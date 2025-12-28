Существо весом в сотни килограммов замечено вдали от своего биома: его появление тревожит экологов

Пираруку используется в кулинарии и кожевенной промышленности — Meteored Brasil

Во внутренних районах штата Сан-Паулу была поймана рыба, больше ассоциирующаяся с дебрями Амазонки, чем с юго-востоком Бразилии. Гигантский пираруку, способный дышать атмосферным воздухом и набирать вес до 200 килограммов, вновь оказался в центре внимания ученых, рыбаков и экологов. Его появление за пределами естественного ареала поднимает вопросы о рыболовстве, экономике и рисках для местных рек. Об этом сообщает Meteored Brasil.

Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain Пиранука в подводном мире Амазонки

Необычный улов в реке Мариньейру

В конце ноября 53-летний рыбак Роберто ду Карму выловил в реке Мариньейру, на территории муниципалитета Кардозу, пираруку длиной около 2,5 метра и весом примерно 160 килограммов. Для региона Сан-Паулу такая находка считается редкостью, поэтому информация быстро распространилась среди местных жителей и профильных специалистов.

Появление амазонского гиганта в нетипичной для него экосистеме вызвало оживлённые дискуссии. Эксперты сразу обратили внимание не только на размеры рыбы, но и на возможные последствия её присутствия для местной фауны.

Что представляет собой пираруку

Пираруку, известный в научной классификации как Arapaima gigas, считается одной из крупнейших пресноводных рыб в мире. В естественных условиях его длина может превышать три метра, а масса — доходить до 200 килограммов. Основной ареал вида — бассейн Амазонки, хотя отдельные популяции встречаются и в других регионах Южной Америки.

Это активный хищник, питающийся рыбой, ракообразными и мелкими водными животными. В своей среде обитания он занимает верхние позиции в пищевой цепи, практически не имея естественных врагов во взрослом возрасте.

Рыба, которая дышит воздухом

Одной из ключевых особенностей пираруку является способность дышать вне воды. Его плавательный пузырь эволюционно преобразован и выполняет функцию, схожую с лёгкими. Благодаря этому рыба может выживать в водоёмах с крайне низким содержанием кислорода.

Эта адаптация делает пираруку особенно устойчивым видом. Он способен существовать в сложных условиях, где другие рыбы быстро погибают, что во многом объясняет его успешное распространение за пределами Амазонки.

Экономическая ценность бакальяу из Амазонки

Пираруку, часто называемый "бакальяу-де-ла-Амазонка", обладает высокой коммерческой привлекательностью. Он быстро растёт, хорошо переносит плотное содержание в водоёмах и легко адаптируется к условиям аквакультуры. Эти качества делают его востребованным объектом рыбного хозяйства.

Его мясо ценится за плотную текстуру, мягкий вкус и почти полное отсутствие мелких костей. Рыба широко используется как на внутреннем рынке Бразилии, так и для экспорта. Кроме того, прочная кожа пираруку применяется в производстве аксессуаров — сумок, ремней и обуви с высокой добавленной стоимостью.

Выход за пределы Амазонки и экологические риски

Несмотря на экономический потенциал, распространение пираруку за пределами естественного биома вызывает серьёзные опасения. Сообщения о его присутствии поступают как минимум из пяти штатов, не относящихся к Амазонии, включая Сан-Паулу, Баию и Минас-Жерайс, а также регионы Пантанала в Мату-Гросу и Мату-Гросу-ду-Сул.

Специалисты указывают, что в новых условиях пираруку может вести себя как инвазивный вид. За пределами Амазонки у него практически нет естественных хищников, а выраженные хищнические повадки способны привести к сокращению численности местных видов рыб и нарушению экосистемного баланса.

Позиция экологических служб

По данным Военной экологической полиции, пираруку не считается местным видом в большинстве регионов за пределами Амазонки. Поэтому на его вылов там не распространяются ограничения по весу или количеству. Напротив, удаление этой рыбы из экосистемы рассматривается как мера, способствующая сохранению природного равновесия.

Основной риск, по мнению ведомства, связан с тем, что неконтролируемое распространение пираруку может привести к долгосрочным изменениям в структуре речных сообществ и вытеснению аборигенных видов.

Пираруку и местные пресноводные рыбы

По сравнению с традиционными видами рек Сан-Паулу пираруку выделяется размерами, скоростью роста и выносливостью. Местные хищные рыбы уступают ему в массе и силе, а также не обладают способностью дышать атмосферным воздухом. Именно это делает конкуренцию неравной и усиливает экологические риски.

Советы по ответственному обращению с инвазивными видами

Контролировать вылов пираруку в регионах за пределами Амазонки. Не допускать самовольного переселения вида в новые водоёмы. Поддерживать мониторинг состояния рек и их биоразнообразия. Развивать аквакультуру с учётом экологических стандартов.

Популярные вопросы о пираруку

Где можно встретить пираруку за пределами Амазонки?

Сегодня его фиксируют в реках нескольких бразильских штатов, включая Сан-Паулу и Баию.

Опасен ли пираруку для человека?

Нет, он не считается агрессивным по отношению к людям.

Сколько может весить эта рыба?

Крупные особи достигают массы до 200 килограммов.