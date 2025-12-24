Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Живые барометры рядом с нами: эти сигналы помогают животным улавливать опасность, когда небо молчит

Собаки улавливают инфразвук грозы за десятки километров — кинолог Голубев
Животные нередко ведут себя так, будто знают о надвигающемся дожде или грозе заранее. Их реакции кажутся загадочными, но за ними стоят вполне конкретные биологические механизмы. В условиях нестабильного климата такие "подсказки" природы снова привлекают внимание людей.

Собака лежит на ногах хозяина
Фото: Анна Маляева is licensed under Publik domain
Собака лежит на ногах хозяина

Что чувствуют животные перед сменой погоды

Органы чувств животных устроены тоньше человеческих и постоянно фиксируют малейшие изменения среды. Они реагируют не на сам дождь или ветер, а на сигналы, которые появляются задолго до непогоды. Речь идёт о перепадах давления, росте влажности, изменениях запахов и колебаниях электромагнитного поля.
Эти факторы напрямую влияют на самочувствие зверей и птиц, поэтому поведение меняется заранее.

Атмосферное давление и влажность

Падение давления перед грозой способно вызывать у животных физический дискомфорт. Птицы в такие моменты летают ниже, а домашние питомцы становятся вялыми или, наоборот, беспокойными. Повышенная влажность делает полёт и передвижение менее комфортными, особенно для насекомых и пернатых.
Именно поэтому многие виды стараются заранее найти укрытие и сократить активность.

Электромагнитные сигналы и запахи

Перед грозой в атмосфере накапливается электрический заряд, который меняет магнитное поле Земли. Некоторые виды способны ощущать такие колебания и воспринимать их как сигнал опасности. Параллельно меняется и "карта запахов": усиливается аромат почвы, повышается концентрация озона.
Подобные реакции перекликаются с тем, как климатические сбои уже меняют привычные ритмы животных, о чём говорят наблюдения за теплой осенью и поведением дикой фауны.

Как проявляется поведение перед непогодой

Перед дождём или грозой животные ведут себя заметно иначе. Кошки чаще прячутся и вылизываются, собаки ищут контакт с хозяином или стараются укрыться. Птицы замолкают и сбиваются в стаи, а насекомые исчезают с открытых пространств.
В дикой природе такие изменения носят массовый характер и служат важным сигналом для выживания.

Почему животные реагируют раньше человека

Человек склонен игнорировать слабые сигналы среды, тогда как животные реагируют инстинктивно. Их мозг не "фильтрует" ощущения, а сразу запускает поведенческую реакцию. Это результат миллионов лет эволюции, в ходе которой способность предугадывать опасность давала решающее преимущество. Даже домашние питомцы, живущие в комфортных условиях, сохраняют эти древние механизмы, пишет Российская газета.

Популярные вопросы о способности животных чувствовать погоду

Почему кошки и собаки реагируют по-разному?

Различия связаны с устройством органов чувств и индивидуальным опытом животного.

Можно ли полностью доверять таким "прогнозам"?

Нет, они отражают общую тенденцию, но не заменяют метеосводки.

Какие животные считаются самыми чувствительными?

Чаще всего это птицы, насекомые и рыбы, у которых реакции проявляются массово и синхронно.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
