Миф о красной тряпке рушится: правда испанской арены шокирует — животные бросаются вовсе не на цвет

Быки не различает красный цвет и реагирует только на движение

Миф о том, что быки приходят в ярость при виде красной ткани, настолько популярен, что давно стал частью повседневной речи. Его повторяют в кино, в книгах и даже в обыденных разговорах, хотя научные данные рассказывают совсем другую историю. Реакция животного на арене связана с факторами, далекими от цвета мулеты и окраски предметов вокруг.

Фото: Анна Маляева is licensed under Publik domain Схватка быков на арене

Почему красная тряпка не имеет значения

Представление о том, что быки "ненавидят красное", возникло во многом благодаря испанской корриде, где матадор использует алую мулету в финальной части представления. Однако исследования показывают, что быки не различают красный оттенок — их зрение устроено иначе, чем человеческое, и не позволяет видеть широкую палитру цветов. Животное ориентируется в первую очередь на движение, контраст и источники угрозы.

Поведение быка во многом формируется шумом арены, присутствием большого количества людей и непривычной атмосферой. Тысячи зрителей создают акустическое давление, а световые эффекты усиливают тревогу. В такой обстановке даже небольшое движение ткани вызывает мгновенный ответ — атака становится реакцией на потенциальную опасность, а не на цвет.

В корриде большое значение имеет техника матадора: размахивание мулетой, резкие перемещения и изменение позиций провоцируют животное на стремительные рывки. Это демонстрирует, что бык реагирует на динамику, а не на окраску предмета. Наглядным подтверждением служит тот факт, что на первых этапах корриды используют накидку розового и жёлтого цветов — и бык атакует её точно так же.

Как работает зрение быков

Зрение быков относится к дихроматическому типу: животные способны различать лишь ограниченный спектр оттенков, преимущественно белый, серый и некоторые переходные тона. Им недоступно восприятие красного и оранжевого цветов — эти участки спектра выглядят для них как более тёмные или светлые контрасты. Поэтому красная мулета воспринимается ими как обычный движущийся объект.

Угол обзора быка достигает 300 градусов, что позволяет замечать движение почти вокруг себя, но при этом животное хуже фокусируется на близких объектах. Такие особенности делают мелькание ткани особенно заметным и раздражающим. Чем резче движения матадора, тем сильнее реакция животного.

Интересные факты о быках и их поведении

Быки обладают развитым слухом, который компенсирует ограниченное восприятие цветов. Они улавливают звуки, недоступные человеческому уху, и остро реагируют на неожиданные шумы. Эта особенность усиливает стресс в условиях корриды, где громкие голоса и аплодисменты мешают животному ориентироваться.

Несмотря на распространенные стереотипы, быки не являются агрессивными по своей природе. В естественной среде они проявляют осторожность и предпочитают избегать прямого столкновения. Настоящая сила реакции, наблюдаемая на арене, вызвана сочетанием факторов: ограниченного пространства, стресса, страха и провоцирующих движений.

Интересно, что быки обладают хорошей памятью и способны запоминать людей, особые ситуации и даже маршруты. Они ориентируются не только на визуальные сигналы, но и на запахи, которые помогают им распознавать угрозы. В некоторых регионах мира отмечены случаи, когда быки проявляли выраженную реакцию на резкие движения пастушьих палок или одежды, независимо от её цвета, что подтверждает доминирующую роль движения, сообщает Grazia.

Как видят мир бык

Бык видит картину более монохромной, с акцентом на контрасте.

Для людей красный — символ опасности, у быков он вообще не выделяется.

Реакция быка всегда основана на движении, а не на цветовосприятии.

Люди склонны переоценивать роль цвета в поведении животного.

Популярные вопросы

Правда ли, что быки приходят в ярость от красного

Нет, животные не различают красный оттенок и реагируют исключительно на движение.

Почему же тогда мулета красная

По традиции — и для того, чтобы зрителям было легче наблюдать действия матадора.

Атакуют ли быки другие цвета

Да, они реагируют одинаково на любые активно движущиеся ткани.