Природа придумала собственных вампиров — без гробов и легенд: животные, которым выгодна живая жертва

Летучие мыши-вампиры находят добычу по теплу кожи и дыханию
Зоосфера

Кровь кажется странным выбором пищи, но в природе она давно стала ценным ресурсом. Ради неё животные вырабатывали острые зубы, присоски, клювы и сложные поведенческие стратегии. Причём среди "вампиров" есть не только насекомые, но и птицы, рыбы и млекопитающие.

Призрачные летучие мыши в дупле дерева
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Призрачные летучие мыши в дупле дерева

Почему кровь стала частью рациона

Кровь богата белками, жирами и микроэлементами, а значит даёт быстрый энергетический эффект. С эволюционной точки зрения главный вопрос не в пользе, а в доступе к такому питанию. Чтобы добраться до кровотока, животным пришлось научиться действовать незаметно и быстро, а также подавлять защитные реакции жертвы. Так гематофагия — питание кровью — возникала независимо у разных групп животных.

Летучие мыши-вампиры

Из более чем тысячи видов летучих мышей только подсемейство Desmodontinae полностью перешло на кровь. Эти животные находят добычу по дыханию и теплу кожи, а затем делают небольшой надрез и слизывают кровь. За одно кормление мышь способна увеличить массу тела почти вдвое. Самый известный вид, Desmodus rotundus, иногда питается кровью человека и стал источником антикоагулянтов, применяемых в медицине.

Птицы, которые пьют кровь

Африканский бычий дятел известен как "чистильщик" копытных, но на деле он часто поддерживает раны животных, чтобы снова и снова возвращаться к источнику крови. Похожую стратегию выбрал и земляной вьюрок-вампир с Галапагосов. В засушливые периоды он прокалывает кожу морских птиц у основания перьев и пьёт кровь, компенсируя нехватку жидкости и пищи.

Рыбы и древние паразиты

Кандиру — небольшой сом из Амазонки — прославился пугающими историями, хотя в природе он почти всегда заплывает в жабры рыб и присасывается к их артериям. Ещё один пример — морская минога, доисторический паразит с круглым ртом-присоской. Она прикрепляется к рыбам и даже китам, соскребает кожу и питается кровью неделями.

Популярные вопросы

Опасны ли они для человека?

В большинстве случаев риск минимален и связан лишь с редкими контактами.

Почему такие виды не стали массовыми?

Кровососание требует узкой специализации и высокой зависимости от хозяина.

Что лучше — защита или лечение?

Эффективнее профилактика: одежда, гигиена и внимание к среде обитания.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы птицы природа животные
