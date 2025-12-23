Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

Гигант пал при странных обстоятельствах: что убило одного из крупнейших крокодилов мира

Один из крупнейших крокодилов в мире умер в ноябре 2024 года
Зоосфера

История одного из самых известных крокодилов Австралии получила неожиданное продолжение после его смерти: причины гибели долгожителя оказались куда сложнее, чем предполагали специалисты. Вскрытие выявило скрытую угрозу, десятилетиями остававшуюся незаметной. Исследователи уверены, что именно она привела к трагическому финалу. Об этом сообщает IflScience.

Морской крокодил
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Морской крокодил

Как погиб легендарный крокодил

Кассиус, считавшийся одним из самых крупных крокодилов в мире, долгие годы жил в парке Marineland Melanesia на острове Грин-Айленд. Его возраст оценивали в 110-120 лет, что делает его одним из старейших известных морских крокодилов в неволе. Несмотря на возраст, за несколько недель до смерти он считался активным и внешне здоровым — ветеринары отмечали, что поведение рептилии не вызывало опасений.

Когда Кассиус внезапно умер в ноябре 2024 года, специалисты приступили к детальному изучению тела, чтобы установить истинную причину гибели. Результаты оказались неожиданными: в организме рептилии обнаружили скрытую инфекцию, которая оставалась изолированной на протяжении десятилетий.

"Мы не знали, что в результате этой травмы была повреждена и грудная клетка", — рассказала управляющий директор Центра исследований крокодилов доктор Салли Исберг.

По словам экспертов, инфекция находилась внутри плотной фиброзной капсулы. Такая структура способна удерживать воспаление в закрытом состоянии, но со временем естественный барьер разрушился, что привело к стремительному распространению инфекции по всему организму.

Как старая травма привела к трагедии

Исследователи уверены: всё началось ещё в 1980-х годах, когда Кассиус получил серьёзные повреждения от удара лодочным винтом. Тогда крокодил лишился части морды, левой передней лапы и фрагмента хвоста. Поверхностные раны зажили идеально, что создавало впечатление, будто последствия травмы полностью устранены.

"Причина заключалась в том, что всё идеально зажило — не было никаких признаков инфекции или свежих рубцов", — отметила доктор Исберг.

Во время вскрытия специалисты обнаружили, что одно из рёбер слева было значительно удлинено, что указывало на давнее повреждение грудной клетки. Именно в этой зоне сформировалась скрытая фиброзная капсула, долгие годы удерживавшая воспаление в пределах одной области. Возраст крокодила, вероятно, стал ключевым фактором: организм перестал поддерживать защитный барьер, и инфекция вышла из-под контроля.

Наследие Кассиуса и интерес к истории

Пойманный в 1984 году недалеко от Дарвина, Кассиус стал местной знаменитостью благодаря внушительным размерам и спокойному характеру. В 1987 году его перевезли в Marineland Melanesia, где он прожил почти четыре десятилетия. Рептилию назвали в честь Кассиуса Клея — будущего Мухаммеда Али - из-за впечатляющей мощи и размеров.

Некоторое время он удерживал рекорд как самый крупный крокодил в неволе по версии Книги рекордов Гиннесса. В 2012 году это звание перешло к крокодилу Лолонгу, однако интерес к Кассиусу никогда не угасал.

После его смерти специалисты подготовили экспозицию с чучелом рептилии. Посетители теперь могут увидеть уникального крокодила, который стал частью истории Австралии.

Популярные вопросы

Какой была истинная причина смерти Кассиуса

Распространившаяся инфекция, связанная с давней травмой, полученной в дикой природе.

Почему инфекция не проявлялась десятилетиями

Она была изолирована фиброзной капсулой, которая разрушилась лишь в старости.

Почему Кассиуса считали уникальным

Он был одним из крупнейших и старейших морских крокодилов, содержавшихся в неволе.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
травма природа инфекция животные австралия
