Кинолегенда 90-х возвращается каждый декабрь: что скрывали за кадром создатели семейного хита Бетховен

Каждый год в рождественские праздники на экраны возвращается один и тот же герой: огромный, неуклюжий и удивительно добрый пёс по кличке Бетховен. Его образ стал символом семейного кино 1990-х и до сих пор вызывает тёплую ностальгию. Но за кинематографическим образом скрывается реальная порода с богатой историей и особыми чертами характера.
Главную роль в фильме "Бетховен" (1992) исполнил сенбернар — одна из самых узнаваемых собак в мире. В кино он показан как "хороший гигант": громоздкий, хаотичный, но искренне преданный семье. Этот образ оказался настолько удачным, что породил целую франшизу из нескольких фильмов, мультсериалов и спин-оффов.
В первых двух картинах Бетховена играл пёс по кличке Крис. Для съёмок также использовались его дублёры — всего более десяти собак для разных сцен. Сам Крис ушёл на пенсию задолго до смерти в 2007 году, что напоминает о том, что за экранной магией стоит реальная работа животных.
Сенбернар появился в Швейцарских Альпах, в районе перевала Большой Сен-Бернар. Там, при монастырском хосписе, этих собак разводили как помощников для монахов и спасателей. Их задачей было сопровождать путников, искать людей в снегу и помогать выживать в суровых горных условиях.
Такая история напрямую повлияла на внешний вид и характер породы. Сенбернар формировался как надёжная, выносливая и ориентированная на человека собака, способная работать в экстремальной среде и сохранять спокойствие в критических ситуациях, сообщает Kodami.
Сенбернар относится к гигантским породам. Его рост в холке нередко превышает 70 сантиметров, а вес у кобелей может доходить до 80 килограммов. Тело массивное, с широкой грудью и крепким костяком, рассчитанное на физическую нагрузку и холод.
Голова крупная, с короткой мордой, выраженным переходом ото лба к носу и характерными свисающими губами. Именно они придают сенбернару то самое "добродушное" выражение, которое так полюбилось зрителям. Шерсть бывает короткой или длинной, всегда плотной, а окрас — белый с рыжими или коричневыми пятнами.
Несмотря на размеры, сенбернар известен уравновешенным и терпеливым нравом. Он хорошо ладит с детьми, редко проявляет агрессию и предпочитает спокойное взаимодействие бурной активности. Это не ленивая, а скорее вдумчивая собака, которая оценивает ситуацию перед тем, как действовать.
Кинологи выделяют у породы выраженную аффилированную мотивацию — стремление быть рядом с семьёй и поддерживать контакт. Также важна совместная мотивация, унаследованная от веков работы бок о бок с людьми. Сенбернары ценят стабильность, близость и понятные правила.
Внушительные размеры требуют ответственного подхода. Сенбернару необходимо пространство, но ещё важнее — постоянное общение с человеком. Долгое одиночество и роль "сторожа на участке" плохо подходят этой породе.
Воспитание должно строиться на доверии, последовательности и спокойствии. Грубые методы недопустимы: сенбернары чувствительны и тяжело переживают давление, несмотря на внешнюю мощь.
Кинообраз усиливает черты породы ради комедии: чрезмерную неуклюжесть, разрушительный энтузиазм и постоянный хаос. В реальности сенбернар обычно более сдержан и уравновешен. Однако базовая суть совпадает — это крупная, добрая и ориентированная на семью собака, способная стать настоящим компаньоном.
Какой породы собака Бетховен из фильма?
Это сенбернар — гигантская порода с альпийским происхождением.
Подходят ли сенбернары для семьи с детьми?
Да, при правильном воспитании они считаются одними из самых терпеливых собак.
Сложно ли содержать сенбернара?
Порода требует пространства, ухода и внимания, но не нуждается в чрезмерной активности.
