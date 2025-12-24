Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Существа, которые видят задом и переживают смерть хищников: древние хордовые удивляют даже эволюцию

Глаза миксин деградировали при переходе к ночному образу
Зоосфера

Они выглядят так, будто сбежали со съёмок фильма ужасов, умеют видеть свет "задом" и обладают сразу несколькими сердцами. Эти существа вызывают отвращение и восхищение одновременно, а их анатомия ломает привычные представления о позвоночных. Несмотря на внешний вид, перед нами одни из наших самых древних живущих родственников. 

Миксина в океане
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Миксина в океане

Кто такие миксины и почему они нам родственники

Миксины (Myxini) относятся к типу хордовых — той же большой группе животных, к которой принадлежит человек. Внутри этого типа выделяют бесчерепных, оболочников и черепных. Именно к последним относятся миксины, несмотря на то что внешне они больше напоминают червей или гигантских слизней.

Это не один вид, а целый класс животных: шесть родов и около восьмидесяти видов, объединённых в одно семейство и отряд. Миксины живут исключительно в воде и обладают черепом и хордой — хрящевым тяжом, выполняющим функцию позвоночника.

Тело без позвоночника и узлы как способ защиты

Отсутствие настоящего позвоночника даёт миксинам необычное преимущество. Их тело настолько гибкое, что животное способно завязываться в узел. Такой "приём" помогает им выскальзывать из пасти хищников, а также эффективно очищаться от собственной слизи.

Во время опасности миксина одновременно извивается и выделяет огромное количество слизи, превращая атаку на себя в крайне неудачную затею для противника.

Глаза, которые почти не видят, и светочувствительный зад

Глаза миксин устроены примитивно и не различают сложных форм. Это связано с ночным образом жизни, но важно уточнить: такая простота — результат эволюционной деградации, а не примитивности. У предков миксин были более сложные органы зрения.

Самая неожиданная особенность — наличие светочувствительных клеток вокруг клоаки. Фактически миксины способны воспринимать свет задней частью тела. В их случае выражение "чувствовать спиной" или "задом" оказывается биологической реальностью.

Четыре сердца и странная физиология

Анатомия миксин полна крайностей. У них всего одна ноздря, асимметричное строение тела и сразу четыре сердца: одно основное и три вспомогательных, которые помогают перекачивать кровь. Давление у миксин считается самым низким среди позвоночных, а объём крови по отношению к массе тела — одним из самых высоких.

Такая система кровообращения позволяет им выживать в условиях низкого содержания кислорода и переносить серьёзные нагрузки.

Слизь как оружие и способ охоты

Самая известная особенность миксин — их слизь. При опасности или во время охоты они выделяют вещество, которое при контакте с водой увеличивается в объёме в тысячи раз. Слизистые волокна моментально забивают жабры рыбы-хищника или жертвы, лишая её возможности дышать.

Пока противник задыхается или отступает, миксины вгрызаются в добычу, проникают внутрь тела и поедают её изнутри. Именно поэтому рыбаки не любят этих животных: миксины часто уничтожают улов прямо в сетях. Об этом сообщает дзен-канал "Планетяне".

Сравнение: миксины и настоящие рыбы

Несмотря на водную среду обитания и внешнее сходство, миксины не являются рыбами. У них нет челюстей, парных плавников и костного позвоночника. В отличие от рыб, их тело построено вокруг хорды, а дыхание и кровообращение устроены принципиально иначе. Это делает миксин уникальной ветвью эволюции позвоночных.

Популярные вопросы о миксинах

Сколько сердец у миксины на самом деле?

Четыре: одно основное и три вспомогательных.

Миксины — это рыбы?

Нет, они относятся к черепным хордовым, но не к рыбам.

Зачем миксинам столько слизи?

Слизь служит защитой от хищников и помогает при охоте, лишая жертву возможности дышать.

