Аквариум превращается в театр характеров: рыбы пишут свои сценарии не по шаблону

Привычно думать, что все рыбы ведут себя одинаково, но наука давно опровергла этот стереотип. Одни особи осторожны и тревожны, другие смело исследуют новое пространство и активно идут на риск. Эти различия устойчивы и сохраняются годами, формируя настоящую индивидуальность. Об этом рассказывает исследователь Ифремер Мари-Лор Бегу в статье The Conversation.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Морские хищники в океане

Индивидуальность — не только человеческая черта

Долгое время понятие личности применялось исключительно к людям. Позже учёные выделили устойчивые поведенческие черты и у наземных животных, особенно у тех, кто содержится в сельском хозяйстве. Это позволило оценивать не только продуктивность, но и уровень благополучия.

Постепенно стало ясно, что подобные индивидуальные различия характерны и для рыб — группы животных, которых традиционно считали "простыми" с точки зрения поведения.

Какие черты личности есть у рыб

У рыб, как и у других животных, индивидуальность проявляется сразу в нескольких измерениях. Учёные выделяют пять основных поведенческих характеристик.

Во-первых, это застенчивость или смелость — реакция на потенциальную опасность. Во-вторых, исследовательское поведение, то есть готовность изучать новое пространство. Также важны уровень активности, склонность к агрессии и социальность.

Эти черты редко существуют по отдельности и обычно образуют устойчивые поведенческие типы, распределённые по континууму между двумя крайностями.

Проактивные и реактивные типы поведения

Один полюс континуума — проактивные особи. Они активны, быстро принимают решения и склонны к реакции "бей или беги".

Другой полюс — реактивные рыбы. Они осторожны, чаще замирают в стрессовых ситуациях, избегают открытых пространств и демонстрируют повышенную тревожность.

Такие различия впервые подробно описали у птиц и млекопитающих, но затем их подтвердили и у рыб — как в естественной среде, так и в условиях аквакультуры.

Как учёные изучают характер рыб

Чтобы выявить индивидуальные черты, исследователи создают специальные экспериментальные условия. Важно, чтобы тесты были понятны животным и не вызывали двусмысленных реакций.

Один из подходов — помещение рыбы в новую среду без периода адаптации и наблюдение за её поведением. Активность плавания и скорость исследования пространства позволяют судить об уровне тревожности и смелости.

В других экспериментах, наоборот, сначала дают время на акклиматизацию, чтобы исключить влияние острого стресса и оценить именно интересующую черту.

Лабиринты, арены и видеонаблюдение

В лабораториях используют Z-образные лабиринты, большие аквариумы-арены и системы видеозаписи. По траекториям движения рыб специалисты анализируют, как они используют пространство, избегают ли центра, держатся ли у стенок и насколько охотно выходят из "безопасной" зоны.

Например, такие тесты показали, что жизненный опыт влияет на смелость: окуни, которых кормили строго по расписанию, со временем становились менее склонными к риску. В экотоксикологии эти же методы выявили, что загрязняющие вещества могут менять активность и исследовательское поведение рыб и даже их потомства.

Поведение в группе и уровень стресса

Индивидуальные тесты сами по себе могут быть источником стресса. Поэтому всё чаще применяют наблюдения за небольшими группами рыб.

В таких условиях оценивают не только активность, но и расстояние между особями, сплочённость стаи и так называемый тигмотаксис — стремление держаться у стенок.

Смелые рыбы чаще выходят в центр аквариума, тогда как тревожные избегают открытого пространства. Эти показатели, дополненные анализом уровня кортизола, помогают оценить благополучие животных.

Популярные вопросы о личности рыб

Есть ли у рыб память?

Да, эксперименты подтверждают способность к обучению и запоминанию.

Меняется ли характер рыбы со временем?

Основные черты стабильны, но опыт и среда могут их корректировать.

Зачем это знать обычному человеку?

Понимание поведения рыб важно для экологии, аквакультуры и этичного отношения к животным.