Теймур Зейналпур

Рекорд Гиннесса в руках исследователей: гигантское яйцо этого монстра раскрыло тайну его гибели

Яйца эпиорнисов проплыли 6400 км через океан — National Geographic
Самое большое яйцо в истории Земли выглядит так, будто его создали для фантастического фильма. Оно выше большинства бытовых предметов и поражает не только размерами, но и тем, что дошло до наших дней целым. Это уникальное наследие птицы, которая не умела летать, но была настоящим гигантом.

Окаменевшее яйцо крупной птицы
Фото: National Geographic by Photograph by Rebecca Hale, NGM staff, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Окаменевшее яйцо крупной птицы

Яйцо, которое не помещается в руках

В коллекцию Национального географического общества (National Geographic Society) ещё в 1967 году попал редкий экспонат — целое окаменевшее яйцо крупнейшей из известных птиц. По размеру оно несопоставимо с привычным куриным: длина превышает фут (около 30 см), а диаметр — примерно девять дюймов (около 23 см). Это яйцо принадлежало мадагаскарской "слоновой птице" — эпиорнису (Aepyornis maximus), травоядному нелетающему гиганту, исчезнувшему как минимум к XVII веку.

Каким был "слоновый" гигант

Исследователи сравнивают внешний облик слоновой птицы с "очень крупным страусом", но по родству она ближе не к страусу, а к киви — тоже представителю бескилевых птиц (ратитов). В эту группу входят, например, страусы, эму, нанду и казуары.

Гигантские размеры впечатляют даже по меркам древней фауны: взрослые особи могли вырастать примерно до 10 футов (около 3 метров) и набирать более 1000 фунтов (свыше 450 кг). Такая масса требовала мощных ног, но она же делала птицу крайне уязвимой перед людьми, заселившими Мадагаскар.

Почему огромная птица исчезла

По оценкам, одно яйцо слоновой птицы могло заменять десятки и даже сотни куриных — поэтому оно было удобной добычей, которую проще вынести из гнезда, чем пытаться справиться с полутонным взрослым животным. Исследователь Гиффорд Миллер, изучавший скорлупу Aepyornis, допускает, что давление со стороны людей сыграло решающую роль — в том числе за счёт сбора яиц.

"Когда речь заходит о том, чтобы сохранить наш собственный вид, мы чрезвычайно эффективны", — отметил геолог Университета Колорадо в Боулдере Гиффорд Миллер.

Яйца, которые могли "путешествовать" через океан

Скорлупа этих яиц была настолько прочной, что, по данным наблюдений, две целые находки обнаружили даже на пляжах Западной Австралии. Предполагается, что они могли проплыть около 4000 миль (более 6400 км) через Индийский океан. Этот факт объясняет, почему яйцо было желанной целью для охотников: его было легко унести, а крепкая оболочка гарантировала, что "трофей" не разобьётся по дороге. Об этом сообщает National Geographic.

Сравнение: яйцо слоновой птицы, страусиное и куриное

Яйцо Aepyornis maximus официально считается крупнейшим среди птичьих: Книга рекордов Гиннесса указывает размеры до 33 см в длину и вместимость около 8,5 литра. По их же оценке, это эквивалентно 150-180 куриным яйцам или примерно семи страусиным. На этом фоне даже рекордные страусиные яйца выглядят обычными, хотя среди современных птиц именно страусы остаются лидерами по размеру кладки.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
