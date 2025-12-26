Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сладкие плоды играют с огнём: как фрукты и нектар делают птиц постоянными потребителями спирта

Птицы получают этанол из забродивших фруктов и нектара
Алкоголь в природе встречается не только у людей и млекопитающих — с ним регулярно сталкиваются и птицы. Новые данные показывают, что этанол может быть привычной частью рациона некоторых пернатых, хотя и в микродозах. Источником спирта становятся фрукты и нектар, где он образуется естественным путём.

Колибри у фруктов
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Колибри у фруктов

Как птицы получают алкоголь в естественной среде

В дикой природе этанол появляется в результате брожения сахаров. Спелые и перезревшие фрукты, а также нектар цветов могут содержать небольшие количества алкоголя, особенно в тёплом климате. Птицы, питающиеся такими продуктами, получают этанол непреднамеренно, вместе с привычной пищей.

Подобные примеры показывают, что физиология пернатых нередко приспособлена к неожиданным веществам — как и в случаях, когда исследователи обнаруживают у некоторых видов необычные защитные механизмы или токсины.

Что показал анализ перьев и печени

Учёные из Калифорнии решили проверить, насколько часто контакт с алкоголем происходит на практике. Для этого они изучили образцы перьев и печени у 17 видов птиц, обитающих в разных условиях. Исследование было сосредоточено на поиске этилглюкуронида — вещества, которое образуется в организме при переработке алкоголя.

Результаты оказались неожиданными. Следы этилглюкуронида обнаружили не только у птиц, питающихся нектаром, но и у видов, рацион которых состоит из семян или насекомых. Это указывает на то, что этанол в окружающей среде встречается чаще, чем предполагалось ранее. Наличие этилглюкуронида подтверждает, что птицы действительно сталкиваются с алкоголем в естественных условиях.

Почему колибри оказались в центре внимания

Наиболее высокие показатели этилглюкуронида были зафиксированы у колибри. Это объясняется их рационом: основу питания составляет сладкий нектар, который особенно склонен к естественному брожению. Даже незначительные изменения температуры или времени хранения нектара могут влиять на уровень этанола,  сообщает Ferra.

Интересно, что колибри давно привлекают внимание биологов не только из-за питания, но и благодаря их сложному поведению и ориентации в пространстве, сравнимой по точности с тем, как работают механизмы навигации у перелётных видов.

Городская среда и дополнительные источники этанола

Отдельное внимание исследователи уделили городским популяциям. В населённых пунктах птицы всё чаще используют уличные поилки с сахарной водой. Если жидкость долго не обновляют, она начинает бродить и становится дополнительным источником алкоголя.

Этот фактор может объяснять, почему у городских колибри уровень этилглюкуронида оказался выше, чем у птиц из дикой среды. Таким образом, человеческая инфраструктура косвенно влияет не только на поведение, но и на биохимию пернатых.

Природные и искусственные источники алкоголя у птиц

В естественной среде этанол поступает в организм вместе с фруктами и нектаром, где его концентрация минимальна и нестабильна. В городах добавляется сахарная вода из поилок, где процесс брожения может идти активнее. В результате птицы сталкиваются с алкоголем чаще, хотя и неосознанно.

Популярные вопросы о употреблении алкоголя у птиц

Могут ли птицы опьянеть?

В обычных условиях концентрации этанола слишком низкие, чтобы вызывать выраженное опьянение.

Какие виды чаще всего сталкиваются с алкоголем?

Чаще всего это птицы, питающиеся нектаром и фруктами, включая колибри.

Опасны ли поилки с сахарной водой?

При редкой замене жидкости они могут стать источником брожения, поэтому поилки важно регулярно очищать.

