Зима сжимает бездомных кошек в холодный кулак: одно тёплое укрытие может стать смертельным

Зимой бездомные кошки оказываются в особенно уязвимом положении и вынуждены искать тепло буквально любой ценой. Их укрытия часто находятся совсем рядом с людьми, но остаются незамеченными. Понимание того, где и как они выживают в морозы, помогает спасти им жизнь.
Кошки считаются выносливыми животными, однако их возможности не безграничны. Кратковременно они могут переносить температуру около нуля, но уже при снижении ниже +7 °C риск переохлаждения резко возрастает. Холод, усиленный ветром, влагой или снегом, становится реальной угрозой для жизни.
Для уличной кошки поиск тёплого и защищённого места — вопрос выживания. Ночью, когда температура падает сильнее всего, животные стараются спрятаться там, где сохраняется остаточное тепло и нет сквозняков.
И в городской среде, и в сельской местности бездомные кошки выбирают закрытые, тихие и сухие места. Чаще всего это подвалы, открытые гаражи, хозяйственные постройки, лестничные пролёты, заброшенные здания и внутренние дворы. Подходящими укрытиями становятся густые кусты, поленницы, пространства между стенами и даже мусорные контейнеры.
Особенно опасной, но распространённой привычкой остаётся укрытие в моторных отсеках автомобилей. После остановки двигатель долго остаётся тёплым и притягивает животных. Однако запуск машины без проверки может привести к трагическим последствиям. Именно поэтому зимой рекомендуется слегка постучать по капоту и осмотреть пространство под автомобилем перед поездкой, сообщает Kodami.
Помимо стихийных убежищ существуют и искусственные укрытия, которые делают волонтёры и неравнодушные жители. Картонные коробки, пластиковые контейнеры, пенопластовые ящики и утеплённые домики с одеялами становятся настоящим спасением.
Такие приюты должны быть приподняты над землёй, защищены от ветра и осадков и иметь небольшое отверстие, чтобы удерживать тепло. Даже простое укрытие, сделанное с учётом этих правил, может значительно повысить шансы кошки пережить морозные ночи.
Да, риск гибели от холода вполне реален. Особенно уязвимы пожилые, больные, раненые и очень молодые животные, у которых меньше энергетических резервов и хуже работает терморегуляция. Опасность возрастает при температуре около нуля и ниже, особенно если мороз сопровождается дождём или снегом.
Переохлаждение развивается не всегда резко. Иногда кошка постепенно слабеет, становится вялой, теряет реакцию и легче попадает под машины или становится жертвой других опасностей. Апатичное или необычно спокойное поведение зимой — тревожный сигнал.
Помощь уличным кошкам требует ответственности. В ряде стран, включая Италию, контроль за кошачьими колониями осуществляется муниципалитетами. При обнаружении животного в опасности важно сообщить в местные ветеринарные службы, ассоциации или муниципальную полицию, которые могут организовать отлов, лечение и временное размещение.
В повседневной жизни каждый человек тоже может внести вклад. Подкормка, доступ к воде, поддержка волонтёров, помощь в установке утеплённых домиков и участие в программах стерилизации помогают снизить смертность и улучшить условия жизни животных.
Где чаще всего спят уличные кошки в морозы?
В закрытых и тихих местах: подвалах, гаражах, заброшенных зданиях и самодельных домиках.
Правда ли, что кошки греются в моторах машин?
Да, и это очень опасно для животного.
Можно ли помочь кошке самостоятельно?
Можно, но важно действовать аккуратно и при необходимости привлекать специалистов и волонтёров.
