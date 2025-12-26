Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Маленькое тело — запредельная выносливость: биологический трюк птиц ломает законы усталости

Большой веретенник пролетает 13 560 км без еды за 11 дней
Зоосфера

Для человека пробежать марафон — серьёзное испытание, а для некоторых птиц тысячи километров без еды и воды — часть обычной жизни. Во время миграций они неделями остаются в воздухе, не делая ни одной остановки. Такие возможности выглядят почти невероятными и давно привлекают внимание учёных.

Птицы над океаном
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Птицы над океаном

Полёты, которые превосходят человеческие возможности

Даже хорошо подготовленный спортсмен ограничен возможностями своего тела, тогда как перелётные птицы демонстрируют совсем иной уровень выносливости. Около 20 процентов всех видов птиц на планете регулярно совершают сезонные миграции. Абсолютным рекордсменом считается полярная крачка, которая за год преодолевает до 90 тысяч километров, перемещаясь практически от одного полюса Земли к другому.

Отдельного внимания заслуживает большой веретенник. Зафиксирован случай, когда эта птица пролетела более 13 500 километров без единой остановки, добравшись из Аляски в Новую Зеландию всего за 11 дней. Такой перелёт требует не только физической выносливости, но и идеально настроенных биологических механизмов.

Почему птицы выбирают миграцию

Миграция сформировалась как выгодная эволюционная стратегия. Птицы отправляются в дальние перелёты, чтобы использовать ресурсы, которые доступны лишь в определённые сезоны: изобилие пищи, подходящие условия для гнездования и меньшее количество хищников. Это снижает конкуренцию и повышает шансы на выживание потомства.

Именно поэтому миграции особенно характерны для умеренных широт, где климат и доступность пищи сильно меняются в течение года. В тропических регионах, где условия более стабильны, перелётный образ жизни встречается значительно реже.

Как организм готовится к длительному перелёту

Сигналом к началу миграции служит изменение продолжительности светового дня. В ответ на это у птиц ускоряется обмен веществ, увеличивается объём мышц и повышается аэробная выносливость. Виды, совершающие самые длинные перелёты, начинают активно питаться, накапливая энергетические запасы.

Перед вылетом жир может составлять до 50-60 процентов массы тела птицы. Для человека такое состояние было бы опасным, но для птиц это временный и жизненно важный резерв энергии, который используется исключительно во время полёта. Об этом сообщает Science Focus.

Жир — основное топливо, но не единственное

Главное отличие птиц от млекопитающих заключается в том, как они используют энергию. Во время перелёта почти вся нагрузка покрывается за счёт сжигания жира. Однако в первые часы полёта организм активно расходует и белок.

Распад белка играет важную роль, поскольку при этом образуется вода. Птицы во время полёта интенсивно дышат и теряют влагу, но не имеют возможности остановиться, чтобы попить. Именно поэтому в начале перелёта до 30 процентов энергии может поступать из белков, а затем эта доля резко снижается, уступая место жирам.

Что происходит после посадки

По завершении длительного перелёта организм птицы заметно меняется. Уменьшаются размеры кишечника и печени, сокращается мышечная масса и даже объём почек. Для млекопитающих такие изменения были бы критичными, но птицы способны быстро восстановиться.

Всего за несколько дней после приземления они возвращают утраченный белок, мышцы и функции внутренних органов без каких-либо долгосрочных последствий.

Популярные вопросы о миграции птиц

Почему птицы могут лететь без еды так долго?

Они заранее накапливают жир, который служит основным источником энергии во время полёта.

Откуда птицы берут воду в пути?

Часть воды образуется в организме при сжигании жиров и белков.

Опасны ли такие перелёты для птиц?

Риски существуют, но эволюция сформировала механизмы, позволяющие большинству особей успешно переносить экстремальные нагрузки.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы наука птицы природа биология животные
