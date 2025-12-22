Погода умеет кусаться и без зубов: аксессуары, которые спасают собак от холода и сырости

Коротконогие породы собак чаще мёрзнут в сырую погоду — ветврач Дёмин

Одежда для собак давно перестала быть экзотикой и всё чаще становится предметом обсуждений среди владельцев питомцев. Одни считают её ненужным украшением, другие — важной частью заботы о здоровье животного. На практике всё зависит от породы, условий содержания и климата.

Фото: Анна Маляева is licensed under Publik domain Собаки в зимней одежде

Когда одежда для собак — не прихоть, а необходимость

Климат в большинстве регионов России сложно назвать комфортным и стабильным. Резкие перепады температур, сырость, ветер и жара могут негативно влиять на самочувствие собак, особенно тех, кто живёт в квартирах. Многие породы, выведенные селекционно, хуже приспособлены к неблагоприятным погодным условиям и нуждаются в дополнительной защите.

Отдельного внимания заслуживает проблема грязи и влаги. Осенние дожди, снег с реагентами и слякоть превращают прогулки в серьёзное испытание. Гораздо безопаснее для кожи и шерсти постирать комбинезон, чем регулярно мыть собаку целиком.

"Частое мытьё собак даже со специализированными средствами приводит к нарушению целостности подкожно-жирового слоя, и, как следствие, снижению иммунитета и качества кожи и шерсти", — отмечает ветеринарный эксперт АНО "Четыре Лапы" Артём Дёмин.

Летом одежда тоже может выполнять защитную функцию. Лёгкие и охлаждающие модели помогают снизить риск перегрева и теплового удара, а также служат барьером от укусов насекомых во время прогулок в парках и лесах.

Каким собакам одежда нужна в первую очередь

Собаки, постоянно живущие на улице, как правило, лучше адаптированы к погодным изменениям. У питомцев, которые большую часть времени проводят рядом с человеком, ситуация иная.

"Четвероногие, живущие в квартирах, часто теряют способность быстро приспосабливаться к холоду и сырости", — поясняет Артём Дёмин.

Особого внимания требуют:

коротконогие породы, у которых живот и грудь быстро намокают и переохлаждаются;

гончие с тонкой кожей и слабой теплоизоляцией;

бесшёрстные и гладкошёрстные собаки без подшёрстка;

миниатюрные декоративные породы;

пожилые, беременные, кормящие и восстанавливающиеся после болезни животные.

Неудивительно, что именно эти питомцы чаще всего попадают в категорию собак, которые тяжело переносят холод и начинают мёрзнуть уже при умеренных температурах, как это описывается в материале о породах, которые сдаются на морозе. Об этом сообщает Добро Медиа.

Виды одежды для разных сезонов

Современная одежда для собак подбирается с учётом погоды и образа жизни питомца.

Демисезон и дождливая погода

Дождевики защищают от влаги и грязи, значительно упрощая уход после прогулок. Многие модели оснащены светоотражающими элементами, что повышает безопасность в тёмное время суток.

Осень и прохлада

Свитеры, куртки и жилеты подходят для сухой и прохладной погоды. Они особенно актуальны для короткошёрстных и бесшёрстных пород. Комбинезоны защищают не только от холода, но и от загрязнений.

Зима

Зимняя одежда должна справляться сразу с несколькими задачами: сохранять тепло, защищать от ветра и предотвращать контакт шерсти с реагентами. Утеплённые комбинезоны закрывают большую часть тела и помогают собаке комфортно переносить длительные прогулки. Дополнительно полезна обувь, которая защищает лапы от химических веществ и обморожений. Эти меры особенно важны при регулярном зимнем выгуле собак.

Лето

Летние модели выполняют защитную функцию. Одежда с охлаждающим эффектом снижает риск перегрева, а лёгкие ткани защищают кожу от солнца, особенно у бесшёрстных пород.

Советы по выбору одежды для собак

Учитывайте сезон и погодные условия. Выбирайте дышащие и безопасные материалы. Проверяйте качество швов и застёжек. Примеряйте одежду и следите за свободой движений питомца.

"Перегрев так же опасен, как и переохлаждение. Одежда должна быть уместной и комфортной", — подчёркивает Артём Дёмин.

Популярные вопросы об одежде для собак

Как выбрать правильный размер?

Измерьте окружность шеи, обхват груди и длину спины собаки в положении стоя, добавив небольшой запас.

Нужна ли одежда всем собакам?

Нет, необходимость зависит от породы, возраста, состояния здоровья и условий содержания.

Что лучше — куртка или комбинезон?

Комбинезон обеспечивает более комплексную защиту, куртка подойдёт для умеренной погоды.