Теймур Зейналпур

Кошка складывает в свою голову не всех подряд: один жест может впечатать ваш образ в её память

Кошки запоминают людей после повторных встреч или испуга — Scientific Reports
Зоосфера

Кошки редко "складывают в память" людей, которые появляются эпизодически. Если встреча была короткой и спокойной, животное может не придать ей значения и быстро забыть гостя. Из-за этого многим кажется, что коты равнодушны к новым знакомым, хотя дело скорее в избирательности. 

Рука гладит кошку
Фото: https://unsplash.com by Myko Makhlai is licensed under Free
Рука гладит кошку

Почему кошка не запоминает редких гостей

Кошачья память устроена так, что лучше всего фиксируются события, которые были для питомца значимыми. Если человек просто посидел на диване, сказал пару слов и ушёл, для кошки это часто "фон" без причины удерживать образ в голове. Особенно если животное спокойно, занято своими делами и не получает ни яркого стимула, ни понятной выгоды.

При этом кошки хорошо запоминают закономерности: кто приносит еду, кто открывает дверь на балкон, кто берет на руки против воли. Поэтому с хозяевами и теми, кто регулярно появляется дома, связь формируется быстрее — через повторение и предсказуемость, как сообщает Scientific Reports.

Единственный гарантированный способ запомниться с первого раза

Кошка запомнит гостя наверняка только в одном случае — если впечатление окажется неприятным. Например, когда человек резко напугал её, вторгся в личное пространство, загнал в угол или сделал что-то, что кошка восприняла как угрозу.

После такого знакомства животное фиксирует человека как источник дискомфорта и в следующий раз будет держаться подальше. Но это память "на всякий случай", а не дружелюбное узнавание.

Почему доброту кошка может быстро стереть

Если гость был ласковым и аккуратным, кошка всё равно может не сохранить это как важное событие. Доброе отношение не всегда становится для неё чем-то исключительным: особенно если в доме и так спокойно, а позитивного подкрепления (например, регулярного кормления) с этим человеком не связано.

Поэтому попытки подружиться с котом знакомых, к которым вы заходите редко, чаще не дают устойчивого эффекта. Кошка может проявить интерес здесь и сейчас, но через время не обязательно узнает вас как "своего".

Сравнение: запомнить из-за страха и запомнить из-за привычки

Есть два разных сценария, которые внешне выглядят как "узнала".

  1. Негативное запоминание: кошка избегает человека, прячется, напрягается. Это быстрый и устойчивый вариант, но он строится на страхе.

  2. Запоминание через повторение: кошка спокойно подходит, не стрессует, может проявлять интерес. Этот вариант формируется не за одну встречу, а через регулярные визиты и предсказуемое поведение.

Как добиться узнавания без стресса

Если цель — не "гарантированно запомниться", а стать для кошки знакомым и безопасным человеком, лучше идти другим путём.

  1. Ведите себя предсказуемо: без резких движений и громких звуков.

  2. Не навязывайте контакт: не тяните руки и не пытайтесь взять на руки.

  3. Дайте кошке самой подойти и обнюхать.

  4. Повторяйте визиты: узнавание у кошек чаще строится на регулярности, а не на яркости одного эпизода.

  5. Сохраняйте спокойную обстановку: кошка легче запоминает человека, когда не чувствует угрозы.

Популярные вопросы о том, как кошки запоминают людей

Может ли кошка узнать человека после одной встречи?

Может, но чаще всего это связано с сильным впечатлением — и в описанном материале речь идёт именно о неприятном опыте.

Сколько нужно встреч, чтобы кошка начала узнавать гостя нормально?

Точного числа нет: многое зависит от характера кошки и регулярности. Обычно узнавание формируется через повторяющиеся спокойные визиты.

Что лучше: ласково звать кошку или игнорировать?

Лучше не навязывать контакт. Спокойное поведение и уважение дистанции обычно работают эффективнее, чем активные попытки "подружиться" за один раз.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
