Мария Круглова

После первой крови он не ушёл: как декабрь превратился в хронику ужаса для маленькой деревни

Вес убитого медведя Кесагаке составлял 340 килограммов
Зоосфера

Не каждое происшествие в истории получает такую мрачную известность, как трагедия в деревне Санкэбэцу на Хоккайдо. В начале XX века местные жители столкнулись с диким медведем, который несколько дней подряд возвращался в деревню и нападал на людей. Эти события надолго изменили жизнь небольшого поселения.

Агрессивный медведь
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Агрессивный медведь

Как начались события в Санкэбэцу

Поздней осенью 1915 года в окрестностях деревни появился крупный бурый медведь, необычно рано вышедший из спячки. Животное искало еду и сначала вело себя настороженно: оно приближалось к усадьбам, но быстро уходило, встретив людей.

Для местных фермеров это стало тревожным знаком. Бурые медведи летом нередко выходили к полям с кукурузой, но декабрь не был для них временем активного кормления. Постепенно медведь стал подходить ближе к домам, и жители начали опасаться его повторных визитов.

Когда животное вернулось несколько раз подряд, фермеры из соседних деревень пришли на помощь семье Икеда и попытались отогнать хищника. Несколько выстрелов ранили медведя, но он сумел скрыться. Казалось, что после столкновения он уйдёт глубже в лес, однако это оказалось ложным ощущением безопасности.

Нападения, которые потрясли деревню

С 9 декабря события приняли угрожающий оборот. Медведь ворвался в дом семьи Ота, где находилась женщина и приёмный ребёнок. Никто не ожидал, что хищник поведёт себя столь агрессивно. Этот случай стал первым трагическим эпизодом, после которого жители объединились в поисковых группах.

На следующий день был собран отряд местных мужчин, решивших выследить медведя. В лесу они столкнулись с животным снова, но, несмотря на превосходство в численности, сумели нанести ему лишь незначительный вред. Медведь ушёл, а поисковики обнаружили следы недавней атаки.

Жители решили, что хищник вернётся ночью. Засада была устроена в доме семьи Ота, однако люди растерялись в момент появления медведя и вновь не смогли его остановить. Медведь устремился к дому фермеров Миюки, где укрывались женщины и дети. В доме возникла паника: жители пытались вывести людей, но защититься оказалось сложно. Несколько человек пострадали, пока остальные пытались выбраться и позвать на помощь, сообщает "Яварда".

На следующий день деревня готовилась к повторному нападению. Семьи укрылись в школе, а мужчины выставили охрану и ожидали возвращения медведя. Однако в этот день он в деревне не появился. Зато вскоре выяснилось, что в отсутствие людей хищник заходил в несколько домохозяйств и ел припасы, оставленные на зиму.

Как удалось остановить медведя

12 декабря в деревню прибыли полицейские снайперы. Они изучили следы и наметили план действий. Попытка привлечь медведя приманкой результата не дала, и ночь прошла без происшествий.

Утром 14 декабря охотники обнаружили свежие следы крови — медведь был ранен ранее, и это давало шанс приблизиться к нему. Проследив по следу, они нашли хищника отдыхающим у дерева. На этот раз удалось подойти достаточно близко, чтобы выстрелы оказались точными. Медведя убили, окончательно завершив череду нападений.

Позднее были произведены замеры: вес хищника составлял около 340 килограммов, длина — почти 2,7 метра. Его размеры и необычное поведение объясняли, почему столкновение с ним стало столь опасным для небольшого поселения.

Что было после трагедии

Многие жители Санкэбэцу, пережившие события декабря, вскоре покинули свои дома. Им было тяжело жить рядом с местами, где произошли трагедии. Спустя годы деревня превратилась в мемориальную зону, где установлены памятники и реконструкции домов, напоминающие о произошедшем.

История Кесагаке стала частью местной культуры. В 1990 году по мотивам событий сняли фильм "Жёлтые клыки", возродивший интерес к тем временам и рассказавший о них новой аудитории.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы япония природа история медведь животные трагедия нападение
