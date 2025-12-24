Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Кудряшова

2025-й накрыл американский Ричмонд волной умиления: животные, чьё обаяние вышло за пределы страны

Истории о бегемоте и еноте из Ричмонда стали вирусными в 2025 году — Axios
Зоосфера

2025 год оказался для Ричмонда — административного центра штата Виргиния в США — по-настоящему особенным, если смотреть на него глазами любителей животных. Местные питомцы, обитатели зоопарков и даже случайные городские герои не раз становились интернет-звёздами и поводом для обсуждений. Некоторые из них прославились далеко за пределами штата.

Зоопарк
Фото: Own work by Packer1028, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Зоопарк

Год, который запомнился животными

В течение 2025 года сразу несколько животных из Ричмонда и окрестностей стали вирусными героями соцсетей. Их истории объединяло одно — искренняя симпатия людей и ощущение локального сообщества, где за судьбой каждого питомца следили тысячи. Подборку символов года составил американский новостной сайт Axios.

Поппи и зоопарк Metro Richmond

Одним из главных символов года стала Поппи — детёныш карликового бегемота из зоопарка Metro Richmond. Хотя она появилась на свет ещё в 2024 году, настоящий всплеск популярности пришёлся на январь, когда зоопарк запустил международное голосование за её имя.

В конкурсе приняли участие более 116 тысяч человек из 165 стран. Победу одержало имя Поппи, набрав 52,8% голосов и обойдя вариант Хэмми Мэй.

Сезам, который разделил район

Весной внимание жителей Хенрико было приковано к Сезаму — карликовому козлу, жившему в районе Сонной Лощины. Его появление вызвало жаркие споры среди соседей, но в итоге животному разрешили остаться.

Сезам стал примером того, как одно животное может сплотить или, наоборот, разделить целый микрорайон, превратив бытовую ситуацию в городскую историю.

Новые обитатели Maymont

Лето принесло радость посетителям парка Maymont. Здесь появились Сэнди и Барб — две дружелюбные дикобразихи, которые быстро покорили гостей своей активностью и любовью к овощам.

Кроме них, в этом году в парке родились телёнок ирландской породы декстер по кличке Мэдди, а также козлята Тигровая Лилия и Ларкспур. Для Maymont 2025 год стал особенно "урожайным" на пополнение.

Детёныши гепарда и харизматичный Патрик

В мае зоопарк Metro Richmond сообщил о рождении сразу шести детёнышей гепарда. Новых обитателей назвали Лагос, Букаву, Каир, Матола, Кампала и Лусака, и они сразу стали любимцами посетителей.

Не остался без внимания и Патрик — орангутан, который отметил своё 34-летие. В подарок он получил новый плащ и удивил интернет необычным способом завязывать его двойным узлом.

Городские легенды: от индейки до енота

Осенью в районе Честерфилд появилась индейка по имени Гэри. Она регулярно выходила на проезжую часть и быстро стала неофициальным талисманом местных жителей. У Гэри даже появилась собственная страница в Facebook с более чем 1500 подписчиков.

Не меньшую славу получил Рокки — "пьяный" енот из Эшленда. После серии инцидентов в "чёрную пятницу" в магазине ABC он стал героем федеральных новостей. В итоге животное выпустили обратно в дикую природу.

Любимцы ричмондцев

Кот Патчес, прославившийся ещё в 2023 году, летом 2025-го достиг целевого веса и продолжает путь к более здоровой жизни. Его история стала примером заботы и терпения.

Отдельного упоминания заслуживает Франсин — кошка, ставшая настоящей легендой Ричмонда. Она преодолела 200 миль туда и обратно между магазинами Lowe's и в итоге вернулась в свой "родной" магазин на Брод-стрит, где снова радует покупателей.

Вирусная слава животных Ричмонда

Почему именно 2025 год стал таким заметным?

Совпало сразу несколько ярких историй и активное внимание соцсетей.

Какие животные стали самыми популярными?

Поппи, Рокки и Франсин вошли в число главных героев года.

Опасна ли вирусная слава для животных?

Да, если она приводит к стрессу и неконтролируемому вниманию со стороны людей.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы зоопарк питомцы животные
