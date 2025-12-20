Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Кудряшова

Олени знают Арктику лучше людей: как они выживают там, где почти никто не может

Северные олени совершают миграции на сотни километров
Зоосфера

Северные олени давно стали частью рождественской мифологии, но за сказочным образом скрывается реальный и удивительно приспособленный к суровым условиям вид. Эти животные обитают в экстремальных регионах планеты и играют важную роль в экосистемах Арктики. Их биология куда интереснее легенд о летающих санях. Об этом сообщает Kodami.

северный олень
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
северный олень

Кто такие северные олени на самом деле

Северный олень (Rangifer tarandus) — представитель семейства оленевых, который выделяется даже среди своих сородичей. Это единственный олень с почти полностью циркумполярным ареалом: его популяции распространены в Северной Америке, Европе и Азии. В Канаде и на Аляске его чаще называют карибу, но речь идёт об одном и том же виде с разными подвидами и формами.

Тело северного оленя массивное и компактное, с короткими крепкими ногами — такая форма снижает потери тепла. Шерсть густая, с полыми волосками, удерживающими воздух и работающими как природный утеплитель. Летом окраска темнее, зимой становится почти светло-серой или белой, что помогает маскироваться в снежных ландшафтах, где выживают лишь животные, приспособленные к холоду.

Почему рога есть и у самцов, и у самок

Северные олени — единственные среди оленевых, у которых рога вырастают у обоих полов. У самцов они обычно крупнее, но сбрасываются вскоре после брачного сезона. Самки же сохраняют рога дольше, часто на протяжении всей зимы.

Именно эта особенность породила любопытную деталь рождественского фольклора: если сани Санты мчатся по небу в декабре, то тянут их, скорее всего, самки, поскольку у самцов к этому времени рога уже сброшены.

Где живут северные олени и как они питаются

Ареал северных оленей охватывает тундру и тайгу Скандинавии, Сибири, Канады и Аляски. Одни популяции связаны с открытыми тундровыми пространствами, другие — с бореальными лесами. Различия между ними настолько заметны, что учёные продолжают обсуждать возможность разделения вида на несколько самостоятельных.

Рацион этих животных напрямую связан с климатом. Зимой основу питания составляют лишайники, включая знаменитый "олений мох". Летом меню становится разнообразнее: трава, листья, побеги, ягоды и грибы. Пищеварительная система северных оленей способна извлекать энергию даже из крайне бедной и жёсткой пищи, что делает их выживание возможным там, где другие травоядные не справились бы.

Миграции и образ жизни

Некоторые популяции совершают одни из самых протяжённых наземных миграций в мире, проходя сотни километров между сезонными пастбищами. Другие, напротив, ведут более оседлый образ жизни. Такие перемещения позволяют животным находить корм и избегать экстремальных погодных условий, но одновременно делают их уязвимыми к вмешательству человека.

Значение северных оленей для людей и природы

Для многих народов Арктики северные олени — не просто дикие животные, а основа традиционного уклада жизни. Саамы и другие северные народы веками занимались оленеводством, используя животных как источник мяса, молока, шкур и транспорта. Эти отношения имеют не только хозяйственное, но и глубокое культурное значение.

В экосистемах Арктики северные олени считаются ключевым видом. Они влияют на растительность, участвуют в круговороте питательных веществ и служат важной добычей для хищников, таких как волки и медведи. Нарушение этого баланса способно изменить хрупкие экосистемы Арктики.

Почему северные олени становятся уязвимыми

Сегодня многие популяции находятся под серьёзной угрозой. Изменение климата приводит к нестабильным зимам, когда оттепели сменяются морозами, образуя ледяную корку и лишая животных доступа к корму. Дополнительное давление оказывают промышленное освоение территорий, дороги и добыча полезных ископаемых, разрывающие миграционные пути.

По совокупности факторов северный олень включён в Красный список МСОП как уязвимый вид, численность которого продолжает сокращаться.

Реальность северных оленей

В мифах северные олени — сказочные существа, способные летать и не знающие усталости. В реальности это выносливые, но уязвимые животные, чьё выживание зависит от тонкого баланса климата и экосистем. Их настоящая история не менее впечатляюща, чем любая рождественская легенда.

Популярные вопросы о северных оленях

Чем северный олень отличается от других оленей?

Он имеет циркумполярный ареал и рога у самцов и самок.

Почему карибу и северный олень — это одно и то же?

Это разные названия одного вида в разных регионах.

Летают ли северные олени на самом деле?

Нет, способность летать — часть рождественского мифа.

Почему их численность сокращается?

Основные причины — изменение климата и утрата среды обитания.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
