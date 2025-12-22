Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Жужжащие агенты будущего: Китай показал разработку, которая стирает грань между киборгами и природой

Дальность полёта пчелы достигает пяти километров — профессор Чжао
Зоосфера

В Китае сделали шаг, который ещё недавно казался фантастикой — живую пчелу научились направлять в полёте с помощью микроскопического чипа. Грань между биологией и электроникой стала ещё тоньше, а насекомые — частью высоких технологий. Разработка уже показала впечатляющую точность, но вызвала не меньше вопросов, чем восторга. Об этом сообщает South China Morning Post.

Робопчела в полёте
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Робопчела в полёте

Как появилась пчела-киборг

Китайские исследователи из Пекинского технологического института представили сверхлёгкую микросхему, способную управлять движениями насекомого в воздухе. Вес устройства составляет всего 74 миллиграмма — этого достаточно, чтобы пчела могла летать без потери манёвренности.

Чип подключается к мозгу насекомого с помощью трёх тончайших игл. Они передают электрические импульсы, имитирующие естественные сенсорные сигналы. В ответ пчела меняет направление, ускоряется или замедляется. В ходе экспериментов в девяти случаях из десяти насекомые точно выполняли заданные команды.

Исследование было опубликовано в июне 2025 года в Китайском журнале машиностроения и быстро привлекло внимание научного сообщества.

Почему именно пчёлы подходят для таких технологий

Пчёлы обладают рядом уникальных качеств, которые делают их идеальными кандидатами для биогибридных решений. Они способны преодолевать расстояния до пяти километров без остановки и переносить груз, составляющий до 80% массы их тела.

Эти характеристики позволяют рассматривать насекомых как потенциальных "полевых агентов" — для исследований, поиска людей после катастроф или работы в труднодоступных местах. В отличие от мини-дронов, пчёлы уже идеально приспособлены к сложной среде.

Технологическое превосходство над прошлыми разработками

Новая китайская система заметно опережает предыдущие попытки в этой области. Например, аналогичная разработка в Сингапуре была втрое тяжелее и позволяла насекомым лишь ползать, а не летать.

Китайские инженеры решили проблему за счёт печати электронных схем на ультратонкой полимерной плёнке, по толщине сравнимой с крылом. В чип встроен инфракрасный приёмник, обеспечивающий связь и передачу команд. В ходе тестов использовались девять типов импульсов, каждый из которых соответствовал определённому движению.

Сравнение: пчёлы, тараканы и биороботы

Ранее в экспериментах по биогибридной робототехнике чаще использовали тараканов. Однако они могли двигаться лишь по прямой или по поверхности. Пчёлы же показали способность корректировать траекторию прямо в полёте, что открывает куда более широкий спектр применения.

По сравнению с классическими дронами, такие насекомые выигрывают в маскировке, энергоэффективности и способности проникать в узкие пространства без шума. 

Этическая сторона технологии

Новый прорыв вызвал серьёзные дискуссии. Управление живым существом с помощью электроники ставит вопрос о границах допустимого вмешательства. Эксперты опасаются, что технология может использоваться не только для спасательных операций, но и для скрытого наблюдения.

"Мы осознаём этическую ответственность и стремимся улучшить адаптацию насекомых к управлению, а не нарушить их базовые функции", — отмечает профессор Чжао, участвующий в проекте.

Пока технология далека от массового применения. Основная проблема — питание устройства. Сейчас оно осуществляется по кабелю, поскольку компактных и достаточно мощных аккумуляторов для полёта пчелы пока не существует.

Популярные вопросы о пчёлах-киборгах

Можно ли использовать таких пчёл массово?

Пока нет — технология остаётся экспериментальной и требует доработки.

Опасно ли это для самих насекомых?

Вопрос активно изучается, исследователи заявляют о стремлении минимизировать вред.

Чем это отличается от дронов?

Пчёлы тише, менее заметны и лучше адаптированы к сложной среде.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы китай наука животные технологии
