Анна Маляева

Игрушка идёт ко дну: странная привычка кошек пугает хозяев, но имеет скрытый смысл

Кошки прячут игрушки в воде как ценную добычу — зоопсихолог Бет Макгонигал
Иногда поведение домашних кошек ставит в тупик даже опытных владельцев. Казалось бы, обычная игра — но питомец снова и снова аккуратно опускает игрушку в миску с водой, наблюдая за процессом с полной сосредоточенностью. Со стороны это может выглядеть странно или даже тревожно, однако у такого поведения есть вполне логичные объяснения.

Инстинкты, которые остались с диких времён

Несмотря на одомашнивание, кошки по-прежнему во многом руководствуются древними инстинктами. В дикой природе представители семейства кошачьих прятали добычу в безопасных местах, чтобы защитить её от конкурентов. Для домашних питомцев таким "надёжным укрытием" часто становится миска с водой — зона, которую кошка считает своей и контролируемой.

Особенно это касается игрушек, напоминающих потенциальную добычу: мышей, рыб, птиц. Такие предметы воспринимаются не просто как развлечение, а как нечто ценное, что нужно сохранить. Подобные модели поведения хорошо вписываются в более широкий спектр сигналов и реакций, описывающих особенности кошачьего общения.

"Большинство кошек ассоциирует свои игрушки с едой и предпочитает "хранить” их рядом с мисками для воды или корма", — рассказывает специалист по поведению животных Бет Макгонигал.

Игра ради процесса, а не результата

Иногда за "утоплением" игрушки не стоит никакого сложного смысла. Кошка может просто экспериментировать с водой: наблюдать за движением предмета, брызгами, отражением. Для животного это форма сенсорной стимуляции и способ занять себя.

"Это становится для них небольшой забавной игрой или стимулирующей формой развлечения — кошки совсем не обязательно пытаются на самом деле утопить игрушку", — говорит Макгонигал.

Такое поведение чаще встречается у активных и любопытных кошек, которым быстро становится скучно без новых впечатлений.

Роль внимания со стороны хозяина

Нередко привычка закрепляется из-за реакции человека. Если владелец каждый раз эмоционально реагирует — смеётся, ругается или активно вмешивается, — кошка получает внимание. Даже негативная реакция может восприниматься как поощрение, особенно если питомцу не хватает общения.

Специалисты отмечают, что кошки способны повторять действия, которые вызывают интерес со стороны хозяина, даже если изначально это было случайностью. Похожий механизм лежит в основе ситуаций, когда питомец демонстрирует признаки одиночества и ищет контакт, что подробно разбирается в материале про нехватку общения у кошек. Об этом сообщает Pet Story.

Когда стоит насторожиться

В большинстве случаев игры с водой не представляют опасности. Если кошка продолжает нормально пить, не проявляет тревожных симптомов и не портит окружающее пространство, поводов для беспокойства нет.

Однако если поведение становится навязчивым, сопровождается агрессией, отказом от еды или воды, стоит проконсультироваться со специалистом. Это поможет исключить стресс, тревожность или физический дискомфорт.

Как корректно реагировать на такое поведение

Важно помнить, что наказания не работают эффективно и могут лишь усилить тревожность животного. Гораздо лучше изменить подход к взаимодействию.

Плюсы и минусы вмешательства хозяина

Грамотная реакция помогает скорректировать поведение и улучшить эмоциональное состояние питомца.

Плюсы:

  • укрепляется доверие между кошкой и владельцем;
  • снижается уровень стресса у животного;
  • формируются спокойные поведенческие паттерны.

Минусы:

  • требуется время и регулярность;
  • игнорирование может быть сложно для владельца;
  • результат не всегда заметен сразу.

Советы по корректировке поведения

  1. Убедитесь, что кошка здорова и чувствует себя комфортно.
  2. Добавьте больше активных игр в ежедневный распорядок.
  3. Перестаньте реагировать на "шалости" с водой.
  4. Поощряйте питомца лакомством и вниманием в спокойные моменты.

Популярные вопросы о странных привычках кошек

Почему кошки играют с водой

Вода даёт новые ощущения: движение, звук и визуальные эффекты стимулируют интерес.

Опасно ли, если кошка топит игрушки

Нет, если это не мешает питью и не становится навязчивым поведением.

Что лучше — игнорировать или отвлекать

Лучше сочетать игнорирование нежелательных действий с активными играми и позитивным подкреплением.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
