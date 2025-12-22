Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Безмолвный крик о помощи: почему попугай внезапно рвёт перья и что стоит за этим поведением

Перья попугая выщипывают при грязи или во время линьки
Зоосфера

Потеря перьев у попугая всегда выглядит тревожно и часто пугает владельцев. За безобидной на первый взгляд привычкой может скрываться как естественный процесс, так и серьёзная проблема со здоровьем или условиями содержания. Разбираемся, почему попугаи начинают выщипывать себе перья и как правильно помочь питомцу.

Попугай
Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Попугай

Самоощипывание у попугаев — норма или тревожный сигнал

Не каждое выдёргивание пера говорит о проблеме. Во время гигиенических процедур попугаи могут удалять загрязнённые перья, особенно если они испачкались в липких или жирных веществах. Такое поведение считается вариантом нормы.

Ещё одна допустимая ситуация — сезонная линька. Обычно она происходит весной и осенью. В этот период птица может ускорять процесс, самостоятельно избавляясь от старых перьев. Если новые перья растут равномерно, кожа выглядит здоровой, а общее состояние не меняется, поводов для беспокойства нет.

Насторожиться стоит, если линьки нет, а перья активно выпадают, появляются проплешины, ранки или заметно ухудшается поведение и аппетит птицы.

Неправильное питание как частая причина проблемы

Одна из самых распространённых причин самоощипывания — дефицит питательных веществ. Перья содержат белок и аминокислоты, и при скудном рационе попугай может инстинктивно пытаться восполнить нехватку, выдёргивая и поедая собственные перья.

Часто это сопровождает недостаток кальция, фосфора, серы и витаминов. В таких случаях рацион необходимо пересматривать, добавляя более качественный корм, продукты животного происхождения и витаминно-минеральные добавки, согласованные с ветеринаром.

Условия содержания и микроклимат

Даже неприхотливые виды попугаев чувствительны к окружающей среде. Сухой воздух и низкая влажность, особенно в отопительный сезон, вызывают пересыхание кожи и зуд. Это нередко приводит к выдёргиванию перьев.

Не менее важны водные процедуры. Купание помогает очищать оперение, увлажняет кожу и снижает раздражение. Если попугаю не предлагают ванночку или опрыскивание, риск проблем с кожей возрастает. Также зуд могут провоцировать неподходящие жёрдочки и некачественные материалы в клетке.

Заболевания и паразиты

Самоощипывание может быть симптомом болезней. Чаще всего оно связано с паразитами — клещами, вшами и другими кожными вредителями, вызывающими сильный зуд. Также причиной могут быть кожные заболевания или патологии внутренних органов, особенно печени и почек.

Самолечение в таких случаях опасно. Использование мазей и спреев без назначения врача может усилить зуд, вызвать аллергию и ухудшить состояние оперения. Точную причину способен определить только ветеринар.

Скука, нехватка движения и стрессы

Попугаи — социальные и активные птицы. Длительное одиночество, однообразная клетка без игрушек и редкие прогулки часто приводят к поведенческим проблемам. Самоощипывание в этом случае становится способом снять напряжение или занять себя.

Стресс также играет значительную роль. Переезд, смена корма, появление новых животных, резкое сокращение общения с владельцем — всё это может запустить разрушительное поведение. Иногда перья начинают выпадать и сами, как реакция организма на стресс. Об этом сообщает БОТАНИЧКА.

Сравнение: физиологическая линька и патологическое ощипывание

При линьке перья выпадают равномерно, кожа остаётся чистой, а общее состояние птицы не меняется. Патологическое самоощипывание сопровождается проплешинами, ранами, изменением поведения и ухудшением самочувствия. Это ключевое отличие, на которое стоит ориентироваться владельцу.

Советы по помощи попугаю

  1. Обратитесь к ветеринару для исключения болезней и паразитов.

  2. Пересмотрите рацион и улучшите его качество.

