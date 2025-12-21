Глубины шепчут о новом правителе: рыбы сопровождают загадочное существо, словно не имеют выбора

Молодые манты служат мобильным убежищем для рыб — исследователь Эмили Йегер

Молодые атлантические скаты-манты оказались "живыми отелями" для морских сообществ

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Скат под водой

На мелководье у восточного побережья Флориды происходит почти незаметный, но важный процесс. Молодые атлантические скаты-манты Mobula yarae не просто перемещаются вдоль берега — вместе с ними путешествуют целые группы рыб. Эти передвижные союзы формируют мобильные микросистемы, которые играют заметную роль в структуре прибрежных экосистем. Об этом сообщает журнал Marine Biology.

Скаты, которые формируют экосистему вокруг себя

Долгое время скатов-мант считали пассивными фильтраторами планктона. Они медленно перемещаются в толще воды и, казалось бы, мало влияют на окружающую среду. Однако новое исследование Университета Майами и Фонда морской мегафауны показывает обратное. Об этом сообщает Science&Vie.

Молодь вида Mobula yarae, обитающая в прибрежных водах Флориды, выступает в роли подвижной среды обитания для других морских организмов. Скаты встречаются на глубинах от 0,5 до 15 метров, часто менее чем в километре от берега. Такая доступность позволила ученым собрать обширный массив данных и проследить устойчивые биологические связи.

Наблюдения, которые изменили взгляд на мант

За период с 2016 по 2024 год исследователи зафиксировали 465 встреч с молодыми скатами. Во всех случаях рядом с каждым животным находилась как минимум одна рыба. Эти ассоциации не были случайными или кратковременными — они повторялись в разные сезоны и годы.

Учёные пришли к выводу, что скаты-манты функционируют как "движущиеся рифы". В песчаных прибрежных зонах, где мало укрытий, их тела становятся точкой притяжения для рыб, которым нужны защита, пища или выгодная позиция для охоты.

Кто именно заселяется на скатах

Анализ видеоматериалов показал, что вокруг Mobula yarae формируются структурированные группы, состоящие преимущественно из костистых рыб. Чаще всего встречались представители четырёх групп: реморы (Echeneidae), ставридовые рода Decapterus, кобии (Rachycentridae) и другие каранговые.

Реморы оказались самыми постоянными "постояльцами". Их присоска, образованная видоизменённым спинным плавником, позволяет долго удерживаться на теле хозяина — у жабр, глаз или на брюшной стороне. В 42% наблюдений рыбы занимали строго определённые зоны, что говорит об адаптивном поведении, а не случайном выборе места.

Сезонность и масштаб рыбных сообществ

В среднем одного ската сопровождали около шести рыб, но иногда численность достигала 200 и более особей. Состав таких групп менялся в зависимости от времени года.

В сухой сезон, с ноября по апрель, преобладали реморы. Во влажный период чаще появлялись каранговые рыбы рода Decapterus. При этом чем выше было видовое разнообразие, тем крупнее становилось общее скопление. Это подтверждает гипотезу о взаимовыгодной среде обитания, где разные виды усиливают устойчивость сообщества.

Не транспорт, а центр взаимодействий

Скаты-манты выполняют не только роль "платформы". Для одних рыб они становятся источником пищи — паразитов или остатков планктона. Для других — способом эффективнее охотиться, перемещаясь вместе с крупным животным.

Так формируется сложная сеть отношений: от комменсализма до элементов взаимной выгоды. Скаты в этой системе выступают центральным организмом, вокруг которого выстраиваются многочисленные связи.

Стабильность связей во времени

Особый интерес вызвала устойчивость таких сообществ. Четырёх молодых скатов учёные отслеживали на протяжении нескольких лет, наблюдая каждого более десяти раз.

Для двух особей состав сопровождающих рыб практически не менялся. Индекс сходства Брея-Кёртиса превышал 80%, что говорит о сохранении одних и тех же видов, а возможно, и конкретных особей. Исследователь Эмили Йегер отмечает, что ремор можно было различать по размеру, положению и даже характерным отметинам.

Сравнение с другими морскими хозяевами

Подобные устойчивые ассоциации ранее описывались у дельфинов и китовых акул. Рыбы могут следовать за своим хозяином на большие расстояния, перенося изменения температуры и глубины. В случае с мантами это особенно важно, так как песчаные прибрежные зоны бедны укрытиями, и мобильный "хозяин" становится ключевым ресурсом.

Экологические и управленческие последствия

Открытие ставит новые задачи перед системой охраны морской среды. Прибрежные воды Флориды активно используются для рыбалки, катания на лодках и водного туризма. Все эти активности проходят в районах, где концентрируется молодь Mobula yarae.

Соавтор исследования Джессика Пэйт подчёркивает необходимость простых, но эффективных мер.

"Снижение скорости лодок в районах кормления скатов — это простое решение, способное существенно сократить риски", — отмечает исследователь.

Рыболовство и скрытые угрозы

Дополнительную проблему создаёт промысел кобии. Рыбаки нередко ориентируются на скатов-мант как на индикатор присутствия этой рыбы. Такая практика увеличивает риск травмирования скатов и разрушения их экологических связей.

При этом сами кобии уже признаны видом с признаками перелова, что делает ситуацию ещё более чувствительной для управления прибрежными ресурсами.

Популярные вопросы о скатах-мантах и их роли

Почему рыбы следуют за скатами?

Они получают защиту, доступ к пище и выгодное положение для охоты.

Насколько устойчивы такие сообщества?

У отдельных скатов они сохраняются годами с минимальными изменениями.

Почему это важно для экологии?

Скаты-манты поддерживают биоразнообразие там, где почти нет стационарных укрытий.