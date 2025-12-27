Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Добрый гигант с когтями убийцы: как травоядный динозавр стал легендой мелового пириода

Когти теризинозавра служили защитой, а не оружием охоты — Psychic.cz
Зоосфера

Он выглядел так, будто сошел со страниц фильма ужасов: огромный, покрытый перьями, с когтями длиной почти в метр. Теризинозавр пугал одним своим видом, хотя не охотился и не был кровожадным хищником. Этот странный гигант оказался травоядным, но именно это делало его еще более загадочным. Об этом сообщает Psychic.cz.

Теризинозавр
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Теризинозавр

Кто такой теризинозавр и почему он пугал даже без охоты

Теризинозавр жил около 70 миллионов лет назад, в конце мелового периода. В то время территория современной Монголии представляла собой теплый и влажный регион с реками, лесами, пойменными лугами и богатой растительностью. В таких условиях процветали крупные травоядные динозавры, и теризинозавр занял среди них особую нишу.

Несмотря на принадлежность к тероподам — группе, куда входили знаменитые хищники, — он почти полностью отказался от мясной диеты. Его внешний вид вводил в заблуждение: массивное тело, вытянутая шея и три гигантских когтя на каждой передней конечности создавали образ опасного убийцы.

Зачем травоядному динозавру метровые когти

Главная функция устрашающих когтей была куда прозаичнее, чем кажется. Они помогали теризинозавру дотягиваться до ветвей, срывать листья и побеги, недоступные другим травоядным. Благодаря этому он мог питаться растительностью, до которой не дотягивались конкуренты.

Однако в случае опасности эти когти превращались в грозное оружие. Даже одно удачное движение могло нанести серьезные раны хищнику. При длине тела до 10 метров, высоте в бедрах более метра и массе до 6 тонн теризинозавр сам по себе был серьезным аргументом в любом конфликте.

Внешность и образ жизни

Тело теризинозавра было широким и бочкообразным — внутри располагалась объемная пищеварительная система, характерная для растительноядных животных. Он передвигался медленно и не был приспособлен к быстрому бегу. Голова оставалась сравнительно небольшой, с слабыми челюстями, зато длинная шея позволяла легко доставать пищу на высоте.

Все тело было покрыто перьями, которые служили не только для терморегуляции, но и, вероятно, для защиты кладок. Основу рациона составляли растения, хотя иногда он мог поедать насекомых, мелких позвоночных или падаль.

Защита размером и поведением

Главной защитой теризинозавра был его масштаб. Немногие хищники решались атаковать взрослую особь. Опасность представляли в основном крупные плотоядные динозавры, такие как тарбозавры, и то чаще для молодняка.

Яйца, предположительно, откладывались в неглубокие гнезда, которые взрослые особи охраняли. Перья помогали сохранять тепло и защищать потомство. В одном регионе с теризинозаврами обитали анкилозавры, ранние птицы, мелкие млекопитающие и другие динозавры, создавая сложную и насыщенную экосистему.

Почему теризинозавры исчезли

Как и большинство динозавров, теризинозавр вымер в конце мелового периода. Падение астероида привело к резкому изменению климата: похолодание и гибель растительности стали катастрофой для крупных травоядных. Лишившись основного источника пищи, они не смогли выжить в новых условиях.

Теризинозавр в культуре и кино

Необычный облик сделал теризинозавра популярным персонажем массовой культуры. Его можно увидеть среди знаковых динозавров наряду с тираннозавром, велоцираптором и спинозавром. Широкой аудитории он запомнился по фильму "Мир юрского периода: Доминион", где из пугающего силуэта постепенно превращается в одного из ключевых участников финальных сцен.

Популярные вопросы о теризинозавре

Был ли теризинозавр полностью травоядным

Основу его рациона составляли растения, но иногда он мог поедать насекомых, мелких животных или падаль.

Для чего ему нужны были такие длинные когти

В первую очередь — для добычи растительной пищи, а также для защиты от хищников.

Правда ли, что он был покрыт перьями

Да, современные научные представления предполагают, что тело теризинозавра было оперено.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы животные динозавры
Новости Все >
Лоропеталум цветет весной и может повторять цветение осенью — Ciceksel
Стоимость обслуживания кредитных карт в России приблизилась к 50%
Полуостров со встроенным столом стал альтернативой кухонному острову — DesignMag
Chery прекратила продажи гибридов Tiggo 7 и Tiggo 8 Pro
В 2026 году Гохран планирует потратить до 50 млрд на драгметаллы и камни
Врачи рекомендуют снижать жирность творога после 50 лет
34% предпринимателей работают с членами семьи — исследование
Жёсткая вода является основной причиной налёта в унитазе — Prima Inspirace
Подвой определяет размер и срок плодоношения дерева — Mein Schöner Garten
В США после продажи компании руководитель распределил $240 млн между 540 сотрудниками
Сейчас читают
Конденсат на окнах указывает на проблемы с влажностью и вентиляцией — idealista
Недвижимость
Конденсат на окнах указывает на проблемы с влажностью и вентиляцией — idealista
Любовь Успенская готовит три варианта салата Оливье на Новый год
Еда и рецепты
Любовь Успенская готовит три варианта салата Оливье на Новый год
Сало настаивается 48 часов при комнатной температуре
Еда и рецепты
Сало настаивается 48 часов при комнатной температуре
Популярное
Пуховик уходит на второй план: четыре дерзких комбинации с пальто, которые выдерживают любой мороз

Морозы больше не требуют пуховика: необычные комбинации превращают шерстяное пальто в главный зимний инструмент и раскрывают его неожиданный потенциал.

Монохромные слои создают скульптурные зимние силуэты
Фриллитуния образует махровые гофрированные бутоны
Забудьте о капризах: гибрид, который не просит ухода, а цветёт так, будто выиграл конкурс красоты
Нужно выселять не только из квартиры: прозвучало жёсткое предложение в адрес Ларисы Долиной
Смерть Веры Алентовой стала полной неожиданностью: один нюанс убеждал, что поводов для тревоги нет
Новые находки меняют представления об эволюции динозавров — научные исследования Игорь Буккер Первые подразделения ПВО в русской армии созданы в 1914 году Андрей Николаев Россия имеет одну из самых зелёных энергосистем — президент РФ Владимир Путин Сергей Ивaнов
Неожиданный прорыв или кошмар учёных? Золото мутировало в материю, о которой никто не предполагал
Секретный удар по ЕС: план России и США, который изменит карту Европы навсегда
Уход Алентовой потряс театр: комментарий Кати Лель придал случившемуся новый оттенок
Уход Алентовой потряс театр: комментарий Кати Лель придал случившемуся новый оттенок
Последние материалы
Сохранение привычного распорядка помогает пережить смерть питомца
Косатки заходят во фьорды Гренландии из-за таяния льда — Houseofthebarbersinc.com
Яичная скорлупа с уксусом повышает урожай томатов
Chery прекратила продажи гибридов Tiggo 7 и Tiggo 8 Pro
Холодный душ повышает бодрость после физической нагрузки
В 2026 году Гохран планирует потратить до 50 млрд на драгметаллы и камни
Врачи рекомендуют снижать жирность творога после 50 лет
34% предпринимателей работают с членами семьи — исследование
27 декабря усиливает внимание к незавершённым вопросам
Братья Люмьер сняли один из первых фильмов в Ла-Сьота
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.