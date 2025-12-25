Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ошибка в 242 года исправлена: национальный символ США два века оставался вне закона

Белоголовый орлан давно стал визуальным воплощением США — он изображён на государственных печатях, деньгах и военных эмблемах. Однако до недавнего времени его статус "национальной птицы" был скорее данью традиции, чем буквой закона. В декабре 2024 года этот исторический пробел был официально закрыт.

Белоголовый орлан
Фото: commons.wikimedia.org by Мартин Фальбизонер, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Белоголовый орлан

Почему "официальное" признание случилось только недавно

Многим кажется невероятным, что птица, ставшая символом страны ещё в XVIII веке, получила полноценный юридический статус лишь спустя 242 года.

  • Историческая пауза: в 1782 году Континентальный конгресс утвердил орлана как элемент Большой печати. Все десятилетиями считали, что этого достаточно, но формально в федеральном кодексе законов титул "национальной птицы" отсутствовал.

  • Закон 2024 года: чтобы исправить это недоразумение, был принят специальный акт. В декабре 2024 года президент США подписал документ, который окончательно закрепил за белоголовым орланом статус официальной национальной птицы в федеральном кодексе (Title 36 U. S. Code).

Кто и когда выбрал орлана

Все началось в день подписания Декларации независимости — 4 июля 1776 года. В этот день Континентальный конгресс назначил комитет (в него вошли Бенджамин Франклин, Томас Джефферсон и Джон Адамс) для создания официальной печати новой страны.

Однако процесс затянулся на шесть лет. Было создано три разных комитета, и ни один дизайн не нравился Конгрессу. В итоге в июне 1782 года работу передали секретарю Конгресса Чарльзу Томсону. Именно он объединил лучшие идеи предыдущих групп и выбрал центральный элемент — орла. Дизайн доработал филадельфийский юрист Уильям Бартон, и 20 июня 1782 года белоголовый орлан был официально утверждён как символ на Большой печати США.

Почему выбрали именно его

Причин было несколько, и они сочетали в себе биологию и политику:

  1. Уникальность: в отличие от беркута (который обитает и в Европе), белоголовый орлан живет только в Северной Америке. Отцы-основатели хотели показать, что новая нация имеет свое собственное, уникальное лицо, не связанное со Старым Светом.

  2. Символ власти: орёл исторически считался символом Римской республики. Американские лидеры того времени восхищались римскими идеалами гражданского долга и свободы, поэтому орёл идеально подходил на роль преемника этих традиций.

  3. Качества птицы: его величественный вид, огромный размах крыльев и способность парить на большой высоте символизировали силу, независимость и свободу.

Удивительные факты из жизни белоголовых орланов

Белоголовый орлан примечателен не только своей политической значимостью, но и природными рекордами:

  • Архитекторы-гиганты: эти птицы строят самые большие гнёзда среди всех пернатых Северной Америки. Одно из найденных гнёзд имело диаметр почти 3 метра, глубину 6 метров и весило около двух тонн.

  • Феноменальное зрение: Белоголовый орлан видит в 4-5 раз лучше человека. Находясь в полёте на большой высоте, он способен заметить рыбу в воде на расстоянии более полутора километров.

  • История спасения: в 1963 году вид находился на грани вымирания — в США насчитывалось всего 417 гнездящихся пар. Благодаря запрету опасных пестицидов и строгой охране, сегодня их популяция полностью восстановилась и процветает.

  • Верность дому: эти птицы часто выбирают одного партнёра на всю жизнь и десятилетиями возвращаются в одно и то же гнездо, каждый год достраивая его.

Три главных мифа о белоголовом орлане

Миф 1: Орланы "кричат" как в кино

Тот самый мощный, пронзительный крик, который мы слышим в голливудских фильмах, белоголовому орлану не принадлежит. Режиссёры почти всегда используют запись голоса краснохвостого ястреба, потому что он звучит "героически". Настоящий голос белоголового орлана — это высокий, тонкий писк или серия звуков, напоминающих щебетание или смех.

Миф 2: Белоголовый орлан на самом деле "лысый"

Английское название Bald Eagle часто переводят буквально — "лысый орел". Но голова птицы покрыта густыми белыми перьями. Слово bald здесь — это старинный термин, означающий "белоголовый" или "пегий". В XVIII веке это слово использовали для описания контрастного белого пятна на тёмном фоне.

Миф 3: Это благородный охотник, который не ест падаль

Образ "идеального хищника" немного приукрашен. На самом деле белоголовые орланы — великие оппортунисты. Они с удовольствием питаются падалью или отбирают добычу у других птиц (например, у скоп), если это позволяет сэкономить силы. Бенджамин Франклин за это даже называл орлана птицей с "плохими моральными качествами", как сообщает National Geographic.

Сравнение вокализации: Орлан vs Ястреб

  • Белоголовый орлан: издаёт высокий, свистящий и прерывистый звук. Из-за недостаточной "суровости" его голос почти всегда заменяется дубляжом в медиа.

  • Краснохвостый ястреб: обладает хриплым, нисходящим "героическим" криком. Это "золотой стандарт" звука для любого орла в голливудском кино.

Популярные вопросы

Зачем вообще нужен был закон 2024 года

Чтобы официально зафиксировать статус в своде законов США. До этого всё держалось на традиции, а теперь орлан юридически уравнен с другими национальными символами, такими как флаг или гимн.

Почему люди верили, что это произошло ещё в XVIII веке

Из-за Большой печати (1782 г.). Орлан стал визуальным символом государства, и отсутствие официального текста закона в кодексе просто никто не замечал.

Где лучше всего наблюдать за ними в природе

Чаще всего белоголовых орланов проще заметить у рек, озёр и океанских побережий. Рыба составляет основу их рациона, поэтому они редко селятся вдали от крупных водоёмов.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Темы сша орёл птицы животные
