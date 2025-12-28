Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Тигровые собаки, которые будто вышли из дикой саванны: как возникает этот редкий полосатый узор

Тигровый окрас шерсти у собак формируется из-за неравномерного меланина — Kodami
Полосатая, контрастная и легко узнаваемая — тигровая шерсть у собак давно привлекает внимание заводчиков и любителей животных. Такой окрас встречается у десятков пород и может быть как редким вариантом, так и строгим стандартом. За эффектным рисунком стоит сложный генетический механизм и многовековая история селекции. Об этом сообщает Kodami.

Английская борзая
Фото: Ольга Сакиулова by Сакиулова Ольга, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Английская борзая

Что называют тигровой шерстью у собак

Тигровая шерсть — это тип окраса, при котором по основному фону проходят более тёмные полосы. Визуально он действительно напоминает тигриный рисунок, хотя оттенки могут быть самыми разными: от палевого и песочного до серого и коричневого. Полосы бывают тонкими или широкими, плотными или едва заметными, а иногда настолько тёмными, что собака кажется почти чёрной.

У одних пород тигровый окрас закреплён стандартом, у других считается допустимым вариантом наряду с однотонными или пятнистыми цветами. Эта особенность не связана с характером или рабочими качествами, но часто подчёркивает мускулатуру и силуэт животного.

Как формируется тигровый окрас

С точки зрения биологии тигровая шерсть — результат особого распределения меланина, пигмента, отвечающего за цвет кожи и волос. У таких собак клетки, вырабатывающие пигмент, активируются неравномерно, формируя полосатый рисунок по мере роста шерсти.

Генетически этот окрас связан с вариантом так называемого локуса K — участка ДНК, который регулирует проявление тёмных оттенков. Проще говоря, ген "включает" и "выключает" выработку меланина в определённых зонах. Такая комбинация наследуется и может проявиться только при совпадении нужных генов у родителей.

Исторические корни тигровой шерсти

Считается, что тигровый окрас появился задолго до формирования современных пород. Его могли иметь ранние типы собак, которых использовали для охраны, охоты и тяжёлой работы. Со временем люди закрепляли внешние признаки, которые считали привлекательными или практичными, и полосатая шерсть сохранилась у многих линий.

На протяжении веков тигровый окрас не выходил из "моды". Он сопровождал развитие молоссов, борзых, сторожевых и рабочих собак, а сегодня воспринимается как классический и узнаваемый.

Породы собак с тигровой шерстью

Среди самых известных тигровых пород часто называют боксёра. У этих собак полосы могут быть как лёгкими на светлом фоне, так и очень тёмными, почти сплошными. Тигровый окрас также допускается у кане-корсо, где он подчёркивает массивность и строгий облик породы.

К числу молоссов с таким рисунком относится и Fila Brasileiro — бразильский мастиф, у которого тигровая шерсть считается нормой. Ещё один яркий пример — голландская овчарка, широко используемая в служебной работе и известная именно своим полосатым окрасом.

Тигровый окрас у терьеров и борзых

У стаффордширского бультерьера тигровая шерсть исторически очень распространена и часто сочетается с белыми отметинами на груди. Похожий вариант встречается и у американского стаффордширского терьера. Среди борзых тигровый рисунок можно увидеть у уиппетов и некоторых линий грейхаундов, где полосы подчёркивают стройное тело.

Существуют и породы, для которых тигровый окрас стал своеобразной визитной карточкой. Один из примеров — американская охотничья собака плотт-хаунд, почти всегда имеющая полосатую шерсть.

Сравнение: тигровый окрас и другие рисунки шерсти

По сравнению с окрасами "мерль" или "арлекин" тигровый выглядит более сдержанно и естественно. Он не создаёт резких контрастных пятен, а распределяется по всему корпусу. В отличие от однотонных собак, тигровые особи часто выглядят визуально более мускулистыми и рельефными.

Популярные вопросы о тигровых собаках

Тигровый окрас — это редкость?

Нет, он встречается у многих пород и считается классическим.

Меняется ли рисунок с возрастом?

Да, полосы могут становиться светлее или темнее.

Влияет ли тигровый окрас на характер?

Нет, характер зависит от породы и воспитания, а не от цвета шерсти.

