Ольга Сакиулова

Воздушный каннибализм в темноте: это существо охотится там, где не выживают даже хищные птицы

Ночные мыши охотятся на высоте свыше километра — биолог Карлос Ибаньес
Зоосфера

Ночное небо Европы оказалось куда опаснее, чем принято думать. На высоте более километра в полной темноте разворачивается охота, которую долгое время считали невозможной для млекопитающих. Учёные впервые зафиксировали, как крупнейшая летучая мышь континента ловит и поедает птиц прямо в полёте. Об этом сообщает Science.

Большая летучая мышь
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Большая летучая мышь

Неожиданный хищник европейского неба

Большая ночная сова (Nyctalus lasiopterus) — самая крупная летучая мышь Европы. Размах её крыльев может достигать 45 сантиметров, но даже такие размеры долгое время не позволяли заподозрить её в охоте на птиц. Биологи находили в помёте перья, иногда почти целые, однако прямых доказательств воздушной охоты не существовало.

На протяжении почти 25 лет испанский биолог Карлос Ибаньес из биологической станции Доньяна в Севилье пытался подтвердить эту гипотезу. Идея о том, что летучая мышь способна догнать и схватить воробьиную птицу в воздухе, казалась слишком смелой. Тем более что многие мигрирующие птицы лишь ненамного уступают ночной сове по массе тела.

Как учёным удалось зафиксировать охоту

Прорыв стал возможен благодаря технологиям. Исследователи из Орхусского университета в Дании оснастили двух диких особей миниатюрными датчиками весом всего несколько граммов. Устройства регистрировали высоту, ускорение и звуковые сигналы во время полёта.

Полученные данные позволили восстановить детальную картину охоты. На высоте свыше тысячи метров летучая мышь обнаруживает перелётных воробьиных с помощью мощной эхолокации. Эти ультразвуковые сигналы не воспринимаются птицами, что даёт хищнику решающее преимущество.

Охота, достойная документального фильма

После обнаружения цели большая ночная сова резко ускоряется и ныряет вниз. По данным исследователей, скорость увеличивается в несколько раз за считаные секунды. Некоторые погони продолжались до трёх минут, превращаясь в сложный воздушный манёвр.

В одном из задокументированных эпизодов жертва, предположительно малиновка, издала 21 тревожный крик, после чего наступила тишина. Затем микрофоны зафиксировали характерные звуки пережёвывания. Более 20 минут летучая мышь продолжала полёт, поедая добычу и ни разу не приземляясь.

"Такой подвиг можно сравнить с тем, как если бы человек поймал и съел 35-килограммовое животное, не прекращая бега", — отмечает соавтор исследования Лаура Стидсхолт.

Как летучая мышь ест в воздухе

Анализ записей показал, что после укуса, которым ночная сова убивает птицу, она отрывает крылья добычи. Это снижает сопротивление воздуха и облегчает дальнейший полёт. Учёные предполагают, что кожная перепонка между задними конечностями образует своеобразный "мешок", в котором удерживается добыча во время еды.

Подобное поведение ранее не удавалось зафиксировать с такой точностью ни у одного летающего млекопитающего.

Почему это открытие меняет науку

Большинство европейских летучих мышей питаются насекомыми. Большая ночная сова пошла иным путём, освоив ресурс, который практически не используется другими хищниками — ночных перелётных птиц.

Эта стратегия требует высокой сенсорной точности. Ночные совы используют низкочастотную эхолокацию, позволяющую обнаруживать добычу на большом расстоянии и при этом оставаться незаметными. Такой подход расширяет представления об эволюции охоты у млекопитающих.

Опасны ли ночные совы для птиц

По данным Phys. org, открытие не представляет угрозы для популяций воробьиных. Вид остаётся редким и включён в Красный список МСОП. Основной угрозой для самой ночной совы остаётся вырубка старых лесов, где она находит убежища и места для размножения.

Понимание её образа жизни, напротив, может помочь в разработке более точных мер охраны и сохранения среды обитания.

Ночная сова и другие летучие мыши

В отличие от типичных насекомоядных видов, большая ночная сова охотится на крупную и подвижную добычу. Это делает её уникальным примером воздушного хищника среди млекопитающих и сближает по стратегии скорее с хищными птицами, чем с другими рукокрылыми.

Популярные вопросы о большой ночной сове

Действительно ли она ест птиц в полёте?

Да, это впервые подтверждено прямыми измерениями.

Опасна ли она для человека?

Нет, ночная сова избегает людей и охотится исключительно на мелких животных.

Где она обитает?

В зрелых лесах Европы, преимущественно в кронах деревьев.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
