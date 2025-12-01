Левая и правая лапа собак сыграли в перетягивание каната: пол питомца связан с рабочей стороной

Левшей среди людей около десяти процентов, но вопрос "рабочей стороны" у животных до недавнего времени оставался почти неизученным. Учёные давно знают, что предпочтение правой или левой стороны — не уникально для человека. Новое масштабное исследование позволило взглянуть на привычки собак с неожиданной стороны. Об этом сообщает Applied Animal Behaviour Science.
В исследовании приняли участие почти 18 тысяч домашних собак разных пород и возрастов. Эксперимент был максимально простым и приближённым к повседневной жизни питомцев. Владельцам предложили использовать пластиковую или картонную трубку, достаточно широкую, чтобы собака могла просунуть в неё лапу.
Внутрь трубки клали лакомство, которое животное должно было достать самостоятельно. Каждая собака выполняла задание трижды. После этого хозяева отмечали, какой лапой питомец пользовался чаще, а также указывали возраст и пол собаки.
Результаты показали, что большинство собак всё же имеют выраженное предпочтение. Около 74% животных стабильно использовали одну и ту же лапу, а оставшиеся 26% одинаково уверенно работали обеими.
Среди собак с доминирующей лапой праволапыми оказались 58,3%, а леволапыми — 41,7%. Это заметно выше, чем доля левшей среди людей. При этом число "амбидекстров" среди собак оказалось значительно больше человеческого — у людей таких всего около одного процента.
Пол животных также сыграл важную роль. Среди самок большинство — 60,7% — предпочитали правую лапу, тогда как "леволапость" встречалась у 39,3%. У кобелей картина иная: леволапыми оказались 56,1%, а праволапыми — 43,9%.
Дополнительно специалисты отметили возрастной фактор. Праволапость чаще наблюдалась у пожилых кобелей, тогда как молодые самцы чаще демонстрировали склонность к использованию левой лапы.
Одно из объяснений связано с отсутствием социального давления. Людей с детства приучают пользоваться правой рукой — особенно во время обучения письму и работе с инструментами. У собак такого культурного влияния нет. Владельцам обычно не важно, какой лапой пользуется питомец, будь то при игре, тренировке или добыче корма.
Кроме того, связь леворукости с полом позволяет предположить влияние гормонов. Аналогичные механизмы давно обсуждаются и в отношении человека, поэтому собаки становятся удобной моделью для дальнейших исследований.
Нужно несколько раз понаблюдать, какой лапой она выполняет одинаковые действия, например достаёт корм или нажимает на игрушку.
Сама по себе — нет, но важно равномерно нагружать обе стороны тела.
С точки зрения здоровья и поведения разницы нет, важнее уход, питание и тренировки.
