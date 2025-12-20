Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Кот, который пережил то, что не выдерживали моряки: правда о пушистом бойце, ставшем легендой ВМС

Первое знакомство с Саймоном обычно начинается с удивления: как обычный корабельный кот смог стать символом стойкости целого экипажа. Его путь — от голодного котёнка до героя военного времени — до сих пор вызывает уважение. История Саймона напоминает, что даже небольшие участники событий способны изменить атмосферу вокруг себя, сообщает The Green Howards Museum.

Как началась служба кота Саймона

Весной 1948 года на верфях Гонконга юный матрос Джордж Хикинботтом подобрал ослабленного котёнка. Ему удалось тайком перенести его на HMS "Аметист", где животное быстро стало частью команды. Благодаря ловкости и способности расправляться с крысами Саймон завоевал доверие моряков. Он прославился тем, что оставлял трофеи в кубриках и мог уснуть в капитанской фуражке, что только укрепляло его популярность. Новые командиры корабля также быстро приняли его как полноценного члена экипажа.

Ситуация изменилась летом 1949 года, когда "Аметист" оказался под обстрелом во время инцидента на Янцзы. Один из снарядов пробил переборку и серьёзно ранил людей в помещении, а также задел Саймона. Несмотря на ожоги и осколки, кот сумел выбраться на палубу, где его подобрали и передали медикам. Команда не ожидала, что он переживёт ночь, но вопреки прогнозам Саймон восстановился.

Служба во время осады

После атаки корабль оказался блокирован почти на десять недель. На борту стремительно расплодились крысы, уничтожавшие запасы еды и снаряжения. Для команды это стало дополнительным испытанием, но Саймон вновь проявил себя: он истреблял грызунов один за другим, включая "особо злобную" крысу, прозванную Мао Цзэдуном. Это помогло экипажу сохранить часть провизии и поддержать санитарное состояние на нижних палубах. За вклад в выживание корабля кот получил звание матроса 1-го класса и стал настоящей легендой команды.

В те же недели Саймон часто находился рядом с моряками, помогая поддерживать их моральное состояние. На корабле также жила собака Пегги, и оба животных становились для членов экипажа символами нормальной жизни, которой так не хватало в условиях постоянной напряжённости.

Слава, награды и последние дни

Когда "Аметист" смог покинуть район боевых действий, имя Саймона уже появилось в новостях по всему миру. Ему присудили медаль Дикина — высшую награду для животных, проявивших храбрость. Позже он получил медаль Голубого Креста и другие знаки отличия. Количество писем в его адрес было таким большим, что командиру Стюарту Хетту поручили сортировать "кошачью почту".

"Компания Саймона и его опыт в ловле крыс были бесценны в те месяцы, что мы провели в плену", — отметил командир Стюарт Хетт.

По возвращении в Великобританию Саймона поместили на обязательный карантин. Там он заразился вирусом, и несмотря на лечение, его организм не справился с последствиями ранений и осложнений. Он умер 28 ноября 1949 года. Похороны прошли в животном кладбище PDSA в Илфорде, куда пришли сотни людей.

"В это страшное время он помог поднять боевой дух многим молодым морякам, некоторые из которых видели, как убивали их друзей", — добавил он.

Память о корабельном коте

На надгробии Саймона перечислены его награды и годы службы. Там же говорится о его выдающихся действиях во время инцидента на Янцзы. В наградных документах особо подчёркивается, что, несмотря на ранения, кот продолжал выполнять свои обязанности. В его честь в Национальном мемориальном дендрарии посадили куст, а писатель Пол Галлико посвятил ему свой роман "Дженни".

Популярные вопросы

Что сделал Саймон, чтобы получить медаль Дикина

Он продолжал выполнять обязанности по истреблению крыс, несмотря на тяжёлые ранения, и поддержал боевой дух экипажа в условиях долгой осады.

Сколько наград получил корабельный кот

Саймон был удостоен нескольких отличий, включая медаль Дикина, медаль Голубого Креста и награды кампании "Аметиста".

Почему история Саймона стала такой известной

Из-за сочетания храбрости, служебного долга и эмоционального воздействия на команду, оказавшуюся в тяжёлой ситуации.

