Они пережили динозавров — а сегодня стоят на страже вакцин: тайна голубой крови из глубин океана

Кровь мечехвостов используется для проверки вакцин на токсины

Эти морские существа пережили динозавров, глобальные катаклизмы и резкие изменения климата. Их внешний вид почти не менялся сотни миллионов лет, но главная ценность скрыта внутри. Речь идёт о крови необычного цвета, которая сыграла ключевую роль в развитии современной медицины.

Фото: commons.wikimedia.org by Kaldari, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Американский мечехвост

Голубая кровь как наследие древности

Мечехвосты считаются "живыми ископаемыми": их предки появились более 450 миллионов лет назад. Помимо характерного панциря и хвостового шипа этих животных выделяет ярко-синяя кровь. Необычный цвет связан с гемоцианином — белком, выполняющим ту же функцию, что и гемоглобин у человека. В отличие от человеческой крови, где кислород переносится с помощью железа, у мечехвостов этот процесс основан на меди.

При контакте с кислородом медь в составе гемоцианина окисляется, и кровь приобретает насыщенный синий оттенок. Без кислорода цвет почти не меняется, что долгое время сбивало исследователей с толку. Подобный механизм встречается и у других морских организмов — например, у осьминогов, кальмаров и некоторых ракообразных.

Биологический механизм, который оказался незаменимым

Главная особенность крови мечехвостов — не её цвет. В ней содержатся специальные клетки, способные мгновенно реагировать на присутствие токсинов, вырабатываемых бактериями. При контакте с опасными микроорганизмами кровь начинает сворачиваться, блокируя угрозу.

Именно это свойство легло в основу одного из важнейших тестов в фармацевтике. Из клеток крови мечехвостов получают вещество, которое используется для проверки вакцин, сывороток и медицинских растворов на наличие бактериальных примесей. Такой контроль снижает риск тяжёлых осложнений и делает массовую вакцинацию безопаснее.

Цена медицинского прогресса

Для получения необходимого компонента мечехвостов вылавливают и частично отбирают кровь, после чего животных возвращают в океан. Хотя процедура считается щадящей, часть особей погибает или теряет способность к ориентации и размножению. Это вызывает опасения у экологов, поскольку численность мечехвостов в ряде регионов уже сократилась.

С конца 1990-х годов учёные работают над альтернативой — синтетической молекулой, выполняющей ту же функцию. Сегодня такие тесты постепенно внедряются в фармацевтическую промышленность, снижая зависимость от природного ресурса.

Популярные вопросы о голубой крови мечехвостов

Почему кровь мечехвостов синяя?

Из-за гемоцианина — белка на основе меди, который переносит кислород.

Где используется кровь мечехвостов сегодня?

В тестах для проверки вакцин, сывороток и медицинских растворов на бактериальные токсины.

Что лучше: природный или синтетический тест?

Синтетический вариант считается более этичным, но природный метод всё ещё широко применяется из-за своей надёжности.