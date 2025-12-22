Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

Пушистый малыш сорвал работу целого маршрута: неожиданного пассажира спасали как звезду Голливуда

Водитель автобуса CityGlider спас коалу на улице Брисбена — People
Зоосфера

История о неожиданном пассажире городского автобуса привлекла внимание жителей Брисбена: прохожие заметили коалу, уворачивающуюся от машин на оживлённой улице. Благодаря внимательности водителя животное удалось обезопасить и вернуть в дикую природу. Этот случай напомнил, насколько уязвимы дикие животные, оказываясь в городских условиях, сообщает People.

Коала в городском автобусе
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Коала в городском автобусе

Как коала оказалась в городском автобусе

Инцидент произошёл вечером 13 декабря. Водитель маршрута CityGlider увидел на дороге коалу, которая пыталась выбраться из плотного трафика. Животное сначала забралось на фонарный столб, избегая автомобилей, но оставалось в зоне риска. Опасаясь падения, водитель остановил автобус и решил помочь. Он прикрыл голову коалы лёгкой курткой и перенёс её внутрь салона, где она спокойно устроилась, ухватившись за поручень.

Спасательная организация получила звонок от сотрудника автобусной службы, после чего выехала на место. Коалу, получившую кличку Пери, доставили в клинику для диких животных для проверки состояния. Такие случаи происходят в городах всё чаще: расширение городской инфраструктуры приводит к тому, что коалы пересекают дороги, пытаясь добраться до подходящих деревьев.

Как Пери вернулся в дикую природу

По данным ветеринаров, состояние Пери не вызвало опасений. Специалисты осмотрели животное, проверили дыхание, подвижность и отсутствие травм. Уже через сутки его выпустили в природную зону, где коала может безопасно перемещаться и питаться привычными листьями эвкалипта. Организация поблагодарила водителя за своевременную реакцию и участие в спасении животного.

"Пери не ест листья в заповеднике Севен-Хиллз. Огромное спасибо водителю автобуса за то, что он проявил заботу и остановился, чтобы помочь. Мы очень благодарны ему за это!", — написала благотворительная организация.

Почему коалы так уязвимы в городах

Коалы редко выбираются на землю, и большинство времени проводят на деревьях, где чувствуют себя спокойно. Но когда лесные участки вокруг городов сокращаются, им приходится переходить открытые пространства. На дорогах они теряются, дезориентируются и начинают двигаться по прямой линии, не понимая, откуда исходит шум. В такие моменты животное действует не инстинктами выживания в природе, а реакцией на стресс, поэтому нередко забирается на самое первое доступное укрытие — столб, забор или даже автобус.

Спасатели отмечают, что в городской среде коала ведёт себя иначе, чем в заповеднике: громкие звуки усиливают тревожность, а яркий свет лишает возможности оценить ситуацию. Именно поэтому вмешательство специалистов так важно — они помогают животному успокоиться и безопасно покинуть опасную зону, минимизируя риск травм.

Как специалисты помогают коалам вернуться в дикую природу

Когда коалу удаётся подобрать, она проходит обязательный осмотр. Ветеринары проверяют, не повредились ли суставы при попытке забраться на опору, нет ли обезвоживания или следов столкновения с транспортом. Животных помещают в тёмное помещение — это помогает им быстрее восстановить дыхание и снизить уровень стресса.

После восстановления специалисты подбирают безопасное место для выпуска. Это должен быть участок, где достаточно эвкалиптов и нет активных дорог поблизости. Выпуск проводят в часы минимальной активности транспорта, чтобы дать коале время освоиться и вернуться к привычному образу жизни.

Почему история Пери так важна

Случай с Пери наглядно показал, насколько тонка граница между урбанизированной территорией и природной средой. Водитель автобуса сумел увидеть животное, которое буквально пыталось выбраться из хаоса городской дороги, и благодаря его внимательности коала избежала серьёзных последствий. Подобные ситуации становятся сигналом к тому, что городам необходимо пересматривать подход к организации зелёных зон и безопасных коридоров для диких животных.

