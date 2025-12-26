Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Аквариум превращается в театр характеров: рыбы пишут свои сценарии не по шаблону

Групповое поведение выявляет характер рыб — исследователь Ифремер Мари-Лор Бегу
Зоосфера

Привычно думать, что все рыбы ведут себя одинаково, но наука давно опровергла этот стереотип. Одни особи осторожны и тревожны, другие смело исследуют новое пространство и активно идут на риск. Эти различия устойчивы и сохраняются годами, формируя настоящую индивидуальность. Об этом рассказывает исследователь Ифремер Мари-Лор Бегу в статье The Conversation.

Морские хищники в океане
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Морские хищники в океане

Индивидуальность — не только человеческая черта

Долгое время понятие личности применялось исключительно к людям. Позже учёные выделили устойчивые поведенческие черты и у наземных животных, особенно у тех, кто содержится в сельском хозяйстве. Это позволило оценивать не только продуктивность, но и уровень благополучия.

Постепенно стало ясно, что подобные индивидуальные различия характерны и для рыб — группы животных, которых традиционно считали "простыми" с точки зрения поведения.

Какие черты личности есть у рыб

У рыб, как и у других животных, индивидуальность проявляется сразу в нескольких измерениях. Учёные выделяют пять основных поведенческих характеристик.

Во-первых, это застенчивость или смелость — реакция на потенциальную опасность. Во-вторых, исследовательское поведение, то есть готовность изучать новое пространство. Также важны уровень активности, склонность к агрессии и социальность.

Эти черты редко существуют по отдельности и обычно образуют устойчивые поведенческие типы, распределённые по континууму между двумя крайностями.

Проактивные и реактивные типы поведения

Один полюс континуума — проактивные особи. Они активны, быстро принимают решения и склонны к реакции "бей или беги".

Другой полюс — реактивные рыбы. Они осторожны, чаще замирают в стрессовых ситуациях, избегают открытых пространств и демонстрируют повышенную тревожность.

Такие различия впервые подробно описали у птиц и млекопитающих, но затем их подтвердили и у рыб — как в естественной среде, так и в условиях аквакультуры.

Как учёные изучают характер рыб

Чтобы выявить индивидуальные черты, исследователи создают специальные экспериментальные условия. Важно, чтобы тесты были понятны животным и не вызывали двусмысленных реакций.

Один из подходов — помещение рыбы в новую среду без периода адаптации и наблюдение за её поведением. Активность плавания и скорость исследования пространства позволяют судить об уровне тревожности и смелости.

В других экспериментах, наоборот, сначала дают время на акклиматизацию, чтобы исключить влияние острого стресса и оценить именно интересующую черту.

Лабиринты, арены и видеонаблюдение

В лабораториях используют Z-образные лабиринты, большие аквариумы-арены и системы видеозаписи. По траекториям движения рыб специалисты анализируют, как они используют пространство, избегают ли центра, держатся ли у стенок и насколько охотно выходят из "безопасной" зоны.

Например, такие тесты показали, что жизненный опыт влияет на смелость: окуни, которых кормили строго по расписанию, со временем становились менее склонными к риску. В экотоксикологии эти же методы выявили, что загрязняющие вещества могут менять активность и исследовательское поведение рыб и даже их потомства.

Поведение в группе и уровень стресса

Индивидуальные тесты сами по себе могут быть источником стресса. Поэтому всё чаще применяют наблюдения за небольшими группами рыб.

В таких условиях оценивают не только активность, но и расстояние между особями, сплочённость стаи и так называемый тигмотаксис — стремление держаться у стенок.

Смелые рыбы чаще выходят в центр аквариума, тогда как тревожные избегают открытого пространства. Эти показатели, дополненные анализом уровня кортизола, помогают оценить благополучие животных.

Популярные вопросы о личности рыб

Есть ли у рыб память?

Да, эксперименты подтверждают способность к обучению и запоминанию.

Меняется ли характер рыбы со временем?

Основные черты стабильны, но опыт и среда могут их корректировать.

Зачем это знать обычному человеку?

Понимание поведения рыб важно для экологии, аквакультуры и этичного отношения к животным.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы наука экология психология поведение животных
Новости Все >
Поглаживание по голове собаки воспринимается ею как вызов — Белновости
Влажность воздуха и повреждения усиливают пушистость кудрявых волос — LadyLike
Череп из Харбина впервые напрямую связали с денисовцами — Earth
Металлург продлил контракт с главным тренером до сезона 2027/28 — Разин
Рецепт рулетов из лаваша с красной рыбой и яйцами для новогоднего стола
Ужесточение наказания за задержку зарплаты избыточно — депутат Бессараб
Минпросвещения ввело 5 этапов урегулирования конфликтов в школах и колледжах
Солнцезащитный крем зимой снижает риск пигментации и фотостарения — Glamour
Германия не намерена участвовать в военных действиях на Украине — политолог Топорнин
Мешок песка улучшает старт заднеприводного авто зимой
Сейчас читают
Вере Алентовой стало плохо на прощании с Анатолием Лобоцким
Шоу-бизнес
Вере Алентовой стало плохо на прощании с Анатолием Лобоцким
Переваренный картофель хуже схватывается в горячем масле — шеф-повар Уэринг
Еда и рецепты
Переваренный картофель хуже схватывается в горячем масле — шеф-повар Уэринг
Популярное
Растёт сам, плодоносит в любой год и не боится холодов: забытое растение возвращается на участки

Колючий и дикий на вид тёрн может стать ценным растением на участке. Рассказываем, чем он полезен, как его выращивать и использовать урожай.

Тёрн переживает морозы и дает урожай без укрытия
Трещины Туэйтса удвоились за последние 20 лет — WIRED
Ледяная стена, державшая океан, сдаётся: начинается сценарий, о котором предупреждали десятилетиями
Прощание с Анатолием Лобоцким оказалось тревожным: внимание зала привлекли Алентова и Рутберг
Мышцы не считают повторения: сколько отжиманий действительно запускают изменения в теле
Хомяки-качки, секс и кокаин, коты и унитаз-ID: на что США спустили $31 млрд Олег Володин В США одобрили новый метод терапии опухолей мозга Игорь Буккер Череп Гринча напоминает гибрид примата и хищника — анатом Люси Хайд Вероника Эйнуллаева
Новогодний стол без тяжести: салат Неаполь раскрывает сочность баклажанов и свежих овощей
Всего одно упражнение — и работает всё тело: находка для тех, кому за 50 и нет времени
Цветы, овации и холодный финал: поведение Ларисы Долиной после концерта обсуждают все
Цветы, овации и холодный финал: поведение Ларисы Долиной после концерта обсуждают все
Последние материалы
Череп из Харбина впервые напрямую связали с денисовцами — Earth
Групповое поведение выявляет характер рыб — исследователь Ифремер Мари-Лор Бегу
Фиалки-химеры теряют окраску при размножении листом
Консервированный горошек добавляет сладость грибному салату
Власти Швейцарии открыли горячую линию из-за атак бобров
Страны Бенилюкса потеряли более половины российского экспорта
Металлург продлил контракт с главным тренером до сезона 2027/28 — Разин
Рецепт рулетов из лаваша с красной рыбой и яйцами для новогоднего стола
Ужесточение наказания за задержку зарплаты избыточно — депутат Бессараб
Хомяки-качки, секс и кокаин, коты и унитаз-ID: на что США спустили $31 млрд
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.