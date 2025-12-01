Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Левая и правая лапа собак сыграли в перетягивание каната: пол питомца связан с рабочей стороной

41,7% собак чаще используют левую лапу — Applied Animal Behaviour Science
Зоосфера

Левшей среди людей около десяти процентов, но вопрос "рабочей стороны" у животных до недавнего времени оставался почти неизученным. Учёные давно знают, что предпочтение правой или левой стороны — не уникально для человека. Новое масштабное исследование позволило взглянуть на привычки собак с неожиданной стороны. Об этом сообщает Applied Animal Behaviour Science.

Женщина с собакой
Фото: unsplash.com by Leohoho is licensed under Free to use under the Unsplash License
Женщина с собакой

Как учёные определяли ведущие лапы у собак

В исследовании приняли участие почти 18 тысяч домашних собак разных пород и возрастов. Эксперимент был максимально простым и приближённым к повседневной жизни питомцев. Владельцам предложили использовать пластиковую или картонную трубку, достаточно широкую, чтобы собака могла просунуть в неё лапу.

Внутрь трубки клали лакомство, которое животное должно было достать самостоятельно. Каждая собака выполняла задание трижды. После этого хозяева отмечали, какой лапой питомец пользовался чаще, а также указывали возраст и пол собаки.

Сколько собак оказались левшами

Результаты показали, что большинство собак всё же имеют выраженное предпочтение. Около 74% животных стабильно использовали одну и ту же лапу, а оставшиеся 26% одинаково уверенно работали обеими.

Среди собак с доминирующей лапой праволапыми оказались 58,3%, а леволапыми — 41,7%. Это заметно выше, чем доля левшей среди людей. При этом число "амбидекстров" среди собак оказалось значительно больше человеческого — у людей таких всего около одного процента.

Влияние пола и возраста

Пол животных также сыграл важную роль. Среди самок большинство — 60,7% — предпочитали правую лапу, тогда как "леволапость" встречалась у 39,3%. У кобелей картина иная: леволапыми оказались 56,1%, а праволапыми — 43,9%.

Дополнительно специалисты отметили возрастной фактор. Праволапость чаще наблюдалась у пожилых кобелей, тогда как молодые самцы чаще демонстрировали склонность к использованию левой лапы.

Почему собаки чаще бывают левшами

Одно из объяснений связано с отсутствием социального давления. Людей с детства приучают пользоваться правой рукой — особенно во время обучения письму и работе с инструментами. У собак такого культурного влияния нет. Владельцам обычно не важно, какой лапой пользуется питомец, будь то при игре, тренировке или добыче корма.

Кроме того, связь леворукости с полом позволяет предположить влияние гормонов. Аналогичные механизмы давно обсуждаются и в отношении человека, поэтому собаки становятся удобной моделью для дальнейших исследований.

Популярные вопросы о леворукости у собак

Как определить, левша ли моя собака?

Нужно несколько раз понаблюдать, какой лапой она выполняет одинаковые действия, например достаёт корм или нажимает на игрушку.

Влияет ли леворукость на здоровье собаки?

Сама по себе — нет, но важно равномерно нагружать обе стороны тела.

Что лучше: праволапая или леволапая собака?

С точки зрения здоровья и поведения разницы нет, важнее уход, питание и тренировки.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы собака питомец питомцы животные поведение животных
Новости Все >
Исследование показало влияние спорта на висцеральный жир — JAMA Network Open
Статическое электричество в салоне усилилось в холод
Вклад остаётся самым понятным инструментом — экономист Беляев
Пресная пища может привести к подавленности — диетолог Белоусова
Бесконтрольное питьё минералки нарушает баланс микроэлементов — диетолог Лазуренко
Крахмалистый картофель обеспечивает золотистую корочку при запекании — повара
Клава Кока сразу говорит нет мужчине, если он ей не подходит
Регулярные поступления на счет вызовут интерес ФНС — консультант Сивков
Мыши в саду избегают резких запахов и ароматных растений — Actualno
Робот Argo зафиксировал различия таяния ледников Денмана и Шеклтона — popsci
Сейчас читают
Отжимания на коленях снижают нагрузку на суставы для новичков
Новости спорта
Отжимания на коленях снижают нагрузку на суставы для новичков
Трактор С-100 выпустили тиражом более 124 тыс. единиц
Авто
Трактор С-100 выпустили тиражом более 124 тыс. единиц
Максимальная ключевая ставка за год влияет на налог по вкладам
Экономика и бизнес
Максимальная ключевая ставка за год влияет на налог по вкладам
Популярное
Планка сдала позиции: это упражнение нагружает корпус ещё сильнее и безопаснее

Узнайте о жиме Паллофа – эффективной альтернативе планке для укрепления мышц кора, защиты спины и улучшения осанки. Пошаговая инструкция и советы экспертов.

Жим Паллофа укрепляет корпус без нагрузки на поясницу
Длина крокодила Лолонга достигла 6,17 м при массе свыше тонны — CPG
Гигант весом в тонну и длиной более шести метров: существо, которое побило все рекорды живой природы
Долина рассказала о новогоднем столе — и вновь вызвала гнев публики: причиной стало всего одно слово
Тяжёлый трактор весом 16 тонн умел экономить топливо — необычное решение удивляет до сих пор
Иностранный капитал остаётся ключевым держателем долга ЕС Юрий Бочаров ИИ представляет собой набор алгоритмов, а не интеллект — Евгений Касперский Сергей Ивaнов Сульфиам снизил частоту апноэ сна на 47% в испытании — The Lancet Игорь Буккер
Тайна строительства пирамид раскрыта: под Саккарой нашли систему, которая не вписывается в историю Египта
Банковские карты уходят в прошлое: россиян ждёт тотальный переход на новый способ оплаты
Не цветы и не признания: поступок Воробьёва через два дня после встречи с Гарифуллиной стал решающим
Не цветы и не признания: поступок Воробьёва через два дня после встречи с Гарифуллиной стал решающим
Последние материалы
При простое в мороз автомобиль теряет энергию — автоэксперт Васильев
Иностранный капитал остаётся ключевым держателем долга ЕС
Экономист Алексеев назвал инфляцию в 5–6% и "дорогой" рубль для бюджета в 2026 году
Ратушу Брюсселя построили в стиле брабантской готики — Яндекс Путешествия
Реклама IV-коктейлей использовала вводящие в заблуждение формулировки — профессор Рос
ИИ представляет собой набор алгоритмов, а не интеллект — Евгений Касперский
Духи "Красная Москва" были популярны из-за массового производства — химик Хайкин
Искривление перегородки ухудшает носовое дыхание — оториноларинголог Кириченко
В конце декабря рыба задерживается в пути из-за логистики — ouest-france
Регистрация IMEI повысит цифровую безопасность граждан — депутат Свинцов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.