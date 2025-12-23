Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Пожиратели плоти без жертв: парадокс хищника, который пугает сильнее, чем способен навредить

Большинство видов пираний питается фруктами и растениями — Science & Vie
Пираньи давно стали символом смертельной опасности, хотя большинство людей видели их лишь в кино и сериалах. Экранные сцены создают ощущение, что эти рыбы способны за секунды растерзать человека. Но реальная картина оказывается куда менее пугающей и гораздо сложнее. Об этом сообщает Science & Vie.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Миф о кровожадных пираньях

Название "пиранья" объединяет сразу несколько видов пресноводных рыб, обитающих в реках Южной Америки. Их репутация сложилась под влиянием фильмов, книг и громких историй, где они изображаются как агрессивные стайные хищники. На практике же пираньи крайне редко нападают на людей.

Даже если контакт всё-таки происходит, чаще всего речь идёт о поверхностных укусах пальцев рук или ног. Массовые нападения, показанные в кино, не имеют под собой реальной основы.

Что на самом деле привлекает пираний

У пираний действительно развито обоняние: они способны улавливать запах крови на расстоянии нескольких десятков метров. Однако это не означает, что они охотятся на живых людей. Гораздо чаще их интересуют падаль и ослабленные животные.

Живого и активного человека пираньи, как правило, избегают. Эти рыбы довольно пугливы и при резких движениях предпочитают уплыть, а не атаковать.

Опасны ли пираньи статистически

Существует важный факт, который часто упускают из виду. С 1870 года не зафиксировано ни одного достоверного случая гибели человека именно от нападения плотоядных пираний. Укусы бывают, но они не смертельны.

Для сравнения: гораздо большую угрозу для человека представляют комары, которые ежегодно уносят миллионы жизней из-за переносимых ими заболеваний. Тем не менее, именно пираньи продолжают пугать воображение людей.

Все ли пираньи хищники

На самом деле — нет. Большинство видов пираний вовсе не являются плотоядными. Многие из них питаются семенами, фруктами и водными растениями. Есть даже полностью растительноядные виды.

Среди плотоядных выделяют лишь несколько потенциально опасных видов, таких как краснобрюхая и чёрная пиранья. Даже они проявляют агрессию в основном в засушливый период, когда уровень воды падает и пищи становится критически мало.

Почему они не нападают стаями

Расхожий образ "кровавой стаи" — миф. Опасные виды пираний чаще ведут одиночный образ жизни и не координируют атаки так, как это принято считать. Массовое кормление возможно лишь в искусственно созданных условиях.

Откуда взялась пугающая репутация

Истоки легенды во многом связаны с историей начала XX века. В 1913 году президент США Теодор Рузвельт во время экспедиции в Бразилию стал свидетелем показательного эпизода: в водоём с заранее голодными пираньями бросили тушу крупного животного, которую рыбы быстро обглодали.

Этот впечатляющий случай широко разошёлся по миру и закрепил образ пираний как безжалостных убийц, хотя условия эксперимента были искусственными.

Сравнение: пираньи и другие животные

В сравнении с дикими млекопитающими или насекомыми пираньи представляют минимальную угрозу. Они не охотятся на человека целенаправленно, не нападают без провокации и не рассматривают людей как добычу.

Популярные вопросы о пираньях

Нападают ли пираньи на людей регулярно?

Нет, такие случаи крайне редки и обычно ограничиваются лёгкими укусами.

Правда ли, что они чувствуют кровь?

Да, но это не означает немедленную атаку на человека.

Стоит ли бояться купания в реках Южной Америки?

При соблюдении элементарных мер предосторожности риск минимален.

Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