История Пери — не просто трогательный эпизод, а напоминание, что даже в крупных мегаполисах рядом с людьми живут существа, которым сложно адаптироваться к шуму и движению. Чем быстрее человек реагирует и вызывает специалистов, тем выше шанс вернуть животное в его естественную среду без травм и стресса.

Популярные вопросы

Можно ли перевозить коалу в машине

Только если избежать прямого контакта и обеспечить ей закрытое тёмное пространство до приезда специалистов.

Почему коалы попадают на дороги

Расширение городов уменьшает площадь естественных лесных зон, и животные вынуждены перемещаться между участками растительности.

Нужно ли кормить найденную коалу

Нет, специалисты не рекомендуют кормление — важнее сохранить безопасность и дождаться помощи.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы природа животные австралия
Новости Все >
Прожиточный минимум определяет размер выплат семьям с детьми
Земля передавала атмосферу Луне вдоль линий магнитного поля
Посев газона в спящем состоянии применяют для трав холодного сезона — Actualno
Короткая утренняя разминка улучшает кровообращение — специалисты по ЛФК
Китай впервые экспортировал сыр в Россию
Китайские кроссоверы и автомобили Lada стали лидерами продаж в России в 2025 году
Радиоволны влияют на радиационные пояса
Молодые виды акул и скатов исчезают быстрее древних — исследование Earth
Полачкова взошла на 8611 м и вошла в историю
Ксения Качалина жила с кошками в условиях антисанитарии
Сейчас читают
Длина земных суток около 19 часов сохранялась почти миллиард лет — Earth
Наука и техника
Длина земных суток около 19 часов сохранялась почти миллиард лет — Earth
Орбан рассказал о третьей попытке Германии втянуть Европу в войну с Россией
Военные новости
Орбан рассказал о третьей попытке Германии втянуть Европу в войну с Россией
Обрезка рождественского кактуса после цветения улучшает рост и цветение — Actualno
Садоводство, цветоводство
Обрезка рождественского кактуса после цветения улучшает рост и цветение — Actualno
Популярное
Сладкие, как конфеты: пять сортов черри, которые превращают грядку в фруктовую тарелку

Фруктовые томаты черри удивляют сладким вкусом и необычной окраской. Какие сорта считаются самыми яркими и чем они отличаются от классических помидоров.

Черри Шмель формирует сладкие полосатые ягоды разных окрасов
Главный тренд зимы-2026 — лаконичные шубы без декора
Зима-2026 диктует свои правила: какие шубы выглядят статусно, а какие превращают образ в прошлое
Пилот потерял дар речи в воздухе: рядом с бортом появился объект без крыльев и хвоста
Пока другие зреют, этот уже едят: томат, что даёт медовые плоды с рекордной скоростью
Гены окружения влияют на микробиом кишечника — Nature Communications Игорь Буккер Иностранный капитал остаётся ключевым держателем долга ЕС Юрий Бочаров ИИ представляет собой набор алгоритмов, а не интеллект — Евгений Касперский Сергей Ивaнов
Блокировка в Euroclear превратилась в лавину исков: российские инвесторы требуют компенсации за застрявшие активы
Огуречный хит рвёт продажи: всего 15 кустов дают мешки урожая — семена заканчиваются молниеносно
Третья попытка: Германия нацелилась на войну с Россией за территории бывшей Украины
Третья попытка: Германия нацелилась на войну с Россией за территории бывшей Украины
Последние материалы
Грунтовка улучшает сцепление гидроизоляции с основой
Картофель торнадо запекают до хрустящей корочки в аэрогриле
Прожиточный минимум определяет размер выплат семьям с детьми
Земля передавала атмосферу Луне вдоль линий магнитного поля
Посев газона в спящем состоянии применяют для трав холодного сезона — Actualno
Короткая утренняя разминка улучшает кровообращение — специалисты по ЛФК
Китай впервые экспортировал сыр в Россию
Китайские кроссоверы и автомобили Lada стали лидерами продаж в России в 2025 году
Радиоволны влияют на радиационные пояса
Печенье спекулос добавляют в тесто рождественских капкейков
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.