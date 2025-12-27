В глубинах океана всплыла капсула времени: вампир бездны хранит ДНК предка возрастом 300 миллионов лет

Осьминоги утратили исходную хромосомную архитектуру — Science&Vie

В темных глубинах океана обитает существо, которое десятилетиями считали биологической загадкой. Оно не похоже ни на осьминога, ни на кальмара, а его внешний вид лишь усиливает ощущение древности и странности. Недавнее исследование показало, что этот обитатель бездны хранит в себе генетическую информацию, уходящую корнями на сотни миллионов лет назад. Об этом сообщает Science&Vie.

Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain Вампир бездны

Загадочный обитатель океанских глубин

Вампир бездны, известный под научным названием Vampyroteuthis infernalis, долгое время ставил ученых в тупик. Обнаруженный в начале XX века, он сначала был ошибочно отнесен к осьминогам из-за перепонок между щупальцами. Лишь спустя десятилетия стало ясно, что это представитель отдельной древней линии головоногих моллюсков — Vampyromorphida.

Этот моллюск живет на глубине нескольких сотен метров, в зонах с крайне низким содержанием кислорода. В отличие от хищных родственников, он питается органическим детритом и мельчайшим планктоном, дрейфуя в толще воды. Такой образ жизни делает его редким объектом наблюдений: большинство изученных экземпляров попадали к ученым случайно во время океанографических экспедиций.

Геном как окно в далекое прошлое

Настоящая сенсация произошла после расшифровки генома вампира бездны. Исследователи обнаружили, что его ДНК сохранила структуру, удивительно близкую к геномам древних предков головоногих моллюсков. В отличие от осьминогов, у которых за миллионы лет произошла масштабная перестройка хромосом, Vampyroteuthis infernalis демонстрирует поразительную стабильность.

Результаты, опубликованные в журнале iScience, показали, что размер его генома превышает 11 миллиардов пар оснований — это самый крупный геном среди всех известных головоногих. При этом он организован по "классической" схеме, характерной для ранних колеоидов — общих предков кальмаров, каракатиц и осьминогов.

Свидетель расхождения эволюционных линий

Полученные данные позволяют ученым точнее восстановить момент, когда эволюционные пути восьмируких и десяторуких головоногих начали расходиться. По оценкам, это произошло около 300 миллионов лет назад. Вампир бездны оказался своего рода живой капсулой времени, сохранившей хромосомную архитектуру той эпохи.

Исследование показало, что у осьминогов позже произошли сложные процессы слияния и перестройки хромосом, что привело к появлению необычайно сложных геномов. На фоне этого Vampyroteuthis infernalis выглядит как "замороженный" вариант эволюции, почти не изменившийся за сотни миллионов лет.

Почему его геном почти не изменился

Ученые предполагают, что ключ к этой стабильности кроется в среде обитания. Холодные глубины океана с низким уровнем кислорода создают относительно стабильные условия, где давление естественного отбора ниже. В такой среде нет необходимости в быстрых генетических изменениях, что могло способствовать сохранению древней структуры ДНК.

Особый интерес вызвали и некодирующие участки генома. Те самые последовательности, которые раньше считались "мусорными", у вампира бездны оказались хорошо сохранены и во многом сходны с аналогичными участками у кальмаров. Это подтверждает, что он сохранил базовую генетическую архитектуру общего предка.

Популярные вопросы о вампире бездны

Является ли он осьминогом?

Нет, это представитель отдельной древней группы головоногих моллюсков.

Почему его называют "живой капсулой времени"?

Потому что его геном почти не изменился за сотни миллионов лет.

Зачем изучать такие редкие виды?

Они помогают понять ключевые этапы эволюции и происхождение современных животных.