Пушистый малыш сорвал работу целого маршрута: неожиданного пассажира спасали как звезду Голливуда

Водитель автобуса CityGlider спас коалу на улице Брисбена — People

История о неожиданном пассажире городского автобуса привлекла внимание жителей Брисбена: прохожие заметили коалу, уворачивающуюся от машин на оживлённой улице. Благодаря внимательности водителя животное удалось обезопасить и вернуть в дикую природу. Этот случай напомнил, насколько уязвимы дикие животные, оказываясь в городских условиях, сообщает People.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain Коала в городском автобусе

Как коала оказалась в городском автобусе

Инцидент произошёл вечером 13 декабря. Водитель маршрута CityGlider увидел на дороге коалу, которая пыталась выбраться из плотного трафика. Животное сначала забралось на фонарный столб, избегая автомобилей, но оставалось в зоне риска. Опасаясь падения, водитель остановил автобус и решил помочь. Он прикрыл голову коалы лёгкой курткой и перенёс её внутрь салона, где она спокойно устроилась, ухватившись за поручень.

Спасательная организация получила звонок от сотрудника автобусной службы, после чего выехала на место. Коалу, получившую кличку Пери, доставили в клинику для диких животных для проверки состояния. Такие случаи происходят в городах всё чаще: расширение городской инфраструктуры приводит к тому, что коалы пересекают дороги, пытаясь добраться до подходящих деревьев.

Как Пери вернулся в дикую природу

По данным ветеринаров, состояние Пери не вызвало опасений. Специалисты осмотрели животное, проверили дыхание, подвижность и отсутствие травм. Уже через сутки его выпустили в природную зону, где коала может безопасно перемещаться и питаться привычными листьями эвкалипта. Организация поблагодарила водителя за своевременную реакцию и участие в спасении животного.

"Пери не ест листья в заповеднике Севен-Хиллз. Огромное спасибо водителю автобуса за то, что он проявил заботу и остановился, чтобы помочь. Мы очень благодарны ему за это!", — написала благотворительная организация.

Почему коалы так уязвимы в городах

Коалы редко выбираются на землю, и большинство времени проводят на деревьях, где чувствуют себя спокойно. Но когда лесные участки вокруг городов сокращаются, им приходится переходить открытые пространства. На дорогах они теряются, дезориентируются и начинают двигаться по прямой линии, не понимая, откуда исходит шум. В такие моменты животное действует не инстинктами выживания в природе, а реакцией на стресс, поэтому нередко забирается на самое первое доступное укрытие — столб, забор или даже автобус.

Спасатели отмечают, что в городской среде коала ведёт себя иначе, чем в заповеднике: громкие звуки усиливают тревожность, а яркий свет лишает возможности оценить ситуацию. Именно поэтому вмешательство специалистов так важно — они помогают животному успокоиться и безопасно покинуть опасную зону, минимизируя риск травм.

Как специалисты помогают коалам вернуться в дикую природу

Когда коалу удаётся подобрать, она проходит обязательный осмотр. Ветеринары проверяют, не повредились ли суставы при попытке забраться на опору, нет ли обезвоживания или следов столкновения с транспортом. Животных помещают в тёмное помещение — это помогает им быстрее восстановить дыхание и снизить уровень стресса.

После восстановления специалисты подбирают безопасное место для выпуска. Это должен быть участок, где достаточно эвкалиптов и нет активных дорог поблизости. Выпуск проводят в часы минимальной активности транспорта, чтобы дать коале время освоиться и вернуться к привычному образу жизни.

Почему история Пери так важна

Случай с Пери наглядно показал, насколько тонка граница между урбанизированной территорией и природной средой. Водитель автобуса сумел увидеть животное, которое буквально пыталось выбраться из хаоса городской дороги, и благодаря его внимательности коала избежала серьёзных последствий. Подобные ситуации становятся сигналом к тому, что городам необходимо пересматривать подход к организации зелёных зон и безопасных коридоров для диких животных.

История Пери — не просто трогательный эпизод, а напоминание, что даже в крупных мегаполисах рядом с людьми живут существа, которым сложно адаптироваться к шуму и движению. Чем быстрее человек реагирует и вызывает специалистов, тем выше шанс вернуть животное в его естественную среду без травм и стресса.

Популярные вопросы

Можно ли перевозить коалу в машине

Только если избежать прямого контакта и обеспечить ей закрытое тёмное пространство до приезда специалистов.

Почему коалы попадают на дороги

Расширение городов уменьшает площадь естественных лесных зон, и животные вынуждены перемещаться между участками растительности.

Нужно ли кормить найденную коалу

Нет, специалисты не рекомендуют кормление — важнее сохранить безопасность и дождаться помощи.