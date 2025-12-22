Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Теймур Зейналпур

Эволюция совершила ошибку: единственное млекопитающее взломало код гравитации и полетело

Летучие мыши вынуждены висеть вниз головой при отдыхе из-за строения лап
Зоосфера

Летучие мыши давно окружены мифами: кому-то они кажутся "ночными хищниками", кому-то — разносчиками болезней. На деле это обычные млекопитающие, которые большую часть времени заняты поиском еды и безопасного укрытия. И чем больше о них знаешь, тем меньше поводов для паники.

Летучая мышь-вампир крупным планом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Летучая мышь-вампир крупным планом

Кто такие летучие мыши и почему это не птицы

Летучие мыши относятся к отряду рукокрылых и являются млекопитающими: они теплокровные и выкармливают детёнышей молоком. Их часто путают с "обычными" мышами, но родство тут условное: схожесть скорее в размере, а не в происхождении. Рукокрылые выделяются тем, что умеют активно летать, а не просто планировать, как некоторые другие зверьки.

Как они выглядят

У большинства видов компактное тельце, покрытое мехом, и крылья из тонкой кожистой перепонки. Перепонка натянута между удлинёнными пальцами передних лап и телом, поэтому крылья у них гибкие и манёвренные. Окрас чаще серый, бурый или чёрный, но встречаются и более светлые варианты. Размеры сильно отличаются: от совсем миниатюрных видов до крупных крыланов с впечатляющим размахом крыльев.

Где живут и как выбирают укрытия

Гнёзд летучие мыши не строят — им нужны тихие "убежища", где можно переждать день. В природе это пещеры, трещины скал, дупла, гроты; рядом с человеком — чердаки, щели под кровлей, пространства за обшивкой. Важнее всего темнота, относительная тишина и возможность закрепиться лапами, чтобы висеть вниз головой.

Чем питаются и какую пользу приносят

Большинство видов питается насекомыми и охотится в сумерках и ночью, снижая численность комаров, мотыльков и других летающих "соседей". В тропиках распространены крыланы, которые едят фрукты, нектар и пыльцу, помогая растениям опыляться и разносить семена. Кровью питаются лишь отдельные виды "вампиров", и живут они не повсеместно; нападения на людей считаются редкостью.

Сколько живут и какие звуки издают

Для маленьких млекопитающих рукокрылые удивительно долговечны: отдельные виды могут жить десятилетиями, известны случаи более 40 лет. В полёте и охоте им помогает эхолокация — ультразвук, который человек обычно не слышит. При этом для общения они используют и слышимые писки и щебет, особенно в колониях.

Могут ли укусить и опасны ли для человека

Летучая мышь может укусить, но чаще всего это происходит при попытке взять её руками или загнать в угол: это защита, а не "атака". Основной риск связан не с силой укуса, а с возможными инфекциями, в первую очередь с бешенством. Если контакт всё же случился, рану важно промыть водой с мылом и как можно быстрее обратиться к врачу для оценки необходимости профилактики. Чтобы не доводить до инцидентов, лучше использовать перчатки, плотный контейнер или коробку, а также закрывать щели и ставить москитные сетки в доме.

Сравнение: насекомоядные летучие мыши и крыланы

Насекомоядные виды обычно меньше, чаще используют эхолокацию и охотятся на лету в темноте, поэтому нередко селятся ближе к местам скопления насекомых. Крыланы заметно крупнее, внешне "лисицы" среди рукокрылых, чаще питаются фруктами и нектаром и больше зависят от садов, рощ и цветущих деревьев. В быту это означает разный "след": насекомоядные полезны как естественный контроль комаров, а крыланы — как опылители и распространители семян в тёплых регионах, как сообщает "РБК Life".

Плюсы и минусы соседства летучих мышей рядом с домом

Соседство рукокрылых часто воспринимают эмоционально, но у него есть практические стороны. С одной стороны, они помогают сдерживать численность насекомых и обычно избегают контакта с людьми. С другой — колония на чердаке может создавать бытовые неудобства, а прямой контакт несёт медицинские риски.

  • Плюсы: естественное снижение количества комаров и других насекомых; ночная активность — минимум пересечений с человеком; важная роль в экосистеме.
  • Минусы: возможный шум в укрытиях; следы жизнедеятельности в местах колоний; риск при попытке поймать рукой; необходимость герметизации щелей, сеток и аккуратной уборки.

Что делать, если летучая мышь залетела в квартиру

  1. Откройте окно и выключите яркий свет: часто животное само найдёт выход.

  2. Не пытайтесь ловить голыми руками; наденьте плотные перчатки.

  3. Если нужно помочь, накройте мышь коробкой или контейнером и аккуратно подведите картон снизу.

  4. Выпустите её на улицу, лучше в сумерках, и проверьте квартиру на щели: пригодятся москитная сетка, герметик, уплотнитель.

  5. При укусе или царапине промойте рану и обратитесь к врачу; домашних животных стоит держать на актуальной вакцинации.

Популярные вопросы о летучих мышах

Они специально нападают на людей?

Обычно нет. Контакт чаще происходит случайно или когда животное пытаются схватить.

Как понять, что летучая мышь поселилась в доме?

Подсказки — писк и шорохи на чердаке в сумерках, следы под местом, где они висят, регулярные вылеты из одной щели вечером.

Что лучше для профилактики: отпугиватели или герметизация?

Самый надёжный вариант — перекрыть пути проникновения (щели, зазоры, вентканалы с сетками). "Отпугиватели" работают непредсказуемо, а вот сетки и уплотнение — практично.

Сколько может стоить "защита дома" от проникновения?

Зависит от масштаба: иногда хватает москитных сеток и герметика, а иногда нужны услуги мастера по кровле и вентиляции. Обычно стоимость определяется количеством точек, которые надо закрыть.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Темы природа животные
