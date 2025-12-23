Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Кудряшова

Кухня превращается в кошачью смотровую вышку: как отучить питомца прыгать на стол без наказаний

Уборка еды со стола снижает интерес кошек к прыжкам на поверхность
Зоосфера

Кот на кухонном столе — распространённая проблема для владельцев домашних животных. Такое поведение кажется упрямством или вредностью, но чаще всего имеет вполне объяснимые причины. Понимание кошачьих инстинктов и последовательный подход помогают скорректировать привычку без стресса для животного и хозяев. Об этом сообщает дзен-канал "Нос, хвост, лапы".

Кот на столе
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кот на столе

Почему кошки запрыгивают на стол

Стол для кошки — не запретная зона, а удобная площадка. Высота позволяет контролировать пространство, а запахи еды усиливают интерес. Дополнительным фактором может быть скука или недостаток стимуляции: если животному не хватает активности, оно ищет новые объекты для исследования.

Важно понимать, что наказания в таких ситуациях неэффективны. Громкие окрики или резкие действия вызывают тревогу, но не формируют устойчивого запрета.

Шесть шагов, которые помогают изменить поведение

Уберите пищевые стимулы

Оставленная еда, крошки и даже запахи на поверхности стола поддерживают интерес кошки. Регулярная уборка и протирание столешницы снижают привлекательность зоны.

Предложите альтернативную высоту

Кошкам важно находиться выше уровня пола. Когтеточка с полками, настенная лежанка или высокий домик дают возможность наблюдать за происходящим, не нарушая границы кухни.

Сделайте поверхность неприятной

Временное использование шуршащих или липких материалов помогает сформировать отрицательную ассоциацию. Обычно достаточно нескольких попыток, чтобы кошка начала избегать стола.

Увеличьте игровую активность

Ежедневные короткие игровые сессии снижают уровень накопленной энергии. Активное животное реже ищет дополнительные развлечения в виде прыжков на мебель.

Используйте положительное подкрепление

Если кошка выбирает разрешённое место или самостоятельно спрыгивает со стола, её стоит поощрить спокойным голосом или лакомством. Такой подход закрепляет желаемое поведение.

Соблюдайте единые правила

Если запрет действует не всегда или только для одного члена семьи, животное не сможет выстроить понятную модель поведения. Последовательность всех домочадцев — ключевой фактор успеха.

Частые ошибки владельцев

Наиболее распространённая ошибка — применение наказаний. Это усиливает стресс и может привести к другим поведенческим проблемам. Также мешает результату непоследовательность и игнорирование причин, по которым кошка ищет доступ к столу.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли отучить взрослого кота прыгать на стол?

Да, возраст не является препятствием. Поведение корректируется за счёт изменения среды, альтернативных вариантов и последовательных действий со стороны владельцев.

Сколько времени обычно занимает отучение?

В среднем от нескольких дней до нескольких недель. Срок зависит от характера животного, закреплённости привычки и регулярности действий со стороны семьи.

Можно ли использовать наказания или пульверизатор с водой?

Не рекомендуется. Стресс может привести к усилению нежелательного поведения, тревожности или проблемам с доверием к человеку.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы кот питомцы животные
Новости Все >
Чек лист перед поездкой уменьшает количество лишних вещей путешественники
Упражнения лежа снижают нагрузку на суставы — физиотерапевты
Недосып и стресс зимой провоцируют переедание — диетолог Соломатина
Трамп заявил, что США решат судьбу захваченных у Венесуэлы танкеров и нефти
Открытые столешницы под раковиной вытесняют шкафы в ванных комнатах — Portal 6
Собчак заявила, что Елена Товстик винит во всём Диброву
Спецмасло для старых двигателей сократило утечки через сальники — Jalopnik
Падение на вытянутые руки приводит к переломам запястий — Дьячков ортопед
Перекупщики не дают гарантий на двигатели после ремонта — автоэксперт Ладушкин
Джинсы стали базой повседневных и вечерних образов зимой 2026 года — Marianne
Сейчас читают
Пищевая сода помогает прочистить слив без химии — The Spruce
Недвижимость
Пищевая сода помогает прочистить слив без химии — The Spruce
Черри Шмель формирует сладкие полосатые ягоды разных окрасов
Садоводство, цветоводство
Черри Шмель формирует сладкие полосатые ягоды разных окрасов
Растения-компаньоны увеличивают урожай малины вдвое
Садоводство, цветоводство
Растения-компаньоны увеличивают урожай малины вдвое
Популярное
Игра в санкции: Запад просчитался, работая на усиление своего главного конкурента - Китай

Падение цен на российские нефть и газ усиливают главного стратегического противника США — Китай. 

Китай укрепляет лидерство в мире на падении цен на российские нефть и газ
Пищевая сода помогает прочистить слив без химии — The Spruce
Трубы забиваются годами, а решается всё за вечер — способ, который держат на кухне
Санкции против России: Испания недополучила миллиарды евро от экспорта
Эти соседи по грядке творят с малиной чудеса: кусты становятся крепче, а ягоды — крупнее в два раза
Александру Бородянскому вручили приз на фестивале "Арткино" Анжела Якубовская В Дманиси выявили сосуществование двух видов гоминид — PLOS One Александр Рощин В Чичен-Ице начнут неинвазивное исследование пирамиды — институт антропологии Мексики Игорь Буккер
Кризис в промышленности: 26,5% предприятий Германии не верят в позитивные изменения до 2026 года
Тело включается без зала: 5 домашних упражнений запускают мышцы с первого подхода
Вечнозелёный ковёр, который не вытаптывается и цветёт десятилетиями: секрет идеального сада
Вечнозелёный ковёр, который не вытаптывается и цветёт десятилетиями: секрет идеального сада
Последние материалы
Александру Бородянскому вручили приз на фестивале "Арткино"
Чек лист перед поездкой уменьшает количество лишних вещей путешественники
Упражнения лежа снижают нагрузку на суставы — физиотерапевты
Танкер Bella1 уходит от погони: команда показала США, что бандитизм не пройдет
Недосып и стресс зимой провоцируют переедание — диетолог Соломатина
Трамп заявил, что США решат судьбу захваченных у Венесуэлы танкеров и нефти
В Помпеях обнаружили рецепт римского бетона — руководитель Адмир Масик
Открытые столешницы под раковиной вытесняют шкафы в ванных комнатах — Portal 6
Ботфорты стали главным трендом зимы 2025–2026
Несладкие "орешки" начиняют творожным сыром и икрой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.