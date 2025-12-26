Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Возраст не приговор: питание, которое гасит воспаление и запускает омоложение у старых кошек

Животный белок поддерживает мышцы пожилых кошек — эксперт по питанию Мария Майер
Зоосфера

С возрастом кошки меняются не только внешне, но и изнутри — особенно это касается обмена веществ и потребностей в питании. Распространённое мнение о том, что пожилому питомцу нужно меньше белка, может сыграть против его здоровья. Ветеринары предупреждают: ошибки в рационе ускоряют потерю мышц и ухудшают общее состояние. Об этом сообщает Kodami.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Почему питание пожилой кошки требует особого подхода

Возраст сам по себе не является единственным ориентиром при составлении рациона. Гораздо важнее общее состояние здоровья, уровень активности и наличие хронических проблем. Тем не менее есть общие принципы, которые помогают избежать самых распространённых ошибок.
Пожилые кошки становятся более уязвимыми: у них снижается мышечная масса, меняется чувствительность к инсулину и возрастает риск воспалительных процессов. Именно поэтому питание в этот период должно быть особенно продуманным.

Белок: почему его нельзя сокращать

Одно из главных заблуждений — уменьшение количества белка в рационе. На самом деле пожилые кошки нуждаются в нём даже больше, чем взрослые.

"Пожилая кошка имеет большую потребность в белке, чем взрослая кошка", — объясняет ветеринар и эксперт по питанию Мария Майер.

Животный белок помогает замедлить потерю мышечной массы и поддерживает нормальный обмен веществ. Его дефицит может привести к слабости, апатии и ухудшению качества жизни.

Какие питательные вещества особенно важны

Кошка остаётся строгим хищником на протяжении всей жизни. Это значит, что её рацион должен основываться исключительно на продуктах животного происхождения.
Особое значение имеют вещества, которые организм кошки не способен синтезировать самостоятельно: таурин, арахидоновая кислота, ретинол. С возрастом их роль становится ещё важнее из-за общей хрупкости организма.

Омега-3 и антиоксиданты — поддержка изнутри

Незаменимые жирные кислоты омега-3 морского происхождения, прежде всего EPA и DHA, необходимы для поддержания работы мозга и снижения воспаления.

"Старение — это в первую очередь воспалительный процесс", — подчёркивает Мария Майер.

Поэтому в рационе пожилой кошки также должны присутствовать антиоксиданты: витамины C и E, коэнзим Q10, альфа-липоевая кислота. Они помогают замедлить возрастные изменения и поддерживать общее самочувствие.

Калории: меньше — не всегда лучше

Потребность в энергии у пожилых кошек может отличаться. Некоторые животные с возрастом набирают вес из-за снижения активности, другие, наоборот, худеют.
В среднем рацион пожилой кошки действительно может быть примерно на 10% менее калорийным, чем у стерилизованной взрослой кошки того же веса. Однако это правило не универсально. В ряде случаев потребление калорий приходится увеличивать, если животное теряет массу тела.

Фосфор: важный нюанс

При увеличении доли белка важно контролировать уровень фосфора. Органический фосфор из натуральных источников животного белка переносится значительно лучше, чем неорганический, который часто содержится в промышленных кормах. Именно последний может создавать дополнительную нагрузку на почки.

Чего стоит избегать в рационе

Есть продукты, которые пожилым кошкам особенно вредны. Прежде всего это любые источники растительного белка.

"Абсолютно лучше избегать всех источников белка растительного происхождения", — подчёркивает ветеринар.

Чечевица, нут, фасоль и другие бобовые ухудшают пищеварение и мешают усвоению жизненно важных веществ. Даже корма с маркировкой grain free часто содержат высокий процент растительного белка, что делает их неподходящими для пожилых кошек.
Также стоит ограничить высококалорийные продукты с большим количеством насыщенных жиров и углеводов, включая частые лакомства и перекусы.

Популярные вопросы о питании пожилых кошек

Нужно ли пожилой кошке меньше есть?
Иногда да, но только при склонности к набору веса.

Опасен ли белок для почек?
Нет, если он животного происхождения и с контролем фосфора.

Подходит ли grain free корм?
Не всегда — важно читать состав и избегать растительных белков.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
