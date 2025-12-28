Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Самцы мышей нашли способ не драться: в ход пошла самая неожиданная тактика, которая гасит агрессию

Самцы мышей используют самок для снижения агрессии — Университет Делавэра
Зоосфера

Учёные обнаружили у мышей неожиданную форму социального поведения, которая помогает самцам уходить от прямых конфликтов. Вместо силового противостояния животные используют особенности взаимодействия внутри группы. Такая стратегия заметно снижает уровень агрессии и меняет представление о простоте их поведения.

Мыши
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Мыши

Хитрость вместо драки

Наблюдения показали, что в момент агрессии со стороны другого самца мышь часто резко меняет направление и приближается к самке. Это переключает внимание нападающего и ослабляет конфликт. Подобная тактика не выглядит случайной и применяется именно в напряжённых ситуациях.

Такое поведение укладывается в более широкий контекст социальной адаптации животных, где конфликт не всегда решается силой. В природе встречаются и другие сложные формы взаимодействия, включая неожиданные союзы и стратегии выживания, о чём свидетельствуют исследования вроде невероятных союзов в мире животных.

Как учёные это заметили

Для анализа использовались алгоритмы машинного обучения, отслеживающие движения и контакты животных в группе. В рамках эксперимента было зафиксировано более 3000 столкновений между самцами. Программа позволила выявить закономерности, которые сложно заметить при обычном наблюдении.

Выяснилось, что после появления "приманки" в виде самки агрессия почти всегда сходила на нет. Самцы начинали держать дистанцию, а конфликт не перерастал в драку.

Роль самок в снижении напряжения

Самки в таких эпизодах выступают своеобразным социальным буфером. Агрессор переключается на другое взаимодействие, теряя интерес к сопернику. При этом исследователи не зафиксировали признаков того, что самки подвергались повышенному риску или стрессу.

Подобные механизмы напоминают сложные формы организации, характерные для социальных видов, где поведение отдельных особей влияет на стабильность всей группы, как это наблюдается, например, у голых землекопов с уникальным устройством общества.

Почему это важно для науки

Открытие подчёркивает, что даже у небольших млекопитающих существуют продуманные стратегии минимизации риска. Избегание травм и сохранение энергии могут быть эволюционно выгоднее прямой агрессии.

Такие данные помогают глубже понять механизмы социального поведения и расширяют представления о когнитивных возможностях животных. Об этом сообщает исследование Университета Делавэра.

Стратегии разрешения конфликтов

В животном мире одни виды решают споры демонстрацией силы, другие — уходом от контакта. Мыши демонстрируют промежуточный вариант, используя социальную структуру группы для снижения напряжения. Это делает их поведение более гибким по сравнению с видами, где конфликты почти всегда физические.

Плюсы и минусы тактики "живого щита"

Использование самок как отвлекающего фактора имеет разные стороны.

Плюсы:

  • снижение травматизма,
  • экономия энергии,
  • стабильность в группе.

Минусы:

  • зависимость от социальной среды,
  • ограниченная применимость.

Популярные вопросы о социальном поведении мышей

Всегда ли самцы используют эту стратегию?

Нет, она проявляется в основном при резком росте агрессии.

Опасно ли это для самок?

В рамках исследования негативных последствий выявлено не было.

Можно ли считать это формой манипуляции?

Скорее это адаптивная форма социального поведения, направленная на снижение конфликта.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы наука питомцы животные биология поведение