  3. Обеспечьте комфортную влажность воздуха.

  4. Регулярно предлагайте купание.

  5. Увеличьте количество игрушек, общения и прогулок вне клетки.

Популярные вопросы о самоощипывании у попугаев

Может ли попугай выщипывать перья от скуки?

Да, это одна из самых частых причин при недостатке общения и стимуляции.

Помогают ли специальные спреи?

Они могут снизить привычку к выдёргиванию, но не лечат причину.

Когда нужно срочно идти к ветеринару?

При появлении ран, проплешин, апатии и ухудшении аппетита.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы птицы стресс животные
Новости Все >
Эсхинантус заложил бутоны после прохладной зимовки
Опрос Rodin Capital выявил интересные данные о финансовых представлениях россиян
Смена магнитных полюсов ослабляет защиту Земли от излучения — ИФЗ РАН
Взрывной рост цен на серебро зафиксирован на бирже Comex
Увлажнители воздуха вызывают разбухание древесины и МДФ — Southern Living
BMW запатентовала блокировку запуска авто при алкоголе — Autoblog
Резкое онемение кожи после жжения указывает на обморожение
Уксус в посудомоечной машине удаляет налёт и жир без агрессивной химии — The Spruce
Холод ниже 15 градусов спровоцировал листопад колеуса — Ciceksel
Брэд Питт серьёзно относится к роману с Инес де Рамон
Сейчас читают
Робот Argo зафиксировал различия таяния ледников Денмана и Шеклтона — popsci
Наука и техника
Робот Argo зафиксировал различия таяния ледников Денмана и Шеклтона — popsci
Модульные диваны заменяют классические монолитные модели — Ouest-France
Недвижимость
Модульные диваны заменяют классические монолитные модели — Ouest-France
Популярное
Зима-2026 диктует свои правила: какие шубы выглядят статусно, а какие превращают образ в прошлое

Шуба снова в центре зимней моды, но привычные фасоны могут сыграть против образа. Какие модели выглядят актуально в 2026 году и на что обращать внимание при выборе?

Главный тренд зимы-2026 — лаконичные шубы без декора
Черри Шмель формирует сладкие полосатые ягоды разных окрасов
Сладкие, как конфеты: пять сортов черри, которые превращают грядку в фруктовую тарелку
Блокировка в Euroclear превратилась в лавину исков: российские инвесторы требуют компенсации за застрявшие активы
Пилот потерял дар речи в воздухе: рядом с бортом появился объект без крыльев и хвоста
Гены окружения влияют на микробиом кишечника — Nature Communications Игорь Буккер Иностранный капитал остаётся ключевым держателем долга ЕС Юрий Бочаров ИИ представляет собой набор алгоритмов, а не интеллект — Евгений Касперский Сергей Ивaнов
Пока другие зреют, этот уже едят: томат, что даёт медовые плоды с рекордной скоростью
Огуречный хит рвёт продажи: всего 15 кустов дают мешки урожая — семена заканчиваются молниеносно
Третья попытка: Германия нацелилась на войну с Россией за территории бывшей Украины
Третья попытка: Германия нацелилась на войну с Россией за территории бывшей Украины
Последние материалы
Смена магнитных полюсов ослабляет защиту Земли от излучения — ИФЗ РАН
Перья попугая выщипывают при грязи или во время линьки
Взрывной рост цен на серебро зафиксирован на бирже Comex
Коррида сформировалась в Испании как ритуал еще в бронзовом веке
Увлажнители воздуха вызывают разбухание древесины и МДФ — Southern Living
Спрей для объёма теряет эффект при сушке корней без подъёма
Осенняя посадка жимолости ускоряет укоренение кустов — Люси Брэдли
Тяги с гантелями улучшают осанку при тренировках
Сорбция и трансформация стабилизируют углерод в океане — доктор Пейман Бабаха
Зимой заводить собаку сложнее из-за холода и праздников
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.