Жиры в молоке дают подсказку: детёныши дельфинов улавливают больше, чем просто вкус

Дельфины различают молоко по жирным кислотам без обоняния

Морские млекопитающие продолжают удивлять учёных сложностью своих органов чувств и механизмов выживания. Новое исследование показало, что детёныши дельфинов способны распознавать жиры в молоке матери с помощью особых рецепторов на языке. Это открытие помогает по-новому взглянуть на раннее развитие животных в водной среде.

Фото: flickr.com by Patrik Jones, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Дельфины

Необычное чувство вкуса у дельфинов

В условиях океана дельфины почти не используют обоняние, поэтому долгое время считалось, что ключевую роль в ориентации и питании играют слух и эхолокация. Однако новые данные показывают, что вкус также имеет важное значение. У молодых дельфинов на задней части языка обнаружены рецепторы, чувствительные к жирным кислотам, которые служат основным источником энергии в раннем возрасте.

Подобные особенности подтверждают, что сенсорные системы морских млекопитающих формировались под влиянием среды. Ранее учёные уже отмечали, что разные популяции дельфинов демонстрируют отличия в поведении и адаптациях, о чём свидетельствуют исследования, посвящённые структуре популяций дельфинов.

Что показал эксперимент

В ходе эксперимента животным предлагали несколько жидкостей, включая молоко и специально подготовленный раствор. Дельфины уверенно различали варианты и проявляли избирательность. При этом молоко, использованное в тесте, представляло собой смесь от двух самок, что могло сделать его непривычным для детёнышей.

Этот результат указывает на то, что вкус помогает не только распознавать питательные вещества, но и отличать знакомые сигналы от посторонних. Такая чувствительность особенно важна в первые месяцы жизни, когда питание напрямую влияет на рост и развитие мозга.

Почему открытие имеет значение

Выявление "жирового вкуса" у дельфинов расширяет представления об эволюции чувств у морских животных. В среде, где зрение и обоняние ограничены, вкус становится дополнительным инструментом выживания. Это открытие дополняет картину сложного и порой противоречивого поведения афалин, которое ранее рассматривалось в контексте интеллекта и социальных реакций дельфинов.

Исследователи подчёркивают, что подобные рецепторы могут существовать и у других морских видов, однако для этого необходимы дополнительные наблюдения и эксперименты, пишет Ferra.

Популярные вопросы о вкусовых рецепторах дельфинов

Зачем дельфинам распознавать жиры?

Жирные кислоты необходимы для энергии и нормального развития мозга в раннем возрасте.

Используют ли дельфины вкус при поиске пищи во взрослом возрасте?

Основную роль играет эхолокация, но вкус помогает оценивать состав пищи.

Будут ли такие рецепторы искать у других морских животных?

Да, учёные планируют расширить исследования на другие виды морских млекопитающих.