Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Река, которую считали мёртвой, ожила слишком громко: неожиданные жители моря пришли за добычей

Морские свиньи заплывают в Эльбу из-за миграции рыбы — PoznatSvet
Зоосфера

Сообщения о морских свиньях в водах Эльбы сначала звучали как ошибка или сенсация без оснований. Морские китообразные, обычно связанные с холодными морями, были зафиксированы далеко от побережья — глубоко во внутренних районах Европы. Наблюдения подтвердили учёные, и за этим явлением стоит вполне логичное объяснение. Об этом сообщает PoznatSvet.

Морская свинья
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Морская свинья

Кто такая морская свинья и почему её трудно заметить

Морская свинья (Phocoena phocoena) — одно из самых мелких китообразных, обитающих в европейских водах. В отличие от дельфинов, она почти не выпрыгивает из воды и ведёт скрытный образ жизни. Большую часть времени животное проводит под поверхностью, поэтому даже в море его нередко не замечают.

Этот вид предпочитает прохладные воды Северного и Балтийского морей и крайне чувствителен к шуму, загрязнению и дефициту пищи. Именно поэтому любое изменение маршрутов морских свиней всегда привлекает внимание биологов.

Почему морские свиньи заходят в реку

Появление морских свиней в Эльбе не связано с ошибкой навигации или "потерей ориентации". Основная причина — питание. Эти животные охотятся на мелкую рыбу и способны следовать за ней вверх по течению рек, если та идёт на нерест.

Для морской свиньи река на время становится продолжением морской среды — более узкой, пресной, но всё ещё пригодной для охоты. В зафиксированных случаях животные вели себя активно и целенаправленно, что говорит о наличии кормовой базы, а не о стрессе или дезориентации.

Пищевая цепочка, а не любопытство

Экологи подчёркивают: морские свиньи заходят в Эльбу не из любопытства, а из-за движения рыбы. Эльба остаётся важным миграционным коридором для ряда видов, которые переходят из солёной воды в пресную. Хищник следует за добычей, даже если путь усложняют плотины, шлюзы и другие гидротехнические сооружения.

Такие эпизодические визиты — часть естественного поведения, а не аномалия. Они показывают, что река временно способна выполнять функцию охотничьей территории.

Стала ли Эльба чище

Возникает закономерный вопрос: означает ли появление морских свиней, что Эльба стала чистой рекой? Ответ специалистов осторожный. По сравнению со второй половиной XX века состояние воды действительно заметно улучшилось.

Сократилось промышленное загрязнение, модернизированы очистные сооружения, а совместные чешско-германские программы по охране реки дали ощутимые результаты. В Эльбу возвращаются виды рыб, которые ранее почти исчезли, и экосистема постепенно восстанавливается.

Тени прошлого и новые угрозы

При этом река по-прежнему несёт следы прежнего антропогенного давления. В донных отложениях сохраняются токсичные вещества — тяжёлые металлы, пестициды и полихлорированные бифенилы. Во время паводков или дноуглубительных работ они могут снова попадать в воду.

К старым проблемам добавляются современные: микропластик, остатки лекарств и гормонально активные соединения, которые сложно полностью удалить стандартными методами очистки.

Рыба как индикатор состояния воды

Наиболее точным показателем здоровья реки остаются живые организмы. Исследования рыбы в Эльбе показывают, что в тканях до сих пор обнаруживаются следы загрязнителей. Они накапливаются медленно, но их воздействие может проявляться годами — снижением иммунитета, нарушением развития и репродуктивных функций.

Для морских свиней, находящихся высоко в пищевой цепочке, это означает повышенный риск при длительном пребывании в реке. Поэтому специалисты говорят именно о временных заходах, а не о постоянном возвращении китообразных во внутренние воды.

Популярные вопросы о морских свиньях в Эльбе

Заблудились ли морские свиньи в реке?
Нет, их заход связан с охотой и миграцией рыбы.

Означает ли это, что Эльба полностью чистая?
Нет, состояние реки улучшилось, но проблемы всё ещё сохраняются.

Могут ли морские свиньи жить в реке постоянно?
Эксперты считают такие визиты временными и эпизодическими.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы наука природа животные экология
Новости Все >
Конденсат на окнах указывает на проблемы с влажностью и вентиляцией — idealista
Астрологический фон 25 декабря способствует замедлению
Стик с шиммером превращает дневной макияж в вечерний — визажист Андронова
Праздник Святителя Спиридона актуален для каждого русского человека — отец Андрей
Способ чистки решеток духовки с салфетками для сушки белья требует замачивания
Катание на коньках снижает ударную нагрузку на суставы — мнение врача-остеопата
Паук-серебрянка — единственный паук с постоянной подводной жизнью, сообщили биологи
Алексей Горбашов нашёл "боб" в новогоднем варенике
Сигналы двигателя на панели автомобиля, требующие немедленной остановки — carandmotor
С 2026 года миллионы россиян могут лишиться возможности брать микрозаймы
Сейчас читают
Творог жирностью 5–9 процентов придаёт крему гладкую текстуру
Еда и рецепты
Творог жирностью 5–9 процентов придаёт крему гладкую текстуру
Парные силовые упражнения развивают прикладную силу
Новости спорта
Парные силовые упражнения развивают прикладную силу
Популярное
Готовьте 30-го — отдыхайте 31-го: шесть блюд, которые превращают подготовку в удовольствие

Новогодний стол можно собрать без спешки: эти блюда готовятся заранее, становятся вкуснее со временем и избавляют от кухонного марафона 31 декабря.

Селёдка под шубой становится вкуснее после ночной выдержки
Китай запустил собственный роторный двигатель Ванкеля R05E — Auto Motor und Sport
Китай снова всех опередил: в высоких технологиях появился результат, которого ждали годами
Зрители освистывают, но она выходит на сцену: коллега назвала Ларису Долину посмешищем
Дипломатическая игра вокруг 20 пунктов плана США и Украины подходит к закономерному финалу
Около 200 человек погибли на озере Ланье в США за 20 лет — The Guardian Вероника Эйнуллаева Дела против политиков используют в инфовойне без единой методики Юрий Бочаров Стали известны 20 пунктов плана по Украине, которые не смогут изменить ход конфликта Любовь Степушова
Обратная сторона Луны преподнесла сюрприз: под поверхностью скрывался горячий гигант из прошлого
Радость сменилась ужасом за секунды: на концерте Прохора Шаляпина случилось непоправимое
Канцлер Германии получил болезненный удар на саммите Евросоюза
Канцлер Германии получил болезненный удар на саммите Евросоюза
Последние материалы
Способ чистки решеток духовки с салфетками для сушки белья требует замачивания
Катание на коньках снижает ударную нагрузку на суставы — мнение врача-остеопата
Паук-серебрянка — единственный паук с постоянной подводной жизнью, сообщили биологи
Тонкая структура волос снижает стойкость укладки — трихолог Мадина Осман
Картофельный гратен готовится за 45 минут без сложных этапов
Алексей Горбашов нашёл "боб" в новогоднем варенике
Сигналы двигателя на панели автомобиля, требующие немедленной остановки — carandmotor
С 2026 года миллионы россиян могут лишиться возможности брать микрозаймы
Ядовитая слизь полосатого пижамного кальмара служит защитой от хищников — зоолог
Маникюр "клубничное молоко" стал главным трендом 2026
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.