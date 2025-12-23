Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Африканский карлик с неожиданным талантом: самый маленький крокодил издаёт звуки, которых не ждали

Африканский карликовый крокодил издает звук, похожий на мычание — IFLScience
Зоосфера

Самый маленький крокодил в мире способен удивить не только размерами, но и голосом. Африканский карликовый крокодил издаёт звуки, которые легко спутать с мычанием коровы, порывами ветра или глухим громом. Эти необычные вокализации уже стали предметом научного интереса и могут сыграть важную роль в сохранении вида.

Карликовый крокодил
Фото: Анна Маляева is licensed under Publik domain
Карликовый крокодил

Кто такой африканский карликовый крокодил

Osteolaemus tetraspis — самый миниатюрный представитель семейства крокодилов. Он обитает в лесных и болотистых районах Западной и Центральной Африки, где плотная растительность делает животных почти незаметными. Именно поэтому вид считается уязвимым и включён в Красный список МСОП.

Скрытный образ жизни компенсируется богатой системой звуков. В мире животных такие сигналы давно рассматриваются как важная часть общения — от тревоги до социальных контактов. Подобные формы коммуникации изучаются и у других видов, где голос играет не меньшую роль, чем зрение или запахи, что подтверждают исследования о вокализации животных.

Почему крокодил мычит

Учёные записали звуки двух взрослых африканских карликовых крокодилов, содержавшихся в неволе. Анализ показал наличие как минимум четырёх разных типов вокализаций. Один из них — низкий протяжный звук, поразительно похожий на коровье мычание, сообщает IFLScience.

Кроме него зафиксированы шумы, напоминающие раскаты грома и барабанную дробь. Такие сигналы могут использоваться для общения между особями, защиты территории или реакции на внешние раздражители. Для лесных крокодилов звук становится универсальным способом заявить о себе в среде, где визуальный контакт ограничен.

Как звуки помогают сохранить редкий вид

Акустический мониторинг всё чаще применяется в экологии и охране природы. Он позволяет фиксировать присутствие животных без прямого вмешательства в их среду обитания. Для редких и скрытных видов это особенно важно, поскольку традиционные методы наблюдения часто оказываются неэффективными.

Запись и анализ звуков дополняют другие современные подходы, включая методы, основанные на экологических следах и косвенных признаках присутствия животных. Так, схожие задачи решаются и с помощью мониторинга редких видов, где используются данные окружающей среды, а не прямые наблюдения.

Акустический и визуальный мониторинг животных

Визуальные методы зависят от освещения, погоды и ландшафта. В тропических лесах они часто дают фрагментарную картину. Акустический подход работает круглосуточно и охватывает большие территории.

Для таких животных, как африканский карликовый крокодил, звук становится надёжным индикатором присутствия. Он позволяет отслеживать активность популяций даже там, где фотоловушки и полевые наблюдения бессильны.

Популярные вопросы о вокализациях крокодилов

Как учёные записывают звуки крокодилов?

Используются автономные аудиорекордеры, которые устанавливаются рядом с местами обитания животных и работают в течение длительного времени.

Зачем изучать звуки редких видов?

Вокализации помогают оценивать численность, поведение и активность популяций без прямого контакта с животными.

Может ли акустика помочь в борьбе с браконьерством?

Да, регулярный звуковой мониторинг позволяет быстрее замечать изменения в активности животных и реагировать на угрозы.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы природа животные экология
Новости Все >
Короткий день зимой негативно влияет на настроение — эндокринолог Барсуков
Эксперт Полторак заявил о потере актуальности сезонности для продажи квартир
Приход в середине вечера снижает тревожность интровертов — ивент-менеджер Вейшторт
Японский электрод снизил деградацию литий-воздушных батарей — Auto Bild
Кожа вокруг глаз стареет быстрее из-за мимики и тонкого эпидермиса — Vita
Брусника дает первый урожай на 2-3 год после посадки
Увольнение не делает человека менее ценным — психолог Мухина
Компания Инстасамки "Рич Флекс" будет ликвидирована
Морская соль раскрывает вкус эспрессо — бариста
Извержение Хунга вызвало охлаждение стратосферы на 0,5–1 °C — по данным Earth
Сейчас читают
Робот Argo зафиксировал различия таяния ледников Денмана и Шеклтона — popsci
Наука и техника
Робот Argo зафиксировал различия таяния ледников Денмана и Шеклтона — popsci
Приседания, отжимания и планка составляют базу домашних тренировок
Новости спорта
Приседания, отжимания и планка составляют базу домашних тренировок
Популярное
Игра в санкции: Запад просчитался, работая на усиление своего главного конкурента - Китай

Падение цен на российские нефть и газ усиливают главного стратегического противника США — Китай. 

Китай укрепляет лидерство в мире на падении цен на российские нефть и газ
Пищевая сода помогает прочистить слив без химии — The Spruce
Трубы забиваются годами, а решается всё за вечер — способ, который держат на кухне
Санкции против России: Испания недополучила миллиарды евро от экспорта
Эти соседи по грядке творят с малиной чудеса: кусты становятся крепче, а ягоды — крупнее в два раза
Александру Бородянскому вручили приз на фестивале "Арткино" Анжела Якубовская В Дманиси выявили сосуществование двух видов гоминид — PLOS One Александр Рощин В Чичен-Ице начнут неинвазивное исследование пирамиды — институт антропологии Мексики Игорь Буккер
Кризис в промышленности: 26,5% предприятий Германии не верят в позитивные изменения до 2026 года
Тело включается без зала: 5 домашних упражнений запускают мышцы с первого подхода
Вечнозелёный ковёр, который не вытаптывается и цветёт десятилетиями: секрет идеального сада
Вечнозелёный ковёр, который не вытаптывается и цветёт десятилетиями: секрет идеального сада
Последние материалы
Укладка с эффектом мокрых волос вернулась на подиумы и красные дорожки
Морская соль раскрывает вкус эспрессо — бариста
Отмену публикации деклараций депутатов связали с защитой данных — адвокат Алешкин
Извержение Хунга вызвало охлаждение стратосферы на 0,5–1 °C — по данным Earth
Поддерживать зрение помогает сбалансированное питание — офтальмолог Левина
Африканский карликовый крокодил издает звук, похожий на мычание — IFLScience
Нехватка места для корней ухудшает рост рождественского кактуса — Actualno
Пауза в работе крупнейшей птицефабрики способна разогнать цены к праздникам
Текущий период благоприятен для долгосрочной стратегии
Глубокое увлажнение перед выходом на мороз вредит коже — дерматолог Сафонова
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.