Воздушный каннибализм в темноте: это существо охотится там, где не выживают даже хищные птицы

Ночное небо Европы оказалось куда опаснее, чем принято думать. На высоте более километра в полной темноте разворачивается охота, которую долгое время считали невозможной для млекопитающих. Учёные впервые зафиксировали, как крупнейшая летучая мышь континента ловит и поедает птиц прямо в полёте. Об этом сообщает Science.
Большая ночная сова (Nyctalus lasiopterus) — самая крупная летучая мышь Европы. Размах её крыльев может достигать 45 сантиметров, но даже такие размеры долгое время не позволяли заподозрить её в охоте на птиц. Биологи находили в помёте перья, иногда почти целые, однако прямых доказательств воздушной охоты не существовало.
На протяжении почти 25 лет испанский биолог Карлос Ибаньес из биологической станции Доньяна в Севилье пытался подтвердить эту гипотезу. Идея о том, что летучая мышь способна догнать и схватить воробьиную птицу в воздухе, казалась слишком смелой. Тем более что многие мигрирующие птицы лишь ненамного уступают ночной сове по массе тела.
Прорыв стал возможен благодаря технологиям. Исследователи из Орхусского университета в Дании оснастили двух диких особей миниатюрными датчиками весом всего несколько граммов. Устройства регистрировали высоту, ускорение и звуковые сигналы во время полёта.
Полученные данные позволили восстановить детальную картину охоты. На высоте свыше тысячи метров летучая мышь обнаруживает перелётных воробьиных с помощью мощной эхолокации. Эти ультразвуковые сигналы не воспринимаются птицами, что даёт хищнику решающее преимущество.
После обнаружения цели большая ночная сова резко ускоряется и ныряет вниз. По данным исследователей, скорость увеличивается в несколько раз за считаные секунды. Некоторые погони продолжались до трёх минут, превращаясь в сложный воздушный манёвр.
В одном из задокументированных эпизодов жертва, предположительно малиновка, издала 21 тревожный крик, после чего наступила тишина. Затем микрофоны зафиксировали характерные звуки пережёвывания. Более 20 минут летучая мышь продолжала полёт, поедая добычу и ни разу не приземляясь.
"Такой подвиг можно сравнить с тем, как если бы человек поймал и съел 35-килограммовое животное, не прекращая бега", — отмечает соавтор исследования Лаура Стидсхолт.
Анализ записей показал, что после укуса, которым ночная сова убивает птицу, она отрывает крылья добычи. Это снижает сопротивление воздуха и облегчает дальнейший полёт. Учёные предполагают, что кожная перепонка между задними конечностями образует своеобразный "мешок", в котором удерживается добыча во время еды.
Подобное поведение ранее не удавалось зафиксировать с такой точностью ни у одного летающего млекопитающего.
Большинство европейских летучих мышей питаются насекомыми. Большая ночная сова пошла иным путём, освоив ресурс, который практически не используется другими хищниками — ночных перелётных птиц.
Эта стратегия требует высокой сенсорной точности. Ночные совы используют низкочастотную эхолокацию, позволяющую обнаруживать добычу на большом расстоянии и при этом оставаться незаметными. Такой подход расширяет представления об эволюции охоты у млекопитающих.
По данным Phys. org, открытие не представляет угрозы для популяций воробьиных. Вид остаётся редким и включён в Красный список МСОП. Основной угрозой для самой ночной совы остаётся вырубка старых лесов, где она находит убежища и места для размножения.
Понимание её образа жизни, напротив, может помочь в разработке более точных мер охраны и сохранения среды обитания.
В отличие от типичных насекомоядных видов, большая ночная сова охотится на крупную и подвижную добычу. Это делает её уникальным примером воздушного хищника среди млекопитающих и сближает по стратегии скорее с хищными птицами, чем с другими рукокрылыми.
Действительно ли она ест птиц в полёте?
Да, это впервые подтверждено прямыми измерениями.
Опасна ли она для человека?
Нет, ночная сова избегает людей и охотится исключительно на мелких животных.
Где она обитает?
В зрелых лесах Европы, преимущественно в кронах деревьев.
