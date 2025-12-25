Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Теймур Зейналпур

Генетическая лотерея без проигравших: редкие совы получают шанс на жизнь через цифровое сватовство

Биологи подбирают пары сов по ДНК для сохранения популяции — National Geographic
Зоосфера

Совам из района залива Сан-Франциско помогают найти пару не только "по симпатии", но и по генетике. Для небольшой популяции роющих сов удачное партнерство означает больше шансов пережить последствия застройки и изменения климата. Биологи берут часть молодых птиц под опеку на зиму, а весной выпускают их уже сформированными парами.

Сова
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сова

Почему для роющих сов вопрос с кем жить — это вопрос выживания

Западные роющие совы обычно образуют устойчивые пары и могут оставаться с одним партнером несколько сезонов. Но когда численность вида в регионе падает, а места для гнездования сокращаются, выбор становится ограниченным, и растет риск близкородственного скрещивания (инбридинга). Задача ученых — сохранить генетическое разнообразие, чтобы потомство было жизнеспособным и лучше справлялось со стрессом и болезнями.

Этим в Сан-Хосе уже много лет занимается команда профессора экологии Линн Трулио. Исследователи знают расположение всех нор, пол каждой птицы и то, какие генетические линии представлены в популяции. Параллельно проект поддерживает работу по сохранению и созданию подходящих участков: в условиях наводнений и плотной городской застройки естественные норы исчезают, поэтому часть "жилья" приходится создавать искусственно.

"Они хотят оставаться вместе, поэтому часто держатся одного партнёра больше одного сезона. Хотя "внепарные" спаривания тоже случаются", — поясняет Линн Трулио.

Зимний лагерь для совят и работа генетических свах

В дикой природе у молодых роющих сов шансы пережить первую зиму невысоки — около 30%. Чтобы повысить выживаемость, ученые забирают часть подросших птенцов на "перезимовку" (overwintering). После осмотра и карантина птицы живут в большом вольере, где специалисты наблюдают за ними и готовят к выпуску.

Далее подключается генетика. По перу или образцу крови ученые секвенируют геном и подбирают пары так, чтобы максимально разнообразить "дефицитные" участки наследственности. Та же логика используется в проекте Bird Genoscape Project: ДНК из перьев помогает связывать популяции и защищать птиц по всему Западному полушарию.

Как устроено новоселье научно подобранных пар

Весной оптимально составленные дуэты выпускают вместе в заранее подготовленные норы. Иногда это искусственные конструкции, иногда — пустующие норы сусликов: совы нередко занимают такие "квартиры" как настоящие сквоттеры. На первое время над норой могут установить защитное ограждение от хищников, а птиц обеспечивают дополнительной подкормкой.

Интересный факт: роющая сова — наземная и зачастую дневная птица с ярко-желтыми глазами и длинными ногами. При тревоге она характерно "покачивается". Также молодые совы владеют впечатляющим трюком: они умеют шипеть, подражая гремучей змее, даже если никогда ее не слышали.

Пока краткосрочные показатели у "сведенных" пар (продолжительность жизни, число птенцов) не демонстрируют резкого отрыва от диких сородичей, и ученые подчеркивают: нужны данные за большее количество сезонов. Однако уже есть обнадеживающий сигнал — у потомства таких пар теломеры оказались примерно вдвое длиннее (исследование 2023 года). Теломеры защищают концы хромосом и укорачиваются с возрастом; их длину считают маркером биологического здоровья и накопленного стресса.

Что меняется для вида в Калифорнии

Западная роющая сова получила в Калифорнии статус кандидата на охрану по закону штата (CESA): комиссия по рыбе и дичи единогласно одобрила это решение 10 октября 2024 года. Такой шаг означает введение более жестких правил в отношении вмешательства в места обитания и повышенное внимание к проектам, которые могут повлиять на популяцию. Об этом сообщает National Geographic.

Сравнение: выпуск без подбора пары и выпуск "оптимальным дуэтом"

  1. Без генетического подбора: птицы выбирают партнера из того, кто рядом; при малой численности выше риск родственных связей и "сужения" генофонда.

  2. С подбором по геному: пары составляют так, чтобы компенсировать нехватку разнообразия в конкретных участках ДНК и получить более генетически разнородное потомство.

  3. По условиям выпуска: в обоих случаях важны норы (в том числе искусственные) и защита от хищников, но при выпуске "дуэтом" дополнительно учитывают совместимость и синхронность сезона размножения.

Популярные вопросы о генетическом подборе пар у роющих сов

Правда ли, что сов "скрещивают в неволе"

Нет, в описанном подходе молодых птиц временно содержат зимой ради выживания и наблюдений, а затем выпускают в природные условия уже подобранными парами.

Как "выбирают" лучшую пару

Сравнивают генетические данные и подбирают партнера так, чтобы увеличить разнообразие в тех участках генома, где оно особенно важно для популяции.

Сколько стоит такая программа

Точные суммы зависят от региона и инфраструктуры (вольеры, анализы, полевой мониторинг) и обычно публикуются в отчетах конкретных организаций; в материале речь идет о финансировании через местные природоохранные структуры и партнерские группы, без конкретных цифр.

Что лучше для сохранения вида: генетический подбор или защита мест обитания

На практике это связка: подбор пар помогает малой популяции "не выродиться", но без сохранения открытых участков и сети нор долгосрочного эффекта не будет.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
природа животные генетика калифорния
