Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Ласка днём, проблемы ночью: привычка, которая незаметно крадёт сон, силы и здоровье

Совместный сон с питомцем ухудшает фазы глубокого сна — кинолог Базаркина
Зоосфера

Совместный сон с питомцем многие считают символом доверия и близости. Тёплый плед, спокойное дыхание рядом и ощущение уюта создают иллюзию идеального отдыха. Однако специалисты по поведению животных предупреждают: такая привычка может иметь неочевидные последствия.

Женщина спит с собакой
Фото: Анна Маляева is licensed under Publik domain
Женщина спит с собакой

Почему стоит пересмотреть совместный сон

Привычка пускать питомца в постель формируется незаметно и часто кажется безобидной. Но сон — это время, когда организм должен полностью расслабляться и восстанавливаться. Присутствие животного, даже самого спокойного, меняет этот процесс.

"Вы ложитесь отдыхать, чтобы организм расслабился. А тут еще появляется третье существо, которое так же ворочается. И вы осознанно как бы спите, но в то же время осознанно боитесь, что его потревожите или уроните", — пояснила зооинженер и кинолог Наталья Базаркина.

Качество сна и самочувствие человека

Даже минимальные движения питомца мешают глубоким фазам сна. Человек может не просыпаться полностью, но мозг остаётся в состоянии напряжения. Со временем это приводит к утренней усталости, снижению концентрации и раздражительности.

Особенно чувствительны к этому люди с тревожным сном или плотным графиком. Аналогичные проблемы возникают и у животных: сбитый режим отдыха может отражаться на поведении и уровне стресса, что подробно разбирается в материале о том, как недосып влияет на поведение собаки.

Гигиена и здоровье

Отдельный риск связан с чистотой постели. Шерсть, микрочастицы пыли с лап, слюна и перхоть животного неизбежно накапливаются в постельном белье. Даже у людей без аллергии со временем могут появиться кожные реакции или раздражение дыхательных путей.

Для кошек ситуация усугубляется тем, что они активно перемещаются по дому, контактируют с разными поверхностями и переносят микрозагрязнения в зону сна человека.

Поведение и границы в отношениях

Самый серьёзный аспект — воспитательный. Когда животное регулярно спит в кровати хозяина, границы стираются. Для некоторых собак это может означать равный статус или попытку занять доминирующее положение.

"Люди слишком очеловечивают своих любимцев, слишком много им позволяют… животные становятся агрессорами, выходят из подчинения из-за того, что слишком избалованы", — отмечает Наталья Базаркина.

Кинологи подчёркивают, что такие мелочи формируют общую модель поведения и влияют на восприятие иерархии, о чём также говорится в материале о том, как собака определяет вожака в семье.

Сон в кровати и отдельное место

Совместный сон создаёт ощущение близости, но может ухудшать отдых и дисциплину. Отдельное спальное место в той же комнате позволяет сохранить контакт, не нарушая границы. Животное чувствует присутствие хозяина, а человек получает полноценный сон.

Такой вариант особенно подходит для щенков, пожилых собак и кошек, которым важно чувство безопасности без постоянного физического контакта ночью. Об этом сообщает EcoSever.

Плюсы и минусы совместного сна с питомцем

Привычка спать вместе имеет как эмоциональные преимущества, так и практические ограничения.

Плюсы:

  • ощущение близости и спокойствия;
  • снижение тревожности у питомца;
  • формирование доверия между хозяином и животным.

Минусы:

  • ухудшение качества сна человека;
  • гигиенические и аллергические риски;
  • размывание поведенческих границ;
  • вероятность доминантного поведения у питомца.

Совет для здорового сна

  1. Обустройте питомцу удобную лежанку рядом с кроватью.
  2. Приучайте к новому месту постепенно, без резких запретов.
  3. Соблюдайте вечерний ритуал: прогулка, кормление, спокойная обстановка.
  4. Будьте последовательны — правила должны действовать всегда.

