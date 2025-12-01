Левая и правая лапа собак сыграли в перетягивание каната: пол питомца связан с рабочей стороной

Левшей среди людей около десяти процентов, но вопрос "рабочей стороны" у животных до недавнего времени оставался почти неизученным. Учёные давно знают, что предпочтение правой или левой стороны — не уникально для человека. Новое масштабное исследование позволило взглянуть на привычки собак с неожиданной стороны. Об этом сообщает Applied Animal Behaviour Science.

Как учёные определяли ведущие лапы у собак

В исследовании приняли участие почти 18 тысяч домашних собак разных пород и возрастов. Эксперимент был максимально простым и приближённым к повседневной жизни питомцев. Владельцам предложили использовать пластиковую или картонную трубку, достаточно широкую, чтобы собака могла просунуть в неё лапу.

Внутрь трубки клали лакомство, которое животное должно было достать самостоятельно. Каждая собака выполняла задание трижды. После этого хозяева отмечали, какой лапой питомец пользовался чаще, а также указывали возраст и пол собаки.

Сколько собак оказались левшами

Результаты показали, что большинство собак всё же имеют выраженное предпочтение. Около 74% животных стабильно использовали одну и ту же лапу, а оставшиеся 26% одинаково уверенно работали обеими.

Среди собак с доминирующей лапой праволапыми оказались 58,3%, а леволапыми — 41,7%. Это заметно выше, чем доля левшей среди людей. При этом число "амбидекстров" среди собак оказалось значительно больше человеческого — у людей таких всего около одного процента.

Влияние пола и возраста

Пол животных также сыграл важную роль. Среди самок большинство — 60,7% — предпочитали правую лапу, тогда как "леволапость" встречалась у 39,3%. У кобелей картина иная: леволапыми оказались 56,1%, а праволапыми — 43,9%.

Дополнительно специалисты отметили возрастной фактор. Праволапость чаще наблюдалась у пожилых кобелей, тогда как молодые самцы чаще демонстрировали склонность к использованию левой лапы.

Почему собаки чаще бывают левшами

Одно из объяснений связано с отсутствием социального давления. Людей с детства приучают пользоваться правой рукой — особенно во время обучения письму и работе с инструментами. У собак такого культурного влияния нет. Владельцам обычно не важно, какой лапой пользуется питомец, будь то при игре, тренировке или добыче корма.

Кроме того, связь леворукости с полом позволяет предположить влияние гормонов. Аналогичные механизмы давно обсуждаются и в отношении человека, поэтому собаки становятся удобной моделью для дальнейших исследований.

Популярные вопросы о леворукости у собак

Как определить, левша ли моя собака?

Нужно несколько раз понаблюдать, какой лапой она выполняет одинаковые действия, например достаёт корм или нажимает на игрушку.

Влияет ли леворукость на здоровье собаки?

Сама по себе — нет, но важно равномерно нагружать обе стороны тела.

Что лучше: праволапая или леволапая собака?

С точки зрения здоровья и поведения разницы нет, важнее уход, питание и тренировки.