Анна Маляева

Не воет и не лает, а звучит странно: самая тихая порода собак оказалась древнее пирамид

Басенджи не могут лаять из-за анатомических особенностей гортани
Зоосфера

В мире собак есть порода, которая ломает привычные представления о собачьем поведении. Эти животные не подают голос так, как мы привыкли, и именно этим привлекают к себе внимание. Их особенности — не случайность, а результат долгой истории и эволюции.

Басенджи на прогулке
Фото: Анна Маляева is licensed under Public domain
Басенджи на прогулке

Почему басенджи не лают

Басенджи считаются единственной породой собак, не способной лаять в привычном смысле. Вместо резкого и громкого звука они издают короткие, переливчатые и хрипловатые вокализации, которые часто сравнивают с йодлем. Именно эта черта сделала басенджи заметными на фоне других собак и обеспечила им место среди редких пород собак.

Причина необычного "голоса" кроется в физиологии. Анатомические исследования показывают, что у басенджи иначе устроена гортань: желудочек между голосовыми складками развит слабее, чем у других пород, из-за чего голосовые связки работают по-другому.

Африканские корни и древняя история

Происхождение басенджи связывают с Центральной Африкой. Изображения собак, внешне похожих на представителей этой породы, можно увидеть на древнеегипетских рельефах. Племена на территории современного Конго использовали этих животных для охоты ещё несколько тысяч лет назад.
В условиях густых джунглей отсутствие громкого лая было преимуществом. Тишина помогала не привлекать внимание хищников и позволяла охотникам подкрадываться к добыче незаметно.

Характер и поведенческие особенности

Помимо необычного "голоса" басенджи отличаются независимым нравом и сильным охотничьим инстинктом. Эти качества делают их умными, но своенравными питомцами, которые сложно поддаются дрессировке.

При этом басенджи славятся чистоплотностью. Они регулярно вылизывают шерсть, почти не имеют характерного запаха и ведут себя аккуратно в быту, что редкость для собак с активным темпераментом.

Необычные биологические черты

Есть у породы и редкая особенность, связанная с размножением. У самок басенджи течка происходит лишь один раз в год, тогда как у большинства собак — дважды. Эта черта также считается отголоском древнего происхождения и родства с дикими формами псовых, сообщает GISMETEO.

Плюсы и минусы породы

Басенджи часто выбирают за их уникальность и экзотичность:

  • отсутствие громкого лая;
  • чистоплотность и минимальный запах;
  • древняя история и необычная внешность.

Однако есть и сложности:

  • независимый характер;
  • выраженный охотничий инстинкт;
  • повышенные требования к активности и вниманию со стороны владельца.

Популярные вопросы о басенджи

Правда ли, что басенджи совсем не издают звуков?

Нет, они "разговаривают" по-своему, но не лают привычным образом.

Подходит ли эта порода для квартиры?

Да, если обеспечена достаточная физическая нагрузка.

Кому не подойдёт басенджи?

Людям, ожидающим безусловного послушания и лёгкой дрессировки.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
