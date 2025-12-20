Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Таинственный подземный зверёк показал невозможное: его общество устроено как живой алгоритм

У голых землекопов выявлены стабильные поведенческие касты — Science Advances
Зоосфера

В глубине подземных тоннелей скрывается общество, устроенное куда сложнее, чем можно представить. Без речи, без видимой иерархии и без лидеров эти млекопитающие выстраивают строгую систему распределения ролей. Новое исследование показало, что их социальная организация бросает вызов классическим представлениям об эволюции. Об этом сообщает Science Advances.

Голый землекоп
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Голый землекоп

Подземный мир без хаоса

Голый землекоп давно привлекает внимание биологов своей необычной социальной структурой. Он живёт в колониях, напоминающих по устройству муравейник, хотя речь идёт о млекопитающем. До недавнего времени учёные предполагали, что роли внутри колонии распределяются гибко и ситуативно.

Однако исследователи из Университета Кумамото решили проверить это предположение на практике. В течение 30 дней они наблюдали за 102 особями из пяти колоний, используя микрокапсулы RFID, имплантированные под кожу животных. Это позволило зафиксировать более 83 миллионов точек перемещений в искусственных подземных комплексах, максимально приближённых к естественной среде.

Миллиметровая точность поведения

Собранные данные показали: каждый землекоп придерживается устойчивого поведенческого шаблона. Одни особи большую часть времени проводят в зонах отходов, другие обслуживают "туалеты", третьи почти не покидают гнездовые камеры. Есть и те, кто регулярно перемещается по тоннелям, выполняя функции транспортировки или разведки.

По словам руководителя исследования Масанори Ямакавы, такая специализация сохраняется с поразительной стабильностью. В 95% случаев животные не меняли свою роль на протяжении всего периода наблюдений, что говорит не о временном распределении задач, а о закреплённых социальных функциях.

Семь скрытых каст

Анализ поведения позволил выделить семь устойчивых поведенческих профилей, которые можно сравнить с кастами. При этом речь идёт не о жёсткой иерархии, а о функциональном разделении труда. На распределение ролей влияют возраст, масса тела и иногда пол, но решающим фактором остаётся устоявшийся образ действий конкретной особи.

Некоторые "касты" предпочитают работать в одиночку и избегают контактов, другие, наоборот, демонстрируют групповое поведение. Такая картина удивительно напоминает эусоциальных насекомых, где эффективность колонии зависит от точной специализации.

Неочевидная иерархия без приказов

Отдельное место в колонии занимают размножающиеся особи. Их немного, но именно они задают ритм жизни всей группы. Исследователи отмечают, что остальные землекопы часто ориентируются на их перемещения, следуют за ними, но почти никогда не инициируют контакт первыми.

При этом агрессия или прямые сигналы практически отсутствуют. Взаимодействие строится через движение и пространственное расположение, что формирует тонкую, но устойчивую иерархию без явного доминирования.

Что это меняет в науке

Открытие показывает, что строгое разделение труда может возникать даже у видов без развитых средств коммуникации. Там, где ожидалась гибкость и спонтанность, обнаружилась поразительная приверженность распорядку и ролям.

Учёные считают, что голый землекоп может стать модельным видом для изучения устойчивости сложных сообществ. Его колонии демонстрируют, как сотрудничество, повторяемость действий и изоляция отдельных функций обеспечивают выживание в экстремальных условиях.

Землекопы и социальные насекомые

В отличие от муравьёв или пчёл, у голых землекопов нет морфологических различий между "кастами". Их специализация поведенческая, а не анатомическая. Это делает их уникальным примером эусоциальности среди млекопитающих и расширяет границы понимания коллективного поведения.

Популярные вопросы о голых землекопах

Есть ли у них лидер?

Нет явного лидера, но размножающиеся особи задают ритм колонии.

Меняются ли роли со временем?

В большинстве случаев роли сохраняются стабильными.

Почему это важно для науки?

Это расширяет понимание эволюции социального поведения у млекопитающих.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы биология животные поведение
