опасности раньше, чем человек мог это заметить.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы шахты птицы история природа животные технологии безопасность
Новости Все >
Салат латук успешно зимует на приподнятых грядках — Mein Schöner Garten
Раствор уксуса и воды предотвращает налёт в душе — Bob Vila
Умные холодильники с ИИ станут трендом 2026 года — TudoCostosо
Певице Ларисе Долиной предложили переехать на ферму
Авиаперелёты без багажа и ручной клади чаще выбирают пассажиры — New York Post
Снегопады и "атмосферная река" вызвали массовые задержки и отмены рейсов в США
Разведения рук в наклоне укрепляют задние дельты — тренеры
Li Auto L9 на российском рынке предлагает гибридный SUV с запасом хода более 1000 км
На Земле не собрать soft cell — доказали прямо на МКС
В средней полосе России лук обычно убирают в первой половине августа
Сейчас читают
Трещины Туэйтса удвоились за последние 20 лет — WIRED
Наука и техника
Трещины Туэйтса удвоились за последние 20 лет — WIRED
Упрощённые бёрпи задействуют все группы мышц после 50 лет
Новости спорта
Упрощённые бёрпи задействуют все группы мышц после 50 лет
Смесь глины и соли снижает риск растрескивания печи
Недвижимость
Смесь глины и соли снижает риск растрескивания печи
Популярное
Забудьте о капризах: гибрид, который не просит ухода, а цветёт так, будто выиграл конкурс красоты

Махровые бутоны, устойчивость к дождю и минимум ухода: фриллитуния становится современной заменой капризной петунии для сада и балкона.

Фриллитуния образует махровые гофрированные бутоны
Монохромные слои создают скульптурные зимние силуэты
Пуховик уходит на второй план: четыре дерзких комбинации с пальто, которые выдерживают любой мороз
Нужно выселять не только из квартиры: прозвучало жёсткое предложение в адрес Ларисы Долиной
Смерть Веры Алентовой стала полной неожиданностью: один нюанс убеждал, что поводов для тревоги нет
Сидящий Бык стал символом сопротивления расширению США Игорь Буккер Первые подразделения ПВО в русской армии созданы в 1914 году Андрей Николаев Россия имеет одну из самых зелёных энергосистем — президент РФ Владимир Путин Сергей Ивaнов
Неожиданный прорыв или кошмар учёных? Золото мутировало в материю, о которой никто не предполагал
Секретный удар по ЕС: план России и США, который изменит карту Европы навсегда
Уход Алентовой потряс театр: комментарий Кати Лель придал случившемуся новый оттенок
Уход Алентовой потряс театр: комментарий Кати Лель придал случившемуся новый оттенок
Последние материалы
Маски 2–3 раза в неделю улучшают состояние волос
В апреле клубнику рекомендуют подкормить гуматом аммония
Канареек использовали в шахтах для обнаружения угарного газа — Smithsonian Magazine
Умные холодильники с ИИ станут трендом 2026 года — TudoCostosо
Боковые сгибания бедра с поворотами укрепляют нижний пресс
Помидоры и огурцы не обеспечивают норму клетчатки — Сергей Вялов
Неисправность мотора выявляется по работе на холостых
Картофель хранят в земляном погребе для длительной свежести
Певице Ларисе Долиной предложили переехать на ферму
Сотрудники ГИБДД проверяют самоконтроль водителя через диалог
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.