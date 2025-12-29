Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Темп жизни снижен по умолчанию: самые неторопливые породы собак для спокойных хозяев

Мопсы и бульдоги плохо переносят длительный бег из-за особенностей дыхания
Зоосфера

Не все собаки созданы для марафонов и активных игр. Многие породы чувствуют себя гораздо комфортнее в спокойном ритме, предпочитая размеренные прогулки и отдых рядом с хозяином. Такие питомцы идеально подходят тем, кто ценит тишину, уют и предсказуемость в быту.

Собаки
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Собаки

Спокойствие как черта характера

Некоторые породы изначально не ориентированы на скорость и высокие нагрузки. Чау-чау, например, известны уравновешенным нравом и независимостью. Эти собаки двигаются неторопливо, не любят суету и плохо переносят попытки подгонять их под активный график. Для них важнее стабильность и чувство безопасности, чем динамика и частые смены обстановки.

Компактные и неторопливые компаньоны

Мопсы и бульдоги часто попадают в списки самых медлительных собак. Их телосложение и особенности дыхания делают долгий бег некомфортным, зато в роли домашних компаньонов им нет равных. Они легко адаптируются к жизни в квартире, любят короткие прогулки и спокойно относятся к одиночеству. При этом владельцам важно учитывать режим отдыха питомца и качество сна — от этого напрямую зависит поведение и самочувствие.

Медленные, но чувствительные

Бассет-хаунды и ши-тцу тоже не стремятся к рекордам скорости. Первые компенсируют неторопливость выдающимся обонянием и мягким характером, вторые — ориентированностью на человека и любовью к спокойному контакту. Такие собаки тонко реагируют на стресс и плохо переносят резкие изменения среды, поэтому требуют бережного подхода и предсказуемого распорядка, сообщает Pet Story.

Миниатюрные, но с характером

Чихуахуа и той-пудели могут выглядеть активными, но их физические возможности ограничены размерами. Короткие лапы и небольшой шаг не позволяют долго поддерживать высокий темп, зато эти собаки отлично чувствуют себя в домашней обстановке. При правильной социализации они становятся уравновешенными и внимательными компаньонами, а избыточная раздражительность и вспышки агрессии могут негативно влиять на здоровье.

Популярные вопросы о спокойных породах собак

Подойдут ли такие собаки пожилым людям?

Да, благодаря размеренному ритму и привязанности к дому.

Нужны ли им тренировки?

Базовая дрессировка необходима, но без интенсивных нагрузок.

Можно ли содержать их в квартире?

Большинство медлительных пород хорошо адаптируются к городским условиям.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы собака питомцы животные домашние животные
Новости Все >
Сахар смягчает кислоту томатов в борще — повара
Лёгкие шторы делают гостиную светлее и визуально просторнее — Ideal Home
В России вводят единую форму согласия на клинические исследования — указ Путина
Среднемоторная схема обеспечила баланс массы по осям — CAR & MOTOR
Гипсокартонные стены уступают кирпичным по прочности и звукоизоляции — idealista
Новые месторождения открываются и меняют экономику страны — Козлов
Кизил стал плодовой культурой для частных садов — Mein Schöner Garten
Сладкие яблоки делают селедку под шубой приторной — кулинары
Зять Алентовой раскритиковал сериал "Москва слезам не верит"
Исследование Университета Отаго выявило новый вымерший вид утки с островов Чатем
Сейчас читают
Рублево-Архангельская линия метро: первые станции откроют в 2026 году — РБК
Недвижимость
Рублево-Архангельская линия метро: первые станции откроют в 2026 году — РБК
Томат "Лотарингская красавица красная" даёт плоды 500 г
Садоводство, цветоводство
Томат "Лотарингская красавица красная" даёт плоды 500 г
беспилотная подлодка Ran обнаружила формы таяния под ледником Дотсона — Earth
Наука и техника
беспилотная подлодка Ran обнаружила формы таяния под ледником Дотсона — Earth
Популярное
Необычайно ранний перец: три сорта выдают крупные плоды тогда, когда другие только всходят

Ранние гибриды перца могут поспеть одновременно с клубникой и дать щедрый урожай на грядке. Какие сорта справляются с этой задачей удивительно рано?

Ультраранние гибриды перца дают урожай через 80 дней
Широкий устойчивый каблук оптимален для женщин после 50 лет — Marianne
Сапоги, которые меняют возраст лучше визажиста: после 40 молодят, после 50 стройнят, после 60 — роскошь
Джип на затонувшем авианосце: находка, которая нарушает логику войны и вызывает новые вопросы
Москва прощается с эпохой: где и когда проводят в последний путь актрису Веру Алентову
Освобождение Гуляйполя лишает украинских националистов части культурного кода Любовь Степушова Новые находки меняют представления об эволюции динозавров — научные исследования Игорь Буккер Первые подразделения ПВО в русской армии созданы в 1914 году Андрей Николаев
Эфир на фоне прощания: как Меньшова объяснила выход программы после смерти Алентовой
Морской гигант, который способен проглотить даже акулу: исчезающий властелин тропических рифов
За этим сортом охотятся все хитрые дачники: помидоры до 500 г и урожай, который тянет на рекорд
За этим сортом охотятся все хитрые дачники: помидоры до 500 г и урожай, который тянет на рекорд
Последние материалы
Сахар смягчает кислоту томатов в борще — повара
Винтажные платки из 1920-х возвращается в повседневные образы — Harper's Bazaar
Лёгкие шторы делают гостиную светлее и визуально просторнее — Ideal Home
В России вводят единую форму согласия на клинические исследования — указ Путина
Мопсы и бульдоги плохо переносят длительный бег из-за особенностей дыхания
Цунами 7000 лет назад перенесло валун 1180 тонн вглубь Тонги — геолог Мартин Келер
Среднемоторная схема обеспечила баланс массы по осям — CAR & MOTOR
Регулярная физическая активность улучшает здоровье сердца
Мел снижает кислотность почвы и останавливает рост мха
Гипсокартонные стены уступают кирпичным по прочности и звукоизоляции — idealista
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.