Популярные вопросы о сне с питомцем

Можно ли спать с животным иногда?

Редкие исключения допустимы, но регулярность формирует устойчивую привычку.

Что лучше для щенка — кровать или лежанка?

Лежанка помогает с раннего возраста выстроить границы и упростить воспитание.

Как понять, что совместный сон вредит?

Если появляется хроническая усталость или проблемы с поведением питомца, привычку стоит пересмотреть.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы сон кот кошка собака питомец питомцы гигиена здоровье
Новости Все >
Россия и США не найдут выгоды в диалоге — американист Синельников-Оришак
Растирание снегом и ингаляции при температуре опасны — терапевт Олег Морунов
Холодный салат с лингвини и креветками охлаждают сразу после варки — Allrecipes
Расходы на готовку во фритюрнице зависят от объёма блюд и мощности — Obchod
Актёр Юра Борисов неожиданно появился на публике с волосами
Кондитерские наборы увеличили продажи на 73%
Имбирь теряет сочность при хранении на свету — Mein Schoener Garten
Экспорт кофе из Бразилии в Россию вырос примерно на 70%
Астрономы Гарварда анализируют необычное поведение межзвёздной кометы 3I/ATLAS
Твердый острый сыр придает плотность новогоднему салату оливье
Сейчас читают
"Чёрный кислород" образуется на глубине 4–5 км профессор — Эндрю К. Свитман
Наука и техника
"Чёрный кислород" образуется на глубине 4–5 км профессор — Эндрю К. Свитман
Смена магнитных полюсов ослабляет защиту Земли от излучения — ИФЗ РАН
Наука и техника
Смена магнитных полюсов ослабляет защиту Земли от излучения — ИФЗ РАН
Планетарный фон 2025 года усиливал давление медленных планет
Гороскопы и предсказания
Планетарный фон 2025 года усиливал давление медленных планет
Популярное
Морские легенды оказались правдой: кто запускает гигантские стены воды в открытом океане

Океан больше не скрывает своих "монстров": учёные выяснили, как возникают волны-негодяи и почему скоро их станет возможным предсказывать заранее.

Волны-негодяи рождаются из линейной фокусировки волн — Science&Vie
Жимолость требует перекрёстного опыления для урожая
Жимолость даёт урожай в полведра, хотя может в четыре: спасает один приём, который знают не все
Клубника этих сортов атакует грядки урожаем: сладкие ягоды идут потоком до осени не зная усталости
Когда огонь расчищает историю: то, что нашли под сводами Нотр-Дама, перевернуло привычную картину эпохи
Гоночный автомобиль ЗиС-112 начали испытывать в 1952 году Сергей Милешкин Александру Бородянскому вручили приз на фестивале "Арткино" Анжела Якубовская В Дманиси выявили сосуществование двух видов гоминид — PLOS One Александр Рощин
Планеты устроили проверку на прочность: пять знаков, которые ощутили давление 2025-го до дрожи
Команда Bella1 победила Береговую охрану США, вероятно, не только словесно
Не на скамье подсудимых, но в эпицентре скандала: кто стоял за делом Долиной вне зала суда
Не на скамье подсудимых, но в эпицентре скандала: кто стоял за делом Долиной вне зала суда
Последние материалы
Совместный сон с питомцем ухудшает фазы глубокого сна — кинолог Базаркина
Расходы на готовку во фритюрнице зависят от объёма блюд и мощности — Obchod
Ат-Тарджуман фиксирует мегалиты на пути от Волги к Енисею
Мульча из хвои повышает урожайность клубники
Брошенные автомобили во дворах признали проблемой безопасности
Актёр Юра Борисов неожиданно появился на публике с волосами
Сжигание жира отделили от простой потери веса —Terra
Кондитерские наборы увеличили продажи на 73%
Имбирь теряет сочность при хранении на свету — Mein Schoener Garten
Экспорт кофе из Бразилии в Россию вырос примерно на 70%
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.