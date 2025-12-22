Зима сжимает бездомных кошек в холодный кулак: одно тёплое укрытие может стать смертельным

Зимой бездомные кошки прячутся в моторах машин для тепла — Kodami

Зимой бездомные кошки оказываются в особенно уязвимом положении и вынуждены искать тепло буквально любой ценой. Их укрытия часто находятся совсем рядом с людьми, но остаются незамеченными. Понимание того, где и как они выживают в морозы, помогает спасти им жизнь.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Кошка на улице

Почему зима опасна для бездомных кошек

Кошки считаются выносливыми животными, однако их возможности не безграничны. Кратковременно они могут переносить температуру около нуля, но уже при снижении ниже +7 °C риск переохлаждения резко возрастает. Холод, усиленный ветром, влагой или снегом, становится реальной угрозой для жизни.

Для уличной кошки поиск тёплого и защищённого места — вопрос выживания. Ночью, когда температура падает сильнее всего, животные стараются спрятаться там, где сохраняется остаточное тепло и нет сквозняков.

Где кошки прячутся зимой в городе и за его пределами

И в городской среде, и в сельской местности бездомные кошки выбирают закрытые, тихие и сухие места. Чаще всего это подвалы, открытые гаражи, хозяйственные постройки, лестничные пролёты, заброшенные здания и внутренние дворы. Подходящими укрытиями становятся густые кусты, поленницы, пространства между стенами и даже мусорные контейнеры.

Особенно опасной, но распространённой привычкой остаётся укрытие в моторных отсеках автомобилей. После остановки двигатель долго остаётся тёплым и притягивает животных. Однако запуск машины без проверки может привести к трагическим последствиям. Именно поэтому зимой рекомендуется слегка постучать по капоту и осмотреть пространство под автомобилем перед поездкой, сообщает Kodami.

Временные приюты, созданные людьми

Помимо стихийных убежищ существуют и искусственные укрытия, которые делают волонтёры и неравнодушные жители. Картонные коробки, пластиковые контейнеры, пенопластовые ящики и утеплённые домики с одеялами становятся настоящим спасением.

Такие приюты должны быть приподняты над землёй, защищены от ветра и осадков и иметь небольшое отверстие, чтобы удерживать тепло. Даже простое укрытие, сделанное с учётом этих правил, может значительно повысить шансы кошки пережить морозные ночи.

Могут ли кошки погибнуть от холода

Да, риск гибели от холода вполне реален. Особенно уязвимы пожилые, больные, раненые и очень молодые животные, у которых меньше энергетических резервов и хуже работает терморегуляция. Опасность возрастает при температуре около нуля и ниже, особенно если мороз сопровождается дождём или снегом.

Переохлаждение развивается не всегда резко. Иногда кошка постепенно слабеет, становится вялой, теряет реакцию и легче попадает под машины или становится жертвой других опасностей. Апатичное или необычно спокойное поведение зимой — тревожный сигнал.

Как люди могут помочь бездомным кошкам

Помощь уличным кошкам требует ответственности. В ряде стран, включая Италию, контроль за кошачьими колониями осуществляется муниципалитетами. При обнаружении животного в опасности важно сообщить в местные ветеринарные службы, ассоциации или муниципальную полицию, которые могут организовать отлов, лечение и временное размещение.

В повседневной жизни каждый человек тоже может внести вклад. Подкормка, доступ к воде, поддержка волонтёров, помощь в установке утеплённых домиков и участие в программах стерилизации помогают снизить смертность и улучшить условия жизни животных.

Популярные вопросы о бездомных кошках зимой

Где чаще всего спят уличные кошки в морозы?

В закрытых и тихих местах: подвалах, гаражах, заброшенных зданиях и самодельных домиках.

Правда ли, что кошки греются в моторах машин?

Да, и это очень опасно для животного.

Можно ли помочь кошке самостоятельно?

Можно, но важно действовать аккуратно и при необходимости привлекать специалистов и волонтёров.