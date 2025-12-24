2025-й накрыл американский Ричмонд волной умиления: животные, чьё обаяние вышло за пределы страны

2025 год оказался для Ричмонда — административного центра штата Виргиния в США — по-настоящему особенным, если смотреть на него глазами любителей животных. Местные питомцы, обитатели зоопарков и даже случайные городские герои не раз становились интернет-звёздами и поводом для обсуждений. Некоторые из них прославились далеко за пределами штата.
В течение 2025 года сразу несколько животных из Ричмонда и окрестностей стали вирусными героями соцсетей. Их истории объединяло одно — искренняя симпатия людей и ощущение локального сообщества, где за судьбой каждого питомца следили тысячи. Подборку символов года составил американский новостной сайт Axios.
Одним из главных символов года стала Поппи — детёныш карликового бегемота из зоопарка Metro Richmond. Хотя она появилась на свет ещё в 2024 году, настоящий всплеск популярности пришёлся на январь, когда зоопарк запустил международное голосование за её имя.
В конкурсе приняли участие более 116 тысяч человек из 165 стран. Победу одержало имя Поппи, набрав 52,8% голосов и обойдя вариант Хэмми Мэй.
Весной внимание жителей Хенрико было приковано к Сезаму — карликовому козлу, жившему в районе Сонной Лощины. Его появление вызвало жаркие споры среди соседей, но в итоге животному разрешили остаться.
Сезам стал примером того, как одно животное может сплотить или, наоборот, разделить целый микрорайон, превратив бытовую ситуацию в городскую историю.
Лето принесло радость посетителям парка Maymont. Здесь появились Сэнди и Барб — две дружелюбные дикобразихи, которые быстро покорили гостей своей активностью и любовью к овощам.
Кроме них, в этом году в парке родились телёнок ирландской породы декстер по кличке Мэдди, а также козлята Тигровая Лилия и Ларкспур. Для Maymont 2025 год стал особенно "урожайным" на пополнение.
В мае зоопарк Metro Richmond сообщил о рождении сразу шести детёнышей гепарда. Новых обитателей назвали Лагос, Букаву, Каир, Матола, Кампала и Лусака, и они сразу стали любимцами посетителей.
Не остался без внимания и Патрик — орангутан, который отметил своё 34-летие. В подарок он получил новый плащ и удивил интернет необычным способом завязывать его двойным узлом.
Осенью в районе Честерфилд появилась индейка по имени Гэри. Она регулярно выходила на проезжую часть и быстро стала неофициальным талисманом местных жителей. У Гэри даже появилась собственная страница в Facebook с более чем 1500 подписчиков.
Не меньшую славу получил Рокки — "пьяный" енот из Эшленда. После серии инцидентов в "чёрную пятницу" в магазине ABC он стал героем федеральных новостей. В итоге животное выпустили обратно в дикую природу.
Кот Патчес, прославившийся ещё в 2023 году, летом 2025-го достиг целевого веса и продолжает путь к более здоровой жизни. Его история стала примером заботы и терпения.
Отдельного упоминания заслуживает Франсин — кошка, ставшая настоящей легендой Ричмонда. Она преодолела 200 миль туда и обратно между магазинами Lowe's и в итоге вернулась в свой "родной" магазин на Брод-стрит, где снова радует покупателей.
Совпало сразу несколько ярких историй и активное внимание соцсетей.
Поппи, Рокки и Франсин вошли в число главных героев года.
