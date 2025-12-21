Сырой кусок в миске — и началась охота: что происходит с питомцем, когда он пробует дикую еду

Сырое мясо вызывает аллергию у питомцев при низком качестве

Домашние кошки и собаки произошли от диких хищников, для которых мясо было основой рациона. Именно поэтому всё больше владельцев задумываются о натуральном питании и возвращении к сырому мясу. Однако за кажущейся естественностью такого подхода скрываются нюансы, о которых важно знать заранее.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Кошка и сырое мясо

Роль сырого мяса в рационе хищников

В природе хищники питаются не филе, а добычей целиком — с костями, внутренними органами, кожей и даже содержимым желудка. Такой рацион обеспечивает организм всем необходимым.

Для домашних животных мясо остаётся ключевым компонентом питания. Кошкам требуется не менее 80-85% мясных продуктов, собакам — около 65-70%. При этом собаки за тысячелетия жизни рядом с человеком научились усваивать часть растительной пищи, поэтому их рацион может быть более разнообразным.

Сырое мясо — ценный источник белка, жиров и таурина, особенно важного для кошек. Но оно не способно полностью покрыть потребность в витаминах, минералах и углеводах, поэтому при натуральном кормлении рацион должен быть комплексным.

Польза сырого мяса для кошек и собак

Натуральный рацион с сырыми продуктами имеет несколько заметных плюсов.

Во-первых, пищеварительная система хищников лучше адаптирована именно к сырому мясу, чем к сухим кормам или варёной пище. Это часто снижает риск проблем с ЖКТ и улучшает качество стула.

Во-вторых, жёсткие волокна, хрящи и сухожилия дают нагрузку на челюсти, способствуя естественной очистке зубов и профилактике зубного камня.

Кроме того, в сыром мясе сохраняются аминокислоты, витамины и микроэлементы, которые частично разрушаются при термической обработке. Многие владельцы также отмечают повышение активности и общего тонуса питомцев.

Потенциальная опасность сырого мяса

Несмотря на пользу, риски у такого кормления тоже есть. Главная угроза — патогенные микроорганизмы. Даже заморозка не гарантирует полного уничтожения бактерий и вирусов.

Ещё одна проблема — гельминты, яйца которых могут присутствовать в сыром продукте. Также у некоторых животных возникают аллергические реакции, чаще всего связанные не с самим мясом, а с остатками антибиотиков и стимуляторов роста.

Отдельный риск — кости. Неправильно подобранные или острые фрагменты могут травмировать ротовую полость и пищеварительный тракт. Об этом сообщает БОТАНИЧКА.

Как правильно кормить питомца сырым мясом

Чтобы снизить риски и сохранить пользу, важно соблюдать несколько принципов.

Используйте только качественное мясо от проверенных поставщиков с ветеринарными документами. Выбирайте подходящие виды: говядину, курицу, индейку, кролика, утку, баранину. Свинину исключают. При сомнениях в качестве допускается проморозка на 1-3 дня с последующим размораживанием при комнатной температуре. Давайте мясо крупными кусками или нарезкой, а не фаршем, чтобы животное жевало пищу.

Собакам можно предлагать мясо на кости, если они умеют его разгрызать. Трубчатые кости исключают. Кошкам чаще дают мясо без костей, восполняя минералы костной мукой или добавками.

Сырое мясо и промышленный корм

Сырое мясо ближе к природному рациону и сохраняет питательные вещества. Однако оно требует строгого контроля качества и баланса.

Промышленные корма проще в использовании и уже сбалансированы, но при этом подвергаются глубокой обработке и не всегда подходят всем животным. Выбор зависит от образа жизни владельца и состояния питомца.

Плюсы и минусы кормления сырым мясом

Такой тип питания может улучшить пищеварение, состояние шерсти и зубов. Он даёт контроль над составом рациона и подходит для активных животных.

Минусы связаны с риском инфекций, необходимостью точных расчётов и регулярных консультаций с ветеринаром. Ошибки в балансе могут привести к дефицитам.

Советы по переходу на натуральный рацион

Проконсультируйтесь с ветеринаром или ветдиетологом. Переходите постепенно, наблюдая за реакцией питомца. Следите за стулом, кожей и уровнем активности. Не смешивайте сырое мясо с сухими кормами в одном приёме пищи.

Популярные вопросы о кормлении сырым мясом

Можно ли давать сырое мясо всем животным?

Нет, при хронических заболеваниях или слабом иммунитете такой рацион может быть противопоказан.

Нужно ли добавлять овощи?

Да, они служат источником клетчатки и витаминов, особенно в натуральном меню.

Можно ли совмещать с сухим кормом?

Регулярно — нежелательно. Это часто приводит к расстройству пищеварения.