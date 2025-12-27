Кошачья память похожа на картотеку: ошибка в имени вызывает у питомца заметную реакцию

Кошки устанавливают связь между именами и лицами

Кошки оказываются гораздо внимательнее к людям и своему окружению, чем принято считать. Японские учёные выяснили, что эти животные способны запоминать имена хозяев и других питомцев, с которыми живут бок о бок. Результаты эксперимента проливают свет на когнитивные способности домашних кошек.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Девушка обнимается с кошкой

Как проходило исследование

Над работой трудилась группа специалистов из Киотского университета. В эксперименте приняли участие 48 кошек: 29 из них жили в котокафе, а 19 — в обычных семьях. Все животные постоянно контактировали как минимум с двумя другими питомцами или людьми, что позволяло оценить их способность запоминать имена в привычной социальной среде.

Исследование проходило в два этапа. Сначала кошкам показывали фотографии животных, с которыми они живут, и вслух называли либо правильные имена, либо слова, не имеющие отношения к изображению. Учёные фиксировали реакцию животных и продолжительность взгляда на экран, оценивая связь между услышанным звуком и визуальным образом.

Эффект обманутых ожиданий

Результаты показали любопытную закономерность. Домашние кошки дольше смотрели на изображения, когда имя произносилось неверно. По мнению исследователей, это связано с эффектом обманутых ожиданий — животное замечает несоответствие между тем, что слышит, и тем, что видит. Похожие реакции наблюдаются и в других аспектах поведения, связанных с звуковыми сигналами для кошек.

Домашние кошки обращали больше внимания на монитор, когда называлось неправильное имя, что указывает на эффект обманутых ожиданий. Кошки, живущие в семьях, демонстрировали более выраженную реакцию, чем питомцы из котокафе, что может быть связано с более устойчивыми социальными связями.

Узнают ли кошки имена людей

Во втором этапе эксперимента участвовали 26 кошек. Им показывали фотографии хозяев и самих животных, произнося соответствующие имена. Учёные обнаружили, что связывать клички с другими животными кошкам проще, чем с людьми, однако способность узнавать имена владельцев у них всё же присутствует.

Это исследование предоставляет доказательства того, что кошки связывают имена своих компаньонов и соответствующие им лица без специального обучения.

От чего зависит память на имена

Исследователи пришли к выводу, что важную роль играет социальная насыщенность среды. Чем больше семья и чем дольше кошка живёт среди одних и тех же людей и животных, тем выше вероятность, что она запомнит их имена. Регулярное повторение и стабильные ассоциации формируют прочные связи в памяти, что также перекликается с тем, как кошки реагируют на тактильный контакт и внимание.

Ранее учёные уже выясняли, что кошки используют звуки для ориентации в пространстве и отслеживания перемещений хозяев, что дополняет картину их развитого слухового восприятия. Об этом сообщает Scientific Reports.

Как кошки запоминают имена

Кошка регулярно слышит имя в одном и том же контексте. Имя связывается с конкретным лицом или животным. При несоответствии возникает реакция удивления. Ассоциация закрепляется со временем без специального обучения.

Популярные вопросы о памяти кошек на имена

Запоминают ли кошки имена всех членов семьи?

Чаще всего — тех, с кем они взаимодействуют регулярно.

Отличается ли память у кошек из семей и котокафе?

Да, у домашних кошек связь между именем и объектом выражена сильнее.

Можно ли научить кошку новым именам?

Да, при регулярном повторении и стабильной обстановке